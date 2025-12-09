REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1731
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1731)
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU
awers
Opis:
1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementem reliefowym.
2. Napis „AGENCJA WYWIADU” w kolorze białym.
3. Mikrodruki o treści „AGENCJAWYWIADUSŁUŻBASPECJALNA”.
4. Element graficzny w formie orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów.
5. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.
6. Napisy w kolorze czarnym:
1) „IMIĘ”;
2) „NAZWISKO”;
3) „NR LEGITYMACJI”;
4) „WAŻNA DO”;
5) „31.12.2030”;
6) „SZEF AGENCJI WYWIADU”.
7. Miejsce na fotografię funkcjonariusza Agencji Wywiadu, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.
8. Stylizowane litery „AW” wykonane farbą optycznie zmienną.
9. Element graficzny przedstawiający litery „AW” w zapisie kodem binarnym.
rewers
Opis:
1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.
2. Mikrodruki zawierające wielokrotnie powtórzone napisy o treści:
„AW” oraz „AGENCJAWYWIADUSŁUŻBASPECJALNA”.
3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.
4. Napisy w kolorze czarnym i białym:
1) „Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.”;
2) „POUCZENIE”;
3) „W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.”.
5. Indywidualny numer blankietu składający się z dwóch liter i czterech cyfr, nanoszony techniką grawerowania laserowego.
6. Kod QR w kolorze czarnym zawierający odnośnik do strony internetowej https://aw.gov.pl.
7. Element graficzny przedstawiający litery „AW” w zapisie kodem binarnym.
Legitymacja ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z polichlorku winylu. Na awers legitymacji nanoszona jest folia zabezpieczająca z elementami zmiennymi optycznie.
- Data ogłoszenia: 2025-12-09
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
