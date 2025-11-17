REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1566

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2026 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2025 r. poz. 251) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2026 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

1) upraw zbóż, w tym gryki i kukurydzy, upraw rzepaku, rzepiku, słonecznika, facelii, gorczycy, lnu, konopi włóknistych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, bobowatych grubonasiennych (roślin strączkowych), w tym soi, upraw bobowatych drobnonasiennych lub roślin zielarskich - wynosi 65 % składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 65 % składki do 1 sztuki.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-17
  • Data wejścia w życie: 2025-12-02
  • Data obowiązywania: 2025-12-02
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1568

USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1567

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1566

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1565

REKLAMA

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o języku polskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1564

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1563

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1562

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1561

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1560

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego oraz elektronicznej kontroli miejsca pobytu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1559

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1558

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wysokości opłaty za tę analizę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1557

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1556

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1555

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1553

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1552

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1551

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1550

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 października 2025 r. w sprawie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego przez urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1549

REKLAMA