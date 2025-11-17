Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 3 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1568)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Na podstawie art. 78a § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 526, 820, 1172 i 1178) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty należności przysługujących sędziemu delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, zwanemu dalej „sędzią delegowanym”, a także limity, do wysokości których podlegają zwrotowi koszty zamieszkania, oraz walutę, w której należności takie są wypłacane.

§ 2. 1. Delegując sędziego do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, Minister Sprawiedliwości określa, stosownie do powierzonych obowiązków lub funkcji, stawkę dodatku zagranicznego przysługującego sędziemu delegowanemu od dnia podjęcia pełnienia tych obowiązków lub funkcji do dnia zakończenia ich pełnienia, w tym za czas urlopu wypoczynkowego.

2.1) Dodatek zagraniczny określa się jako należność miesięczną w wysokości dodatku zagranicznego przysługującego członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki w placówce zagranicznej na najniższym stanowisku personelu dyplomatyczno-konsularnego.

3.1) Dodatek zagraniczny za jeden dzień wynosi 1/30 część pełnej kwoty dodatku zagranicznego.

4. Dodatek zagraniczny wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

5. Dodatek zagraniczny, na pisemny wniosek sędziego delegowanego, wypłaca się:

1) w złotych - na wskazany rachunek bankowy w kraju;

2) w euro lub w dolarach amerykańskich - na wskazany rachunek bankowy poza granicami kraju.

6. Wysokość dodatku zagranicznego wypłacanego w złotych lub dolarach amerykańskich ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który dodatek zagraniczny przysługuje.

7. W przypadku gdy dodatek zagraniczny jest przekazywany na wskazany rachunek bankowy poza granicami kraju, koszty opłat bankowych ponosi sędzia delegowany.

8. Wypłata pierwszego dodatku następuje niezwłocznie po podjęciu przez sędziego delegowanego obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. Na pisemny wniosek sędziego delegowanego dodatek może być wypłacony również w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyjazdu z kraju. W takim przypadku dodatek jest wypłacany wyłącznie w złotych.

9. W przypadku śmierci sędziego delegowanego dodatek zagraniczny wypłacony za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć, nie podlega zwrotowi.

§ 3. 1. Sędziemu, którego delegowano do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, wypłaca się jednorazowo dodatek adaptacyjny w wysokości 300 % dodatku zagranicznego bazowego w państwie przyjmującym, a jeżeli sędzia przenosi się bez rodziny - 150 % tego dodatku.

2. Jednorazowy dodatek adaptacyjny wypłaca się niezwłocznie po podjęciu przez sędziego delegowanego wykonywania obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

3. Na pisemny wniosek sędziego delegowanego jednorazowy dodatek adaptacyjny może być wypłacony w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyjazdu z kraju. W takim przypadku dodatek ten jest wypłacany wyłącznie w złotych.

4. Do wypłacania jednorazowego dodatku adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-7.

§ 4. 1. Podlegające pokryciu koszty podróży przesiedleniowej obejmują:

1) koszty przejazdów i dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania;

2) koszty przewozu mienia;

3) ryczałt na inne wydatki związane z podróżą przesiedleniową.

2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala się na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 i 1423).

3. Koszty związane z przewozem mienia ustala się w wysokości wynikającej z pomnożenia bieżących stawek frachtu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) obowiązujących w dniu wypłacenia przez wagę przewożonego mienia. Wagę tę określa się, przyjmując po 100 kg na sędziego delegowanego i na każdego przenoszącego się z nim członka rodziny.

4. Ryczałt na inne wydatki związane z podróżą przesiedleniową przypadający na jedną osobę ustala się w wysokości 1,5 diety, określonej w przepisach wykonawczych, o których mowa w ust. 2, jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny. W przypadku podróży trwającej dłużej niż 24 godziny ryczałt wynosi 3 diety na osobę.

§ 5. 1. Koszty przejazdów z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem ustala się na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zakończeniu urlopu wypoczynkowego i złożeniu przez sędziego delegowanego dokumentów (biletów, rachunków) potwierdzających poniesione koszty. Przepisy § 2 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.



3. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywa się ponownie po upływie dwuletniego okresu, do którego wlicza się jedynie okresy delegowania sędziego do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

§ 6. 1. Podlegające zwrotowi koszty podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia obowiązków lub funkcji obejmują:

1) koszty przejazdów i dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania;

2) ryczałt na inne wydatki związane z podróżą.

2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala się na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Ryczałt na inne wydatki związane z podróżą ustala się w wysokości 1,5 diety określonej w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2, jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny. W przypadku podróży trwającej dłużej niż 24 godziny ryczałt wynosi 3 diety.

§ 7. 1. W razie odbywania podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza miejsce delegowania sędziemu delegowanemu wypłaca się diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walucie i w wysokości ustalonej na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym sędzia delegowany pełni obowiązki lub funkcję, dieta wynosi 25 % stawki diety ustalonej dla tego państwa na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2. Jeżeli podróż trwa krócej niż dwanaście godzin, dieta nie przysługuje.

§ 8. 1. Sędzia delegowany otrzymuje zaliczkę na niezbędne koszty podróży, o których mowa w § 4, 6 i 7.

2. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

3. Do rozliczenia kosztów podróży sędzia delegowany dołącza dokumenty (bilety, rachunki) potwierdzające poniesione koszty; nie dotyczy to wydatków objętych ryczałtami i dietami. Jeżeli dołączenie dokumentu nie jest możliwe, sędzia delegowany składa pisemne oświadczenie o wysokości poniesionego kosztu i przyczynach braku jego udokumentowania.

4. Do wypłaty zaliczki i rozliczenia kosztów podróży stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-7, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 9. 1. Koszty przejazdów i dojazdów z miejsca delegowania do kraju i z powrotem w przypadkach służbowych lub losowych ustala się na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny uzasadniony wniosek sędziego delegowanego. Przepisy § 2 ust. 4-7 oraz przepisy § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 10. 1. Zwrotowi podlegają uzasadnione i udokumentowane koszty leczenia sędziego delegowanego oraz członków jego rodziny przebywających z nim na stałe poza granicami państwa, na zasadach i w wysokości określonej w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek sędziego delegowanego i na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów (rachunków, zaświadczeń) potwierdzających poniesione koszty. Przepisy § 2 ust. 4-7 oraz przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 11. 1. Pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji następuje po udokumentowaniu przez sędziego delegowanego wydatków z tym związanych.

2. Jeżeli sędzia delegowany zamieszkuje w miejscu delegowania bez członków rodziny, suma podlegających zwrotowi miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie wysokości 12-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.

2a. Jeżeli sędzia delegowany zamieszkuje w miejscu delegowania wspólnie z członkami rodziny, suma podlegających zwrotowi miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie wysokości 18-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Przepisy § 2 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1935), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 maja 2008 r.