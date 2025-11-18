Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 3 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1572)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w ramach wyodrębnionych części (schematów) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednostek organizacyjnych i organów, zwanych dalej „beneficjentami”, realizujących zadania określone w:

1) art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

2) art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

§ 2. 1.2) Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ten limit stanowi suma środków dostępnych dla tej agencji określonych w tym załączniku oraz środków dostępnych dla innych beneficjentów, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, które:

1) nie zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r.;

2) zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r., lecz nie zostały objęte wnioskami o płatność złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 14 sierpnia 2025 r.;

3) zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r. i wnioskami o płatność złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 14 sierpnia 2025 r., lecz ta agencja uznała za niekwalifikowalne koszty, na których pokrycie te środki miała wypłacić.

2. Limit środków dostępnych w ramach Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:

a) jeżeli środki te są przeznaczone na:

- wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania”,

- realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania”, z wyjątkiem działań w ramach tego planu: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”, działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” oraz działania „Plan komunikacyjny PROW 2014-2020”,

- realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach innych działań planu działania niż wymienione w tiret drugie

- limit ten wynosi nie więcej niż 92 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:

- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40 % tych środków,

- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60 % tych środków;

1a) w przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wsparcie funkcjonowania lub realizację operacji w ramach planu działania, z wyłączeniem operacji realizowanych w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi 100 % tych środków;

1b) w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi 100 % tych środków;

1c) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 60 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40 % tych środków,

- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60 % tych środków;



1d) w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 90 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b;

2) w przypadku pozostałych beneficjentów:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35 % tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 50 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b.

3. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit. c i d nie dotyczą beneficjentów realizujących operacje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 522), które weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2025 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1572)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp. Beneficjent Wysokość limitów dostępnych środków (w euro) 1 Samorząd województwa dolnośląskiego 8 875 498 2 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 10 375 312 3 Samorząd województwa lubelskiego 11 362 694 4 Samorząd województwa lubuskiego 8 090 794 5 Samorząd województwa łódzkiego 10 875 244 6 Samorząd województwa małopolskiego 14 193 790 7 Samorząd województwa mazowieckiego 19 658 420 8 Samorząd województwa opolskiego 7 971 882 9 Samorząd województwa podkarpackiego 11 239 270 10 Samorząd województwa podlaskiego 11 267 015 11 Samorząd województwa pomorskiego 8 289 071 12 Samorząd województwa śląskiego 8 731 808 13 Samorząd województwa świętokrzyskiego 8 873 393 14 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 9 045 192 15 Samorząd województwa wielkopolskiego 10 682 850 16 Samorząd województwa zachodniopomorskiego 9 736 762 17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 7 464 047 18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 103 002 796 19 Ministerstwo Finansów 2 653 365 20 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 421 499 21 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 276 696 22 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 3 472 252 23 Rządowe Centrum Legislacji 402 380 24 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 215 142 Razem 359 177 172

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp. Beneficjent Wysokość limitów dostępnych środków (w euro) 1 Samorząd województwa dolnośląskiego 2 399 952 2 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 2 548 558 3 Samorząd województwa lubelskiego 4 120 693 4 Samorząd województwa lubuskiego 1 987 643 5 Samorząd województwa łódzkiego 2 576 728 6 Samorząd województwa małopolskiego 3 284 706 7 Samorząd województwa mazowieckiego 6 187 428 8 Samorząd województwa opolskiego 1 821 109 9 Samorząd województwa podkarpackiego 3 849 349 10 Samorząd województwa podlaskiego 3 058 931 11 Samorząd województwa pomorskiego 2 366 944 12 Samorząd województwa śląskiego 2 539 900 13 Samorząd województwa świętokrzyskiego 2 349 710 14 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 2 915 181 15 Samorząd województwa wielkopolskiego 3 387 858 16 Samorząd województwa zachodniopomorskiego 2 367 938 17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 299 363 18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 109 009 19 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 425 960 20 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 364 348 21 Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 21 861 763 22 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 1 653 050 23 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie 1 382 088 24 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli 1 337 063 25 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku 1 250 056 26 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 1 358 356 27 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 1 155 431 28 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 1 649 488 29 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie 1 233 513