Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1728
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)
z dnia 4 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu
Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przychody z działalności oblicza się jako różnicę między tymi przychodami u operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych a przychodami, których ten operator nie osiągnąłby, gdyby obowiązek świadczenia usług powszechnych nie obejmował tej składowej obowiązku.”,
b) uchyla się ust. 4;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do kalkulacji przychodów operatora wyznaczonego, których operator ten nie osiągnąłby, oraz do kalkulacji kosztów operatora wyznaczonego, których operator ten nie poniósłby, gdyby nie był objęty obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, a także do korzyści wynikających z przyznanych operatorowi wyznaczonemu praw specjalnych lub wyłącznych przyjmuje się wartość wskaźnika elastyczności cenowej popytu wynoszącą:
1) -1,1 - dla klientów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy zawarli w formie pisemnej lub formie jej równoważnej umowę o świadczenie usługi pocztowej;
2) -0,49 - dla klientów, którzy nie zawarli w formie pisemnej lub formie jej równoważnej umowy o świadczenie usługi pocztowej.”;
3) w § 7 w ust. 5 wyrazy „5 miesięcy” zastępuje się wyrazami „4 miesięcy”;
4) w § 8 w ust. 3 uchyla się pkt 5;
5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, stała się ostateczna, operator wyznaczony składa do ministra właściwego do spraw łączności, zwanego dalej „ministrem”, wniosek o wypłatę finansowania kosztu netto, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy.”;
6) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Jeżeli w dniu otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9, kwota wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 2, przekracza przewidzianą w ustawie budżetowej na dany rok kwotę środków na wypłatę finansowania kosztu netto, minister, po zweryfikowaniu zgodności wniosku z decyzją Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, może zatwierdzić ten wniosek w dwóch częściach:
1) w części podlegającej wypłacie w pierwszej transzy w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, do wysokości kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy na wypłatę finansowania kosztu netto - w terminie określonym w ust. 1;
2) w części podlegającej wypłacie w drugiej transzy w roku budżetowym następującym po roku budżetowym, w którym złożono wniosek, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 1, a kwotą ustaloną zgodnie z pkt 1 - nie później niż do dnia 15 stycznia.
1b. Zatwierdzając wniosek, o którym mowa w § 9, w części, o której mowa w § 10 ust. 1a pkt 1, minister informuje operatora wyznaczonego, że wypłata finansowania kosztu netto nastąpi w transzach oraz o wysokości każdej z transz.”;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Minister wypłaca finansowanie kosztu netto jednorazowo albo w dwóch transzach.
2. Jednorazowa wypłata finansowania kosztu netto jest realizowana w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9.
3. W przypadku wypłaty finansowania kosztu netto w dwóch transzach:
1) pierwsza transza jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9, w części, o której mowa w § 10 ust. 1a pkt 1;
2) druga transza jest wypłacana nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, w którym operator wyznaczony złożył wniosek, o którym mowa w art. 112 ust. 1 ustawy.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Aktywów Państwowych: W. Balczun
1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 994).
- Data ogłoszenia: 2025-12-08
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu
