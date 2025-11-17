REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1566
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2025 r.
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2026 r.
Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2025 r. poz. 251) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) upraw zbóż, w tym gryki i kukurydzy, upraw rzepaku, rzepiku, słonecznika, facelii, gorczycy, lnu, konopi włóknistych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, bobowatych grubonasiennych (roślin strączkowych), w tym soi, upraw bobowatych drobnonasiennych lub roślin zielarskich - wynosi 65 % składki do 1 ha uprawy;
2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 65 % składki do 1 sztuki.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-11-17
- Data wejścia w życie: 2025-12-02
- Data obowiązywania: 2025-12-02
