Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1569)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 526, 820, 1172 i 1178) zarządza się, co następuje:

§ 1. Następującym sądom rejonowym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku - Sądowi Rejonowemu w Białymstoku sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku Podlaskim i Sokółce;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Cieszynie i Żywcu;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie,

b) Sądowi Rejonowemu w Inowrocławiu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mogilnie,

c) (uchylona);

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie - Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lublińcu i Myszkowie;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) Sądowi Rejonowemu w Elblągu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Braniewie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

b) Sądowi Rejonowemu w Ostródzie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Działdowie, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie,

b) Sądowi Rejonowemu w Gdyni sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie,

c) Sądowi Rejonowemu w Kartuzach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie,

d) Sądowi Rejonowemu w Malborku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim i Tczewie;

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a) Sądowi Rejonowemu w Gliwicach sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

b) (uchylona),

c) (uchylona),

d) Sądowi Rejonowemu w Zabrzu sprawy z zakresu prawa pracy obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej;

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wielkopolskim sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

b) Sądowi Rejonowemu w Słubicach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sulęcinie;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,

b) Sądowi Rejonowemu w Lubaniu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zgorzelcu;

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a)1) Sądowi Rejonowemu w Kaliszu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jarocinie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim i Pleszewie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

b) Sądowi Rejonowemu w Kępnie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie,

c) (uchylona);2)

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sądowi Rejonowemu w Chorzowie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bytomiu,

b) Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód w Katowicach sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, w Mysłowicach i w Siemianowicach Śląskich,

c) (uchylona),

d) Sądowi Rejonowemu w Tychach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie i Pszczynie;

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) Sądowi Rejonowemu w Jędrzejowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Busku-Zdroju, Pińczowie i we Włoszczowie,

b) Sądowi Rejonowemu w Kielcach sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie,

ba) Sądowi Rejonowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Starachowicach,

c) Sądowi Rejonowemu w Sandomierzu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opatowie i Staszowie,

d) Sądowi Rejonowemu w Skarżysku-Kamiennej sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Końskich;

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie - Sądowi Rejonowemu w Koninie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kole, Słupcy i Turku;

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) Sądowi Rejonowemu w Białogardzie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim,

b) Sądowi Rejonowemu w Koszalinie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru Sądu Rejonowego w Sławnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

c) Sądowi Rejonowemu w Szczecinku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałczu;

15)3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

a) Sądowi Rejonowemu w Chrzanowie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach,

b) Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach i Wieliczce;

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:

a) Sądowi Rejonowemu w Krośnie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Jaśle oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku,

b) Sądowi Rejonowemu w Sanoku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzozowie i Lesku;

17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:

a) Sądowi Rejonowemu w Legnicy sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaworze i Złotoryi oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Lubinie i Złotoryi,

b) Sądowi Rejonowemu w Lubinie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie;

18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:

a) Sądowi Rejonowemu w Białej Podlaskiej sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim,

b) Sądowi Rejonowemu w Chełmie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego we Włodawie,

c) Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Kraśniku, Lubartowie i Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie,

d) Sądowi Rejonowemu w Puławach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opolu Lubelskim i Rykach;

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży - Sądowi Rejonowemu w Łomży sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) Sądowi Rejonowemu w Kutnie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łęczycy,

b) Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,

c) Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej;

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach i Limanowej oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem,

b) Sądowi Rejonowemu w Nowym Targu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zakopanem;

22) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) Sądowi Rejonowemu w Bartoszycach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim,

b) (uchylona),

ba) Sądowi Rejonowemu w Giżycku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mrągowie i Piszu,

c) Sądowi Rejonowemu w Olsztynie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Biskupcu, Nidzicy i Szczytnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Piszu i Szczytnie,

d) (uchylona);

23) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu - Sądowi Rejonowemu w Opolu sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich;

24) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce - Sądowi Rejonowemu w Ostrołęce sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;

25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

a) Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

b) Sądowi Rejonowemu w Tomaszowie Mazowieckim sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Opocznie;

26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:

a) Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mławie i Płońsku,

b) Sądowi Rejonowemu w Płocku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyninie i Sierpcu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,

c) Sądowi Rejonowemu w Żyrardowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sochaczewie;

27) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) (uchylona),

b) Sądowi Rejonowemu w Grodzisku Wielkopolskim sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Nowym Tomyślu i Wolsztynie,

c) Sądowi Rejonowemu w Lesznie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gostyniu, Kościanie i Rawiczu,

d) Sądowi Rejonowemu w Pile sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Chodzieży, Trzciance i Złotowie,

e) Sądowi Rejonowemu Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Gnieźnie, Obornikach, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu i we Wrześni oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu, Wolsztynie i we Wrześni,

f) (uchylona),

g) (uchylona);

28) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) Sądowi Rejonowemu w Jarosławiu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lubaczowie i Przeworsku,

b) Sądowi Rejonowemu w Przemyślu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku;

29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu - Sądowi Rejonowemu w Radomiu sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu;

29a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) Sądowi Rejonowemu w Jastrzębiu-Zdroju sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim,

b) Sądowi Rejonowemu w Rybniku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach;

30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) Sądowi Rejonowemu w Dębicy sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach,

b) Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Leżajsku, Łańcucie i Strzyżowie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie;

31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach - Sądowi Rejonowemu w Siedlcach sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;

32) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

a) Sądowi Rejonowemu w Sieradzu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Łasku, Wieluniu i Zduńskiej Woli,

b) Sądowi Rejonowemu w Zduńskiej Woli sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łasku;

33) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) Sądowi Rejonowemu w Człuchowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bytowie, Chojnicach i Miastku,

b) Sądowi Rejonowemu w Słupsku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Lęborku oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku;

33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

a) Sądowi Rejonowemu w Będzinie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Czeladzi,

b) Sądowi Rejonowemu w Sosnowcu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu;

34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sądowi Rejonowemu w Ełku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Olecku,

b) Sądowi Rejonowemu w Suwałkach sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Augustowie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Augustowie, Ełku i Olecku;

35) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) (uchylona),

b) Sądowi Rejonowemu w Goleniowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gryficach, Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu,

c) Sądowi Rejonowemu w Stargardzie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Choszcznie, Łobzie i Myśliborzu,

d) Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gryfinie i Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu;

36) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:

a) Sądowi Rejonowemu w Świdnicy sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Dzierżoniowie, Kłodzku, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich,

b) Sądowi Rejonowemu w Ząbkowicach Śląskich sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie;

37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) Sądowi Rejonowemu w Mielcu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,

b) Sądowi Rejonowemu w Stalowej Woli sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Nisku,

c) Sądowi Rejonowemu w Tarnobrzegu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku i Stalowej Woli;

38) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:

a) Sądowi Rejonowemu w Bochni sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Brzesku,

b) Sądowi Rejonowemu w Tarnowie sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej;

39) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) Sądowi Rejonowemu w Grudziądzu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Chełmnie,

b) Sądowi Rejonowemu w Toruniu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Chełmnie, Grudziądzu i Wąbrzeźnie;

40) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

b) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla Warszawy-Woli w Warszawie;

41) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Otwocku i Wołominie,

b) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim;

42) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku - Sądowi Rejonowemu we Włocławku sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie;

43) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;

44) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu - Sądowi Rejonowemu w Zamościu sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie i Tomaszowie Lubelskim;

45) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

a) Sądowi Rejonowemu w Nowej Soli sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego we Wschowie,

b) Sądowi Rejonowemu w Zielonej Górze sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, we Wschowie, w Żaganiu i Żarach.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1177).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1015), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2025 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 479), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.