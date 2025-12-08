Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 7 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1727)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

Na podstawie art. 34l ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory świadectwa zdolności żeglugowej i uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej, tryb ich wydawania, przedłużania terminu ważności, cofania i dokonywania w nich zmian;

2) terminy, na jakie wydaje się świadectwa, o których mowa w pkt 1, w zależności od rodzajów statków.

§ 2. 1. Wzór świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:

1) nazwę statku lub numer identyfikacyjny;

2) rodzaj statku;

3) nazwę i adres armatora;

4) miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku;

5) port macierzysty statku;

6) rok i miejsce budowy statku;

7) nazwę stoczni i numer budowy.

2. We wniosku wskazuje się również rejon pływania, w którym statek będzie uprawiał żeglugę, z uwzględnieniem wysokości fali, jaka może występować na wodach tego rejonu.

3. Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w art. 34k ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. W przypadku statków, o których mowa w art. 34k ust. 2 ustawy, przed wydaniem świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wyznacza miejsce i czas przedstawienia statku do inspekcji mającej na celu sprawdzenie:2)

1) stanu opisanego w dokumentach stanowiących podstawę do wydania świadectwa ze stanem faktycznym;

2) zgodności wyposażenia statku z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34j ust. 5 ustawy.

§ 5. Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres nie dłuższy niż:

1) 5 lat - dla statku o napędzie mechanicznym, niezależnie od jego rodzaju, w szczególności przeznaczonego do przewozu ładunków, o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów, holowników lub pchaczy - innych niż określone w art. 30 ustawy - oraz dla statków wykonujących przewozy międzybrzegowe;

2) 10 lat - dla statku bez napędu mechanicznego, niezależnie od jego rodzaju, w szczególności przeznaczonego do przewozu ładunków lub pasażerów.

§ 6. 1. Wniosek o przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać:

1) nazwę statku lub numer identyfikacyjny;

2) rodzaj statku;

3) nazwę i adres armatora;

4) miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku.

2. Do wniosku załącza się świadectwo zdolności żeglugowej oraz dokumenty, o których mowa w art. 34k ust. 1 ustawy.

§ 7. 1. Wniosek o dokonanie zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej powinien zawierać:

1) nazwę statku lub numer identyfikacyjny;

2) rodzaj statku;

3) nazwę i adres armatora;

4) miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku.

2. We wniosku wskazuje się również pozycję, której zmiana dotyczy, i przyczynę dokonania zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej.

3. Do wniosku załącza się świadectwo zdolności żeglugowej.

§ 8. Zmian w świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się przez skreślenie dotychczasowej pozycji i wpisanie nowego brzmienia tej pozycji.

§ 9. Świadectwo zdolności żeglugowej cofa się zgodnie z art. 34n ust. 3 ustawy.

§ 10. Przepisy § 3-9 stosuje się odpowiednio w sprawie wydawania, przedłużania terminu ważności i cofania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej oraz dokonywania w nim zmian.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1727)

Załącznik nr 15)

WZÓR ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ





Opis



I. Format A4.

II. Druk: offsetowy dwustronny, kolorystyka 3+3.

III. Papier: wartościowy 120 g.

IV. Zabezpieczenia.

1. Zabezpieczenia w podłożu:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i widoczne także w promieniowaniu UV.

2. Zabezpieczenia w druku:

1) awers:

a) technika druku offset,

b) mikrodruki,

c) tło giloszowe,

d) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) rewers:

a) technika druku offset,

b) tło giloszowe,

c) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

V. Oznaczenie indywidualne: numeracja wykonana techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu UV - siedem cyfr numeracji (numeracja w świetle UV zmienia kolor).

VI. Świadectwo zdolności żeglugowej personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim.









Załącznik nr 25)

WZÓR UPROSZCZONEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ





Opis

I. Format A4.

II. Druk: offsetowy dwustronny, kolorystyka 3+3.

III. Papier: wartościowy 120 g.

IV. Zabezpieczenia.

1. Zabezpieczenia w podłożu:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i widoczne także w promieniowaniu UV.

2. Zabezpieczenia w druku:

1) awers:

a) technika druku offset,

b) mikrodruki,

c) tło giloszowe,

d) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) rewers:

a) technika druku offset,

b) tło giloszowe,

c) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

V. Oznaczenie indywidualne: numeracja wykonana techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu UV - siedem cyfr numeracji (numeracja w świetle UV zmienia kolor).

VI. Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej personalizuje się w języku polskim z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim.





1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 1088), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2024 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 listopada 2010 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1156).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.