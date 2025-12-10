REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1742

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1742

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 7 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106o-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1979 oraz z 2024 r. poz. 1938) w § 3:

1) w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca-cd w brzmieniu:

„ca) w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych i faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a gdy podatnik nie jest zarejestrowany na potrzeby podatku - numer identyfikacji podatkowej podatnika,

cb) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, z zastrzeżeniem lit. cc i cd,

cc) w przypadku gdy nabywca towarów lub usług jest podatnikiem niezarejestrowanym na potrzeby podatku albo osobą prawną niebędącą podatnikiem i niezarejestrowaną na potrzeby podatku - numer identyfikacji podatkowej tego nabywcy, jeżeli posiada on taki numer,

cd) w przypadku gdy nabywca towarów lub usług jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113a ust. 1 ustawy - indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 113a ust. 2 pkt 2 ustawy, tego nabywcy,”;

2) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113a ust. 1 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, cb-g, oraz indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 113a ust. 2 pkt 2 ustawy, podatnika;”;

3) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przejazd autostradą płatną lub przewóz osób na dowolną odległość kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług, powinna zawierać:”;

4) w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „opodatkowanych” zastępuje się wyrazem „objętych”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

  • Data ogłoszenia: 2025-12-10
  • Data wejścia w życie: 2026-02-01
  • Data obowiązywania: 2026-02-01
Zmienia:

