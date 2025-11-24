REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1596
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
Na podstawie art. 72a § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001 oraz z 2025 r. poz. 479) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-11-24
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
