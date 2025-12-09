Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 8 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1731)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU

awers

Opis:

1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementem reliefowym.

2. Napis „AGENCJA WYWIADU” w kolorze białym.

3. Mikrodruki o treści „AGENCJAWYWIADUSŁUŻBASPECJALNA”.

4. Element graficzny w formie orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów.

5. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. Napisy w kolorze czarnym:

1) „IMIĘ”;

2) „NAZWISKO”;

3) „NR LEGITYMACJI”;

4) „WAŻNA DO”;

5) „31.12.2030”;

6) „SZEF AGENCJI WYWIADU”.

7. Miejsce na fotografię funkcjonariusza Agencji Wywiadu, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

8. Stylizowane litery „AW” wykonane farbą optycznie zmienną.

9. Element graficzny przedstawiający litery „AW” w zapisie kodem binarnym.

rewers

Opis:

1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.

2. Mikrodruki zawierające wielokrotnie powtórzone napisy o treści:

„AW” oraz „AGENCJAWYWIADUSŁUŻBASPECJALNA”.

3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Napisy w kolorze czarnym i białym:

1) „Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.”;

2) „POUCZENIE”;

3) „W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.”.

5. Indywidualny numer blankietu składający się z dwóch liter i czterech cyfr, nanoszony techniką grawerowania laserowego.

6. Kod QR w kolorze czarnym zawierający odnośnik do strony internetowej https://aw.gov.pl.

7. Element graficzny przedstawiający litery „AW” w zapisie kodem binarnym.

Legitymacja ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z polichlorku winylu. Na awers legitymacji nanoszona jest folia zabezpieczająca z elementami zmiennymi optycznie.