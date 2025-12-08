§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu (Dz. U. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychody z działalności oblicza się jako różnicę między tymi przychodami u operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych a przychodami, których ten operator nie osiągnąłby, gdyby obowiązek świadczenia usług powszechnych nie obejmował tej składowej obowiązku.”,

b) uchyla się ust. 4;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do kalkulacji przychodów operatora wyznaczonego, których operator ten nie osiągnąłby, oraz do kalkulacji kosztów operatora wyznaczonego, których operator ten nie poniósłby, gdyby nie był objęty obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, a także do korzyści wynikających z przyznanych operatorowi wyznaczonemu praw specjalnych lub wyłącznych przyjmuje się wartość wskaźnika elastyczności cenowej popytu wynoszącą:

1) -1,1 - dla klientów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy zawarli w formie pisemnej lub formie jej równoważnej umowę o świadczenie usługi pocztowej;

2) -0,49 - dla klientów, którzy nie zawarli w formie pisemnej lub formie jej równoważnej umowy o świadczenie usługi pocztowej.”;

3) w § 7 w ust. 5 wyrazy „5 miesięcy” zastępuje się wyrazami „4 miesięcy”;

4) w § 8 w ust. 3 uchyla się pkt 5;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, stała się ostateczna, operator wyznaczony składa do ministra właściwego do spraw łączności, zwanego dalej „ministrem”, wniosek o wypłatę finansowania kosztu netto, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy.”;

6) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Jeżeli w dniu otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9, kwota wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 2, przekracza przewidzianą w ustawie budżetowej na dany rok kwotę środków na wypłatę finansowania kosztu netto, minister, po zweryfikowaniu zgodności wniosku z decyzją Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, może zatwierdzić ten wniosek w dwóch częściach:

1) w części podlegającej wypłacie w pierwszej transzy w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, do wysokości kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy na wypłatę finansowania kosztu netto - w terminie określonym w ust. 1;

2) w części podlegającej wypłacie w drugiej transzy w roku budżetowym następującym po roku budżetowym, w którym złożono wniosek, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 1, a kwotą ustaloną zgodnie z pkt 1 - nie później niż do dnia 15 stycznia.

1b. Zatwierdzając wniosek, o którym mowa w § 9, w części, o której mowa w § 10 ust. 1a pkt 1, minister informuje operatora wyznaczonego, że wypłata finansowania kosztu netto nastąpi w transzach oraz o wysokości każdej z transz.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Minister wypłaca finansowanie kosztu netto jednorazowo albo w dwóch transzach.

2. Jednorazowa wypłata finansowania kosztu netto jest realizowana w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9.

3. W przypadku wypłaty finansowania kosztu netto w dwóch transzach:

1) pierwsza transza jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9, w części, o której mowa w § 10 ust. 1a pkt 1;

2) druga transza jest wypłacana nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, w którym operator wyznaczony złożył wniosek, o którym mowa w art. 112 ust. 1 ustawy.”.