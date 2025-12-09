REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1739
USTAWA
z dnia 21 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 1.
1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) programie inwestycyjnym - rozumie się przez to finansowany ze środków subfunduszu infrastruktury strategicznej, subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz subfunduszu infrastruktury na potrzeby obronne państwa program o okresie realizacji dłuższym niż rok;”;
2) w art. 6:
a) w ust. 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) subfundusz infrastruktury na potrzeby obronne państwa;
6) subfundusz chorób rzadkich u dzieci.”,
b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) programów inwestycyjnych - w przypadku realizacji zadań w ramach subfunduszy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 5;”;
3) w art. 7:
a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:
„2b) dofinansowanie zadania polegającego na budowie, rozbudowie, modernizacji, przebudowie lub wyposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu infrastruktury na potrzeby obronne państwa;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie leczenia chorób rzadkich w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45, z późn. zm.1)), produktami leczniczymi terapii zaawansowanej, podawanymi jednorazowo w leczeniu szpitalnym, nieobjętych finansowaniem na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;”,
c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) finansowanie zadań związanych z poprawą jakości teleinformatycznej obsługi pacjentów.”;
4) po rozdziale 4 dodaje się rozdziały 4a i 4b w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Subfundusz infrastruktury na potrzeby obronne państwa
Art. 27a. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 pkt 2b, minister właściwy do spraw zdrowia opracowuje projekt programu inwestycyjnego.
2. Celem programu inwestycyjnego jest wsparcie podmiotów leczniczych w przygotowaniu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu wojennego, stanu wyjątkowego albo stanu wojny.
3. Program inwestycyjny obejmuje działania w podmiotach leczniczych w obszarze wsparcia rozwoju infrastruktury tych podmiotów, ich wyposażenia i niezbędnych zasobów materiałowych, które poprawia bezpieczeństwo udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach, o których mowa w ust. 2.
4. Projekt programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Radzie Ministrów, celem ustanowienia programu inwestycyjnego.
5. W przypadku ustanowienia przez Radę Ministrów programu inwestycyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach tego programu mogą ubiegać się podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dofinansowanie następuje w formie dotacji celowej ze środków subfunduszu infrastruktury na potrzeby obronne państwa.
6. Wykonawcą programu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 5, jest minister właściwy do spraw zdrowia.
7. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego zawiera w szczególności:
1) nazwę (firmę) wnioskodawcy;
2) tytuł lub nazwę wniosku;
3) harmonogram realizacji inwestycji;
4) opis inwestycji objętej wnioskiem i jej lokalizacji;
5) wyjaśnienie zgodności inwestycji z celami programu inwestycyjnego;
6) opis spełniania kryteriów oceny wniosków;
7) wartość kosztorysową inwestycji;
8) kwotę wnioskowanej dotacji celowej;
9) proponowany procent dofinansowania inwestycji, jeżeli dotyczy;
10) proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata realizacji inwestycji;
11) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu inwestycyjnego uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów oraz opis spodziewanych korzyści z realizacji inwestycji;
12) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację inwestycji.
Art. 27b. 1. Wybór wniosków o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego następuje w drodze konkursu.
2. W przypadku gdy kwota przeznaczona w konkursie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich wniosków, o których mowa w ust. 1, dofinansowanie mogą uzyskać wnioski, które spełniły kryteria oceny wniosków.
3. W przypadku gdy kwota przeznaczona w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich wniosków, o których mowa w ust. 1, dofinansowanie mogą uzyskać wnioski, które spełniły kryteria oceny wniosków i uzyskały:
1) wymaganą liczbę punktów albo
2) kolejno największą liczbę punktów.
4. Do konkursu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21-27.
Rozdział 4b
Subfundusz chorób rzadkich u dzieci
Art. 27c. 1. Ze środków subfunduszu chorób rzadkich u dzieci finansuje się koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie leczenia chorób rzadkich produktami leczniczymi terapii zaawansowanej, podawanymi jednorazowo w leczeniu szpitalnym, nieobjętych finansowaniem na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są finansowane, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) uzyskania przez świadczeniodawcę pozytywnej opinii konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę rzadką albo konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie, która zawiera ocenę zasadności zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej u danej osoby, o której mowa w ust. 1, zawierającą w szczególności przedstawienie dowodów naukowych uprawdopodabniających przewagę kliniczną tego produktu leczniczego nad najlepszą dostępną terapią w ramach świadczeń gwarantowanych;
2) wyczerpania u danej osoby, o której mowa w ust. 1, wszystkich możliwych do zastosowania w chorobie rzadkiej dostępnych technologii medycznych finansowanych ze środków publicznych;
3) dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego terapii zaawansowanej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, 905, 924, 1416 i 1537) lub pozostawania w obrocie na podstawie art. 29 ust. 5 lub 6 tej ustawy.
