REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1728

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 4 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu (Dz. U. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychody z działalności oblicza się jako różnicę między tymi przychodami u operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych a przychodami, których ten operator nie osiągnąłby, gdyby obowiązek świadczenia usług powszechnych nie obejmował tej składowej obowiązku.”,

b) uchyla się ust. 4;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do kalkulacji przychodów operatora wyznaczonego, których operator ten nie osiągnąłby, oraz do kalkulacji kosztów operatora wyznaczonego, których operator ten nie poniósłby, gdyby nie był objęty obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, a także do korzyści wynikających z przyznanych operatorowi wyznaczonemu praw specjalnych lub wyłącznych przyjmuje się wartość wskaźnika elastyczności cenowej popytu wynoszącą:

1) -1,1 - dla klientów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy zawarli w formie pisemnej lub formie jej równoważnej umowę o świadczenie usługi pocztowej;

2) -0,49 - dla klientów, którzy nie zawarli w formie pisemnej lub formie jej równoważnej umowy o świadczenie usługi pocztowej.”;

3) w § 7 w ust. 5 wyrazy „5 miesięcy” zastępuje się wyrazami „4 miesięcy”;

4) w § 8 w ust. 3 uchyla się pkt 5;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, stała się ostateczna, operator wyznaczony składa do ministra właściwego do spraw łączności, zwanego dalej „ministrem”, wniosek o wypłatę finansowania kosztu netto, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy.”;

6) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Jeżeli w dniu otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9, kwota wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 2, przekracza przewidzianą w ustawie budżetowej na dany rok kwotę środków na wypłatę finansowania kosztu netto, minister, po zweryfikowaniu zgodności wniosku z decyzją Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, może zatwierdzić ten wniosek w dwóch częściach:

1) w części podlegającej wypłacie w pierwszej transzy w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, do wysokości kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy na wypłatę finansowania kosztu netto - w terminie określonym w ust. 1;

2) w części podlegającej wypłacie w drugiej transzy w roku budżetowym następującym po roku budżetowym, w którym złożono wniosek, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 1, a kwotą ustaloną zgodnie z pkt 1 - nie później niż do dnia 15 stycznia.

1b. Zatwierdzając wniosek, o którym mowa w § 9, w części, o której mowa w § 10 ust. 1a pkt 1, minister informuje operatora wyznaczonego, że wypłata finansowania kosztu netto nastąpi w transzach oraz o wysokości każdej z transz.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Minister wypłaca finansowanie kosztu netto jednorazowo albo w dwóch transzach.

2. Jednorazowa wypłata finansowania kosztu netto jest realizowana w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9.

3. W przypadku wypłaty finansowania kosztu netto w dwóch transzach:

1) pierwsza transza jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w § 9, w części, o której mowa w § 10 ust. 1a pkt 1;

2) druga transza jest wypłacana nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, w którym operator wyznaczony złożył wniosek, o którym mowa w art. 112 ust. 1 ustawy.”.

§ 2.

Do kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych za 2025 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 8 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: W. Balczun

1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 994).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-08
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1730

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1729

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1728

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1727

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1724

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie wyboru formy zakwaterowania i wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej stosowanych w Agencji Wywiadu oraz formy i sposobu składania tych wniosków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1723

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Agencji Wywiadu pełni służbę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1722

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1721

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1720

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania oraz wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1719

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1718

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1717

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1716

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1715

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1714

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1713

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1712

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1711

REKLAMA