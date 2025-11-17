REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1563
USTAWA
z dnia 26 września 2025 r.
o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi
Art. 1.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-11-17
- Data wejścia w życie: 2025-12-02
- Data obowiązywania: 2025-12-02
