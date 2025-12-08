REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1727
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 7 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 1424), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 1088).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 1088), które stanowią:
„§ 2. 1. W postępowaniach w sprawie przedłużenia terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej oraz uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przedłużenia dokonuje się przez wydanie odpowiednio świadectwa zdolności żeglugowej albo uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. W postępowaniach w sprawie dokonywania zmian w świadectwie zdolności żeglugowej oraz uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej dokonuje zmian przez wydanie odpowiednio świadectwa zdolności żeglugowej albo uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1727)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
Na podstawie art. 34l ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzory świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej, tryb ich wydawania, przedłużania terminu ważności, cofania i dokonywania w nich zmian;
2) terminy, na jakie wydaje się świadectwa, o których mowa w pkt 1, w zależności od rodzajów statków.
§ 2. 1. Wzór świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1) nazwę statku lub numer identyfikacyjny;
2) rodzaj statku;
3) nazwę i adres armatora;
4) miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku;
5) port macierzysty statku;
6) rok i miejsce budowy statku;
7) nazwę stoczni i numer budowy.
2. We wniosku wskazuje się również rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę, z uwzględnieniem wysokości fali, jaka może występować na wodach tego rejonu.
3. Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w art. 34k ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”.
§ 4. W przypadku statków, o których mowa w art. 34k ust. 2 ustawy, przed wydaniem świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wyznacza miejsce i czas przedstawienia statku do inspekcji mającej na celu sprawdzenie:2)
1) stanu opisanego w dokumentach stanowiących podstawę do wydania świadectwa ze stanem faktycznym;
2) zgodności wyposażenia statku z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34j ust. 5 ustawy.
§ 5. Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres nie dłuższy niż:
1) 5 lat - dla statku o napędzie mechanicznym, niezależnie od jego rodzaju, w szczególności przeznaczonego do przewozu ładunków, o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów, holowników lub pchaczy - innych niż określone w art. 30 ustawy - oraz dla statków wykonujących przewozy międzybrzegowe;
2) 10 lat - dla statku bez napędu mechanicznego, niezależnie od jego rodzaju, w szczególności przeznaczonego do przewozu ładunków lub pasażerów.
§ 6. 1. Wniosek o przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1) nazwę statku lub numer identyfikacyjny;
2) rodzaj statku;
3) nazwę i adres armatora;
4) miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku.
2. Do wniosku załącza się świadectwo zdolności żeglugowej oraz dokumenty, o których mowa w art. 34k ust. 1 ustawy.
§ 7. 1. Wniosek o dokonanie zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej powinien zawierać:
1) nazwę statku lub numer identyfikacyjny;
2) rodzaj statku;
3) nazwę i adres armatora;
4) miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku.
2. We wniosku wskazuje się również pozycję, której zmiana dotyczy, i przyczynę dokonania zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej.
3. Do wniosku załącza się świadectwo zdolności żeglugowej.
§ 8. Zmian w świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się przez skreślenie dotychczasowej pozycji i wpisanie nowego brzmienia tej pozycji.
§ 9. Świadectwo zdolności żeglugowej cofa się zgodnie z art. 34n ust. 3 ustawy.
§ 10. Przepisy § 3-9 stosuje się odpowiednio w sprawie wydawania, przedłużania terminu ważności i cofania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej oraz dokonywania w nim zmian.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1727)
Załącznik nr 15)
WZÓR ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
Opis
I. Format A4.
II. Druk: offsetowy dwustronny, kolorystyka 3+3.
III. Papier: wartościowy 120 g.
IV. Zabezpieczenia.
1. Zabezpieczenia w podłożu:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i widoczne także w promieniowaniu UV.
2. Zabezpieczenia w druku:
1) awers:
a) technika druku offset,
b) mikrodruki,
c) tło giloszowe,
d) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) rewers:
a) technika druku offset,
b) tło giloszowe,
c) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.
V. Oznaczenie indywidualne: numeracja wykonana techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu UV - siedem cyfr numeracji (numeracja w świetle UV zmienia kolor).
VI. Świadectwo zdolności żeglugowej personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim.
Załącznik nr 25)
WZÓR UPROSZCZONEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
Opis
I. Format A4.
II. Druk: offsetowy dwustronny, kolorystyka 3+3.
III. Papier: wartościowy 120 g.
IV. Zabezpieczenia.
1. Zabezpieczenia w podłożu:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i widoczne także w promieniowaniu UV.
2. Zabezpieczenia w druku:
1) awers:
a) technika druku offset,
b) mikrodruki,
c) tło giloszowe,
d) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) rewers:
a) technika druku offset,
b) tło giloszowe,
c) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.
V. Oznaczenie indywidualne: numeracja wykonana techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu UV - siedem cyfr numeracji (numeracja w świetle UV zmienia kolor).
VI. Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 1088), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2024 r.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 listopada 2010 r.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1156).
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
- Data ogłoszenia: 2025-12-08
- Data obowiązywania: 2025-12-08
