Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 27 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1744)

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

Do transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą", niniejsze objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych, w zakresie wskazanym w § 3 rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

1. Organ, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)

W tej części podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, zwana dalej "Informacją TPR", wskazuje naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana Informacja TPR, cel złożenia Informacji TPR, wybierając odpowiedni wariant (złożenie/korekta), oraz wskazuje rok podatkowy, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując jego datę początkową i końcową.

2. Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W tej części podmiot wskazuje dane identyfikacyjne.

Pole "Kod przeważającej działalności" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest obowiązkowe dla podmiotów posiadających kod PKD. W zakresie kodu przeważającego rodzaju działalności podmiotu należy wskazać kod PKD dotyczący tej działalności wskazany w rejestrze REGON. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod PKD odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład.

Identyfikatorem podatkowym wskazywanym w Informacji TPR jest:

1) NIP - w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ewidencyjnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.);

2) inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania - w pozostałych przypadkach.

W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR.

Tabela 1

Kod Kategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy ZK01 Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawarł przynajmniej jedną transakcję kontrolowaną niekorzystającą ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy) ZK02 Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy)

3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

Jeżeli w tabeli 1 wybrano kod "ZK02", to nie wskazuje się informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4 objaśnień.

W przypadku podmiotów, które sporządzają sprawozdanie finansowe, należy wskazać standard rachunkowości, zgodnie z którym sporządza się sprawozdanie finansowe, wybierając kod z tabeli 2. W przypadku podmiotów, które nie sporządzają sprawozdania finansowego, należy wybrać kod "SR03".

Tabela 2

Kod Standard rachunkowości SR01 Ustawa o rachunkowości SR02 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej SR03 Żaden z powyższych

Jeżeli w tabeli 1 wybrano kod "ZK01", to w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W przypadku podmiotów, które nie dysponują danymi na potrzeby kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 3-7, należy zastosować formuły (kategorie) możliwie najbardziej zbliżone, obliczone w oparciu o odpowiadające kategorie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).

W przypadku podmiotów posiadających status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480), którzy nie sporządzają sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), w tej części należy wybrać wskaźniki odpowiednio dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Jeżeli podmiot nie ma możliwości kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 3-7, w polach dotyczących wartości wskaźników należy wskazać wartość "0" (zero).

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy wskazać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 3.

Tabela 3

Nazwa wskaźnika Formuła wariant porównawczy RZiS Formuła wariant kalkulacyjny RZiS Marża operacyjna Marża zysku brutto Rentowność aktywów Rentowność kapitału własnego

W przypadku podmiotów będących jednostkami mikro w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy wskazać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność aktywów,

2) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 4.

Tabela 4

Nazwa wskaźnika Formuła wariant porównawczy RZiS Formuła wariant kalkulacyjny RZiS Rentowność aktywów Rentowność kapitału własnego

W przypadku podmiotów będących jednostkami małymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy wskazać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 5.

Tabela 5

Nazwa wskaźnika Formuła wariant porównawczy RZiS Formuła wariant kalkulacyjny RZiS Marża operacyjna Marża zysku brutto Rentowność aktywów Rentowność kapitału własnego

W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy wskazać wartość następujących wskaźników:

1) marża odsetkowa netto,

2) koszty/dochody,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 6.

Tabela 6

Nazwa wskaźnika Formuła Marża odsetkowa netto Koszty/dochody Rentowność aktywów Rentowność kapitału własnego

W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy wskazać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność działalności technicznej,

2) rentowność sprzedaży,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 7.

Tabela 7

Nazwa wskaźnika Formuła Rentowność działalności technicznej Rentowność sprzedaży Rentowność aktywów Rentowność kapitału własnego

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

4.1. Grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, wskazuje odpowiednią grupę kategorii transakcji dla raportowanej transakcji, wybierając jedną z poniższych opcji (grupy kategorii A-F):

Grupa kategorii A - transakcje inne niż wymienione w grupach kategorii B-F.

Grupa kategorii B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 11 ustawy.

Wybierając grupę kategorii B, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy).

Wybierając grupę kategorii B, podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Grupa kategorii C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204.

Grupa kategorii D - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201 lub 2201), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 12 ustawy.

Wybierając grupę kategorii D, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla pożyczek, kredytów lub emisji obligacji (art. 11g ustawy).

Dla transakcji z grupy kategorii D należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta, o których mowa w części 4.11 objaśnień.

Wybierając grupę kategorii D, podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Grupa kategorii E - udostępnianie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401).

Grupa kategorii F - transakcje refakturowania (oznaczone kodami 1501 lub 2501), korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie).

Wybierając grupę kategorii F, podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Wybór grupy kategorii transakcji warunkuje możliwość wyboru kodu kategorii transakcji kontrolowanej. W polu "Kategorie transakcji kontrolowanych" należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli 8.

Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 11k ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot może wybrać ten sam kod (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie - jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym.

Jeżeli część transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta z tego zwolnienia i przekracza progi dokumentacyjne z art. 11k ust. 2 ustawy, należy wskazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Tabela 8

Kod Kategorie transakcji kontrolowanych Transakcje związane z obrotem towarowym - sprzedaż 1001 Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 1002 Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach 1003 Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing) 1004 Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę 1005 Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 1006 Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach 1007 Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów 1008 Sprzedaż komisowa towarów lub produktów 1009 Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji 1010 Sprzedaż części zamiennych Transakcje usługowe - sprzedaż 1101 Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej 1102 Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych 1103 Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług 1104 Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami) 1105 Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami 1106 Sprzedaż innych usług 1107 Sprzedaż usług zarządzania spółką Transakcje finansowe - sprzedaż 1201 Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania) 1202 Zarządzanie płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie 1203 Udzielenie gwarancji lub poręczenia 1204 Zdeponowanie środków finansowych 1205 Sprzedaż usług ubezpieczeniowych, reasekuracji, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 1206 Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) Transakcje dotyczące aktywów 1301 Sprzedaż wartości niematerialnych 1302 Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych 1303 Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - sprzedaż 1304 Sprzedaż nieruchomości 1305 Wniesienie aportu w postaci nieruchomości 1306 Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - sprzedaż 1307 Wniesienie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości 1308 Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - sprzedaż 1309 Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach 1310 Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części 1311 Sprzedaż innych aktywów Udostępnienie wartości niematerialnych 1401 Udzielenie licencji na korzystanie lub przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej Inne transakcje - sprzedaż 1501 Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie - sprzedaż) 1502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - sprzedaż Transakