REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1731

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2021 r. poz. 209 oraz z 2022 r. poz. 2654) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1731)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU

awers

image

Opis:

1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementem reliefowym.

2. Napis „AGENCJA WYWIADU” w kolorze białym.

3. Mikrodruki o treści „AGENCJAWYWIADUSŁUŻBASPECJALNA”.

4. Element graficzny w formie orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów.

5. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. Napisy w kolorze czarnym:

1) „IMIĘ”;

2) „NAZWISKO”;

3) „NR LEGITYMACJI”;

4) „WAŻNA DO”;

5) „31.12.2030”;

6) „SZEF AGENCJI WYWIADU”.

7. Miejsce na fotografię funkcjonariusza Agencji Wywiadu, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

8. Stylizowane litery „AW” wykonane farbą optycznie zmienną.

9. Element graficzny przedstawiający litery „AW” w zapisie kodem binarnym.

rewers

image

Opis:

1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.

2. Mikrodruki zawierające wielokrotnie powtórzone napisy o treści:
„AW” oraz „AGENCJAWYWIADUSŁUŻBASPECJALNA”.

3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Napisy w kolorze czarnym i białym:

1) „Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.”;

2) „POUCZENIE”;

3) „W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.”.

5. Indywidualny numer blankietu składający się z dwóch liter i czterech cyfr, nanoszony techniką grawerowania laserowego.

6. Kod QR w kolorze czarnym zawierający odnośnik do strony internetowej https://aw.gov.pl.

7. Element graficzny przedstawiający litery „AW” w zapisie kodem binarnym.

Legitymacja ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z polichlorku winylu. Na awers legitymacji nanoszona jest folia zabezpieczająca z elementami zmiennymi optycznie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-09
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1738

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1737

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1736

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1734

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1733

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1732

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1731

USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1730

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1729

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1728

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1727

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1724

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie wyboru formy zakwaterowania i wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej stosowanych w Agencji Wywiadu oraz formy i sposobu składania tych wniosków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1723

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Agencji Wywiadu pełni służbę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1722

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1721

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1720

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania oraz wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1719

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1718

REKLAMA