Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1572
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 3 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2024 r. poz. 168), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522), które stanowią:
„§ 2. Do środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu i Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, objętych wnioskami o płatność złożonymi przez beneficjentów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 innych niż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nierozpatrzonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2025 r.”.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1572)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w ramach wyodrębnionych części (schematów) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednostek organizacyjnych i organów, zwanych dalej „beneficjentami”, realizujących zadania określone w:
1) art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
2) art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.
§ 2. 1.2) Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ten limit stanowi suma środków dostępnych dla tej agencji określonych w tym załączniku oraz środków dostępnych dla innych beneficjentów, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, które:
1) nie zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r.;
2) zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r., lecz nie zostały objęte wnioskami o płatność złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 14 sierpnia 2025 r.;
3) zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r. i wnioskami o płatność złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 14 sierpnia 2025 r., lecz ta agencja uznała za niekwalifikowalne koszty, na których pokrycie te środki miała wypłacić.
2. Limit środków dostępnych w ramach Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym:
1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:
a) jeżeli środki te są przeznaczone na:
- wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania”,
- realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania”, z wyjątkiem działań w ramach tego planu: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”, działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” oraz działania „Plan komunikacyjny PROW 2014-2020”,
- realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach innych działań planu działania niż wymienione w tiret drugie
- limit ten wynosi nie więcej niż 92 % tych środków,
b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,
c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:
- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40 % tych środków,
- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60 % tych środków;
1a) w przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wsparcie funkcjonowania lub realizację operacji w ramach planu działania, z wyłączeniem operacji realizowanych w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi 100 % tych środków;
1b) w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi 100 % tych środków;
1c) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:
a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 60 % tych środków,
b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,
c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:
- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40 % tych środków,
- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60 % tych środków;
1d) w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35 % tych środków,
b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,
c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 90 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,
d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b;
2) w przypadku pozostałych beneficjentów:
a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35 % tych środków,
b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,
c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,
d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b.
3. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit. c i d nie dotyczą beneficjentów realizujących operacje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522), które weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2025 r.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1572)
Załącznik nr 1
WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW
|
Lp.
|
Beneficjent
|
Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)
|
1
|
Samorząd województwa dolnośląskiego
|
8 875 498
|
2
|
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego
|
10 375 312
|
3
|
Samorząd województwa lubelskiego
|
11 362 694
|
4
|
Samorząd województwa lubuskiego
|
8 090 794
|
5
|
Samorząd województwa łódzkiego
|
10 875 244
|
6
|
Samorząd województwa małopolskiego
|
14 193 790
|
7
|
Samorząd województwa mazowieckiego
|
19 658 420
|
8
|
Samorząd województwa opolskiego
|
7 971 882
|
9
|
Samorząd województwa podkarpackiego
|
11 239 270
|
10
|
Samorząd województwa podlaskiego
|
11 267 015
|
11
|
Samorząd województwa pomorskiego
|
8 289 071
|
12
|
Samorząd województwa śląskiego
|
8 731 808
|
13
|
Samorząd województwa świętokrzyskiego
|
8 873 393
|
14
|
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
|
9 045 192
|
15
|
Samorząd województwa wielkopolskiego
|
10 682 850
|
16
|
Samorząd województwa zachodniopomorskiego
|
9 736 762
|
17
|
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
|
7 464 047
|
18
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
|
103 002 796
|
19
|
Ministerstwo Finansów
|
2 653 365
|
20
|
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|
72 421 499
|
21
|
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
|
276 696
|
22
|
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
|
3 472 252
|
23
|
Rządowe Centrum Legislacji
|
402 380
|
24
|
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
|
215 142
|
Razem
|
359 177 172
Załącznik nr 2
WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW
|
Lp.
|
Beneficjent
|
Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)
|
1
|
Samorząd województwa dolnośląskiego
|
2 399 952
|
2
|
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego
|
2 548 558
|
3
|
Samorząd województwa lubelskiego
|
4 120 693
|
4
|
Samorząd województwa lubuskiego
|
1 987 643
|
5
|
Samorząd województwa łódzkiego
|
2 576 728
|
6
|
Samorząd województwa małopolskiego
|
3 284 706
|
7
|
Samorząd województwa mazowieckiego
|
6 187 428
|
8
|
Samorząd województwa opolskiego
|
1 821 109
|
9
|
Samorząd województwa podkarpackiego
|
3 849 349
|
10
|
Samorząd województwa podlaskiego
|
3 058 931
|
11
|
Samorząd województwa pomorskiego
|
2 366 944
|
12
|
Samorząd województwa śląskiego
|
2 539 900
|
13
|
Samorząd województwa świętokrzyskiego
|
2 349 710
|
14
|
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
|
2 915 181
|
15
|
Samorząd województwa wielkopolskiego
|
3 387 858
|
16
|
Samorząd województwa zachodniopomorskiego
|
2 367 938
|
17
|
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
|
299 363
|
18
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
|
1 109 009
|
19
|
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|
24 425 960
|
20
|
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|
364 348
|
21
|
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
|
21 861 763
|
22
|
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
|
1 653 050
|
23
|
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie
|
1 382 088
|
24
|
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli
|
1 337 063
|
25
|
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku
|
1 250 056
|
26
|
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
|
1 358 356
|
27
|
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
|
1 155 431
|
28
|
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
|
1 649 488
|
29
|
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie
|
1 233 513
|
30
|
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale
|
1 539 656
|
31
|
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie
|
1 213 281
|
32
|
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu
|
1 491 256
|
33
|
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie
|
1 285 556
|
34
|
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach
|
1 235 688
|
35
|
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
|
1 424 994
|
36
|
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu
|
1 865 888
|
37
|
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach
|
1 286 675
|
38
|
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
|
775 699
|
Razem
|
118 960 809
- Data ogłoszenia: 2025-11-18
- Data wejścia w życie: 2025-11-18
- Data obowiązywania: 2025-11-18
