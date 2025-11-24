REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1601
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 13 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach
- Data ogłoszenia: 2025-11-24
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty
