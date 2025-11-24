REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1596

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 listopada 2025 r.

w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72a § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001 oraz z 2025 r. poz. 479) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Opłata roczna za aplikację notarialną wynosi 6500 zł.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. poz. 2269).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-24
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1601

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1597

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1596

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1594

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie świadectwa służby żołnierza zawodowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1593

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 31 października 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1592

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1591

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1590

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1589

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1588

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1587

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1586

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1585

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1584

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu &#8222;Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1583

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1582

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1581

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1580

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1579

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1578

REKLAMA