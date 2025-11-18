REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1572

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2024 r. poz. 168), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522), które stanowią:

„§ 2. Do środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu i Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, objętych wnioskami o płatność złożonymi przez beneficjentów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 innych niż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nierozpatrzonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2025 r.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1572)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w ramach wyodrębnionych części (schematów) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednostek organizacyjnych i organów, zwanych dalej „beneficjentami”, realizujących zadania określone w:

1) art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

2) art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

§ 2. 1.2) Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ten limit stanowi suma środków dostępnych dla tej agencji określonych w tym załączniku oraz środków dostępnych dla innych beneficjentów, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, które:

1) nie zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r.;

2) zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r., lecz nie zostały objęte wnioskami o płatność złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 14 sierpnia 2025 r.;

3) zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r. i wnioskami o płatność złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 14 sierpnia 2025 r., lecz ta agencja uznała za niekwalifikowalne koszty, na których pokrycie te środki miała wypłacić.

2. Limit środków dostępnych w ramach Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:

a) jeżeli środki te są przeznaczone na:

- wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania”,

- realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania”, z wyjątkiem działań w ramach tego planu: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”, działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” oraz działania „Plan komunikacyjny PROW 2014-2020”,

- realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach innych działań planu działania niż wymienione w tiret drugie

- limit ten wynosi nie więcej niż 92 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:

- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40 % tych środków,

- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60 % tych środków;

1a) w przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wsparcie funkcjonowania lub realizację operacji w ramach planu działania, z wyłączeniem operacji realizowanych w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi 100 % tych środków;

1b) w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi 100 % tych środków;

1c) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 60 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40 % tych środków,

- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60 % tych środków;

1d) w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 90 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b;

2) w przypadku pozostałych beneficjentów:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b.

3. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit. c i d nie dotyczą beneficjentów realizujących operacje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522), które weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2025 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1572)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

8 875 498

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

10 375 312

3

Samorząd województwa lubelskiego

11 362 694

4

Samorząd województwa lubuskiego

8 090 794

5

Samorząd województwa łódzkiego

10 875 244

6

Samorząd województwa małopolskiego

14 193 790

7

Samorząd województwa mazowieckiego

19 658 420

8

Samorząd województwa opolskiego

7 971 882

9

Samorząd województwa podkarpackiego

11 239 270

10

Samorząd województwa podlaskiego

11 267 015

11

Samorząd województwa pomorskiego

8 289 071

12

Samorząd województwa śląskiego

8 731 808

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

8 873 393

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

9 045 192

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

10 682 850

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

9 736 762

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

7 464 047

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

103 002 796

19

Ministerstwo Finansów

2 653 365

20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

72 421 499

21

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

276 696

22

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

3 472 252

23

Rządowe Centrum Legislacji

402 380

24

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

215 142

Razem

359 177 172

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

2 399 952

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

2 548 558

3

Samorząd województwa lubelskiego

4 120 693

4

Samorząd województwa lubuskiego

1 987 643

5

Samorząd województwa łódzkiego

2 576 728

6

Samorząd województwa małopolskiego

3 284 706

7

Samorząd województwa mazowieckiego

6 187 428

8

Samorząd województwa opolskiego

1 821 109

9

Samorząd województwa podkarpackiego

3 849 349

10

Samorząd województwa podlaskiego

3 058 931

11

Samorząd województwa pomorskiego

2 366 944

12

Samorząd województwa śląskiego

2 539 900

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

2 349 710

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

2 915 181

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

3 387 858

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

2 367 938

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

299 363

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 109 009

19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 425 960

20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

364 348

21

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

21 861 763

22

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

1 653 050

23

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie

1 382 088

24

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli

1 337 063

25

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

1 250 056

26

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

1 358 356

27

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

1 155 431

28

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1 649 488

29

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie

1 233 513

30

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

1 539 656

31

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie

1 213 281

32

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu

1 491 256

33

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie

1 285 556

34

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach

1 235 688

35

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

1 424 994

36

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu

1 865 888

37

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach

1 286 675

38

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

775 699

Razem

118 960 809
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-18
  • Data wejścia w życie: 2025-11-18
  • Data obowiązywania: 2025-11-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

