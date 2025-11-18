§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznakowany jako dżem, dżem ekstra, konfitura, konfitura ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada z owoców cytrusowych, marmolada galaretkowa, marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe, powidła śliwkowe lub słodzony przecier z kasztanów jadalnych może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych, przy czym nazw tych używa się w obrocie do określania tych produktów z uwzględnieniem ust. 2.”,

b) w ust. 3 wyraz „marmolad” zastępuje się wyrazami „marmolad z owoców cytrusowych”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki spożywcze wymienione w ust. 1 znakuje się przez wskazanie zawartości owoców w produkcie gotowym do spożycia, obliczonej po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego, przy użyciu wyrażenia „sporządzono z ... g owoców na 100 g produktu”.”,

d) uchyla się ust. 5;



2) w § 13:



a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Oznakowany jako sok owocowy, sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów, sok owocowy z zagęszczonego soku owocowego, sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczony sok owocowy (sok owocowy zagęszczony, koncentrat soku owocowego), zagęszczony sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów (sok owocowy zagęszczony o obniżonej zawartości cukrów, koncentrat soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów), sok owocowy w proszku, sok owocowy wyprodukowany z użyciem ekstrakcji wodnej (sok owocowy wyekstrahowany wodą) lub nektar owocowy może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach dotyczących jakości handlowej soków i nektarów owocowych wydanych na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z tym że w przypadku soku otrzymanego:

1) z owoców rokitnika zwyczajnego, z dodatkiem cukru nieprzekraczającym 140 g na litr, w oznakowaniu podaje się nazwę „słodzony sok z rokitnika”;

2) bezpośrednio z orzecha kokosowego bez wyciskania miąższu kokosowego w oznakowaniu podaje się nazwę „sok kokosowy” lub „woda kokosowa”.

2. Nazwy umieszczonych w opakowaniach produktów, o których mowa w ust. 1, otrzymanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyłączeniem użycia soku cytrynowego lub soku z limonek, lub zagęszczonego soku cytrynowego, lub zagęszczonego soku z limonek w celu korekcji kwaśnego smaku, podawane w ich oznakowaniu zawierają wykaz gatunków owoców użytych do ich wytworzenia, w kolejności malejącego ilościowego udziału użytych soków lub przecierów zgodnie z wykazem składników, z tym że w przypadku soków owocowych i nektarów owocowych wytworzonych z trzech lub większej liczby gatunków owoców ten wykaz może być zastąpiony określeniem „wieloowocowy” lub innym określeniem o podobnym znaczeniu lub wskazaniem liczby owoców użytych do ich wytworzenia.

3. W nazwie produktów, o których mowa w ust. 1, wytworzonych z jednego gatunku owocu w miejsce określenia „owocowy” podaje się nazwę gatunku owocu użytego do ich wytworzenia.”,



b) w ust. 5 po wyrazach „W oznakowaniu soków” dodaje się wyraz „owocowych”,



c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W oznakowaniu:

1) soku owocowego otrzymanego z mieszaniny:

a) soku owocowego i soku owocowego z zagęszczonego soku owocowego,

b) soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów i soku owocowego z zagęszczonego soku owocowego,

2) soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów otrzymanego z mieszaniny:

a) soku owocowego i zagęszczonego soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów,

b) soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów i zagęszczonego soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów,

3) nektaru owocowego otrzymanego w całości albo w części z jednego albo z większej liczby zagęszczonych soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów lub zagęszczonych przecierów

- w pobliżu nazwy środka spożywczego podaje się, w sposób czytelny i wyróżniający się od tła, odpowiednio informację „z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)” lub „z zagęszczonego soku (zagęszczonych soków)”, „częściowo z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)”, „z przecieru zagęszczonego (przecierów zagęszczonych)” lub „z zagęszczonego przecieru (zagęszczonych przecierów)”, „częściowo z zagęszczonego przecieru (przecierów zagęszczonych)” - w zależności od zastosowanych zagęszczonych składników.”,



d) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W oznakowaniu soków owocowych i soków owocowych z zagęszczonego soku owocowego w tym samym polu widzenia, w którym znajduje się nazwa produktu, można umieścić informację „soki owocowe zawierają wyłącznie naturalnie występujące cukry”.”;

3) w § 15:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi więcej niż z jednego państwa, nazwę państwa pochodzenia każdego miodu i procentowy udział miodu pochodzącego z każdego z tych państw z uwzględnieniem tolerancji wynoszącej ±5 % w odniesieniu do każdego z tych udziałów obliczonych na podstawie dokumentacji dotyczącej identyfikowalności pochodzenia miodu, które umieszcza się w głównym polu widzenia i wymienia w kolejności malejącego udziału każdego miodu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku opakowań miodu o masie poniżej 30 g netto nazwy państw pochodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, można zastąpić dwuliterowym kodem zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2 określającą dwuliterowy kod państwa.”,

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „miodu przefiltrowanego,”,

d) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i miodu przefiltrowanego”;



4) w § 16:



a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z pkt 1 w ust. III w części VI załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, i art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2466 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj (Dz. Urz. UE L 2023/2466 z 08.11.2023, z późn. zm.5)), podając po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1640).”,



b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Oznakowanie jaj klasy B może nie zawierać oznaczenia określonego w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2466 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj i art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2465 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 (Dz. Urz. UE L 2023/2465 z 08.11.2023, z późn. zm.6)).”;

5) w § 19 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w przypadku ziemniaków, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, informację dotyczącą państwa pochodzenia wraz z grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia, która może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia ziemniaków;”,

b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) w przypadku owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem owoców i warzyw, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, dodatkowo grafikę przedstawiającą flagę państwa pochodzenia, która może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia owoców i warzyw;

10) w przypadku bananów, o których mowa w art. 3 lit. d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2429 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/1999 oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 1333/2011 (Dz. Urz. UE L 2023/2429 z 03.11.2023), dodatkowo grafikę przedstawiającą flagę państwa pochodzenia, która może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia bananów.”;

6) uchyla się § 19b.