3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, składa do dysponenta Funduszu wniosek o przekazanie dotacji celowej, w wysokości odpowiadającej kwocie wydatkowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w miesiącu poprzedzającym, na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.
4. Dysponent Funduszu przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotację celową, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 3, przekazanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia w danym roku, nie może przekroczyć kwoty 250 mln zł. Wartość kwoty podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym.
6. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, o którym mowa w ust. 5, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718, 769 i 1159).
7. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w terminie do dnia 15 lutego, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 5, po waloryzacji.”;
5) w art. 28 w ust. 5 wyrazy „80 %” zastępuje się wyrazami „100 %”;
6) po art. 33b dodaje się art. 33c w brzmieniu:
„Art. 33c. Minister właściwy do spraw zdrowia może każdego roku przyznać jednostce właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego środki na realizację zadań, o których mowa w art. 7 pkt 10.”;
7) w art. 38 w ust. 1 pkt 7-10 otrzymują brzmienie:
„7) w 2026 r. - 5,2 mld zł;
8) w 2027 r. - 7,0 mld zł;
9) w 2028 r. - 8,0 mld zł;
10) w 2029 r. - 6,3 mld zł.”.
Art. 2.
1) w art. 97:
a) w ust. 3 po pkt 2i dodaje się pkt 2j w brzmieniu:
„2j) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie leczenia chorób rzadkich produktami leczniczymi terapii zaawansowanej, podawanymi jednorazowo w leczeniu szpitalnym, nieobjętych finansowaniem na podstawie art. 15 ust. 2;”,
b) ust. 8c otrzymuje brzmienie:
„8c. Fundusz otrzymuje dotację z Funduszu Medycznego na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2f-2j.”;
2) w art. 116 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2f-2j i 4c;”;
3) po art. 132c dodaje się art. 132d w brzmieniu:
„Art. 132d. W przypadku, o którym mowa w art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, koszt produktu leczniczego terapii zaawansowanej jest pokrywany przez Fundusz w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej zakup tego produktu leczniczego. Kopię rachunku lub faktury świadczeniodawca przekazuje Prezesowi Funduszu w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2.”.
Art. 3.
2. W 2025 r. minister właściwy do spraw zdrowia nie dokonuje wpłaty z budżetu państwa, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.
3. W 2026 r. wpłata z budżetu państwa, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie może być niższa niż 5 mld zł.
4. W 2027 r. wpłata z budżetu państwa, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie może być niższa niż 6,8 mld zł.
5. W 2028 r. wpłata z budżetu państwa, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie może być niższa niż 7,8 mld zł.
6. W 2029 r. wpłata z budżetu państwa, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie może być niższa niż 6,1 mld zł.
7. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa do dysponenta Funduszu Medycznego dodatkowe wnioski o przekazanie dotacji celowych, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 31 ust. 1 tej ustawy, w wysokości odpowiadającej zwiększeniu kwot zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń, za drugi i trzeci kwartał 2025 r. Wnioski te obejmują koszty świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części, która nie została uwzględniona w dotacjach celowych przekazanych za ten okres. Dysponent Funduszu Medycznego przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacje celowe, o których mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 30 grudnia 2025 r.
8. W 2025 r. maksymalna wysokość środków przekazanych z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadania, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie może być wyższa niż 4,4 mld zł.
9. W latach 2026-2029 maksymalna wysokość środków przekazanych z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadania, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie może być wyższa niż 840 mln zł rocznie.
10. W 2025 r. zmiana planu finansowego Funduszu Medycznego powodująca zwiększenie planowanych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o których mowa w art. 29 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).
Art. 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8, Dz. Urz. UE L 458 z 22.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/2839 z 07.11.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/327 z 05.03.2025.
- Data ogłoszenia: 2025-12-09
- Data wejścia w życie: 2025-12-15
- Data obowiązywania: 2025-12-15
