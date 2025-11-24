REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1602
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego pełni służbę
Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1602)
WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO / SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PEŁNI SŁUŻBĘ
- Data ogłoszenia: 2025-11-24
- Data wejścia w życie: 2025-11-25
- Data obowiązywania: 2025-11-25
Dziennik Ustaw
