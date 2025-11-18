REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1574
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych2)
Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oznakowany jako dżem, dżem ekstra, konfitura, konfitura ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada z owoców cytrusowych, marmolada galaretkowa, marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe, powidła śliwkowe lub słodzony przecier z kasztanów jadalnych może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych, przy czym nazw tych używa się w obrocie do określania tych produktów z uwzględnieniem ust. 2.”,
b) w ust. 3 wyraz „marmolad” zastępuje się wyrazami „marmolad z owoców cytrusowych”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki spożywcze wymienione w ust. 1 znakuje się przez wskazanie zawartości owoców w produkcie gotowym do spożycia, obliczonej po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego, przy użyciu wyrażenia „sporządzono z ... g owoców na 100 g produktu”.”,
d) uchyla się ust. 5;
2) w § 13:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Oznakowany jako sok owocowy, sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów, sok owocowy z zagęszczonego soku owocowego, sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczony sok owocowy (sok owocowy zagęszczony, koncentrat soku owocowego), zagęszczony sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów (sok owocowy zagęszczony o obniżonej zawartości cukrów, koncentrat soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów), sok owocowy w proszku, sok owocowy wyprodukowany z użyciem ekstrakcji wodnej (sok owocowy wyekstrahowany wodą) lub nektar owocowy może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach dotyczących jakości handlowej soków i nektarów owocowych wydanych na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z tym że w przypadku soku otrzymanego:
1) z owoców rokitnika zwyczajnego, z dodatkiem cukru nieprzekraczającym 140 g na litr, w oznakowaniu podaje się nazwę „słodzony sok z rokitnika”;
2) bezpośrednio z orzecha kokosowego bez wyciskania miąższu kokosowego w oznakowaniu podaje się nazwę „sok kokosowy” lub „woda kokosowa”.
2. Nazwy umieszczonych w opakowaniach produktów, o których mowa w ust. 1, otrzymanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyłączeniem użycia soku cytrynowego lub soku z limonek, lub zagęszczonego soku cytrynowego, lub zagęszczonego soku z limonek w celu korekcji kwaśnego smaku, podawane w ich oznakowaniu zawierają wykaz gatunków owoców użytych do ich wytworzenia, w kolejności malejącego ilościowego udziału użytych soków lub przecierów zgodnie z wykazem składników, z tym że w przypadku soków owocowych i nektarów owocowych wytworzonych z trzech lub większej liczby gatunków owoców ten wykaz może być zastąpiony określeniem „wieloowocowy” lub innym określeniem o podobnym znaczeniu lub wskazaniem liczby owoców użytych do ich wytworzenia.
3. W nazwie produktów, o których mowa w ust. 1, wytworzonych z jednego gatunku owocu w miejsce określenia „owocowy” podaje się nazwę gatunku owocu użytego do ich wytworzenia.”,
b) w ust. 5 po wyrazach „W oznakowaniu soków” dodaje się wyraz „owocowych”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W oznakowaniu:
1) soku owocowego otrzymanego z mieszaniny:
a) soku owocowego i soku owocowego z zagęszczonego soku owocowego,
b) soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów i soku owocowego z zagęszczonego soku owocowego,
2) soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów otrzymanego z mieszaniny:
a) soku owocowego i zagęszczonego soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów,
b) soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów i zagęszczonego soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów,
3) nektaru owocowego otrzymanego w całości albo w części z jednego albo z większej liczby zagęszczonych soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów lub zagęszczonych przecierów
- w pobliżu nazwy środka spożywczego podaje się, w sposób czytelny i wyróżniający się od tła, odpowiednio informację „z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)” lub „z zagęszczonego soku (zagęszczonych soków)”, „częściowo z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)”, „z przecieru zagęszczonego (przecierów zagęszczonych)” lub „z zagęszczonego przecieru (zagęszczonych przecierów)”, „częściowo z zagęszczonego przecieru (przecierów zagęszczonych)” - w zależności od zastosowanych zagęszczonych składników.”,
d) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. W oznakowaniu soków owocowych i soków owocowych z zagęszczonego soku owocowego w tym samym polu widzenia, w którym znajduje się nazwa produktu, można umieścić informację „soki owocowe zawierają wyłącznie naturalnie występujące cukry”.”;
3) w § 15:
a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi więcej niż z jednego państwa, nazwę państwa pochodzenia każdego miodu i procentowy udział miodu pochodzącego z każdego z tych państw z uwzględnieniem tolerancji wynoszącej ±5 % w odniesieniu do każdego z tych udziałów obliczonych na podstawie dokumentacji dotyczącej identyfikowalności pochodzenia miodu, które umieszcza się w głównym polu widzenia i wymienia w kolejności malejącego udziału każdego miodu.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku opakowań miodu o masie poniżej 30 g netto nazwy państw pochodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, można zastąpić dwuliterowym kodem zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2 określającą dwuliterowy kod państwa.”,
c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „miodu przefiltrowanego,”,
d) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i miodu przefiltrowanego”;
4) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z pkt 1 w ust. III w części VI załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, i art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2466 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj (Dz. Urz. UE L 2023/2466 z 08.11.2023, z późn. zm.5)), podając po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1640).”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oznakowanie jaj klasy B może nie zawierać oznaczenia określonego w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2466 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj i art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2465 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących jaj oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 (Dz. Urz. UE L 2023/2465 z 08.11.2023, z późn. zm.6)).”;
5) w § 19 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w przypadku ziemniaków, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, informację dotyczącą państwa pochodzenia wraz z grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia, która może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia ziemniaków;”,
b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) w przypadku owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem owoców i warzyw, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, dodatkowo grafikę przedstawiającą flagę państwa pochodzenia, która może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia owoców i warzyw;
10) w przypadku bananów, o których mowa w art. 3 lit. d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2429 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/1999 oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 1333/2011 (Dz. Urz. UE L 2023/2429 z 03.11.2023), dodatkowo grafikę przedstawiającą flagę państwa pochodzenia, która może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia bananów.”;
6) uchyla się § 19b.
§ 2.
§ 3.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1438 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącej się do miodu, dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dyrektywy Rady 2001/113/WE odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz dyrektywy Rady 2001/114/WE odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 2024/1438 z 24.05.2024).
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r. poz. 2150 i 2461, z 2019 r. poz. 754, z 2020 r. poz. 1149, z 2022 r. poz. 2114, z 2023 r. poz. 2233 oraz z 2024 r. poz. 217.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262, Dz. Urz. UE L 2023/2464 z 08.11.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1143 z 23.04.2024.
5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2024/1270 z 08.05.2024.
6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2024/90278 z 03.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2506 z 24.09.2024.
- Data ogłoszenia: 2025-11-18
- Data wejścia w życie: 2026-02-17
- Data obowiązywania: 2026-02-17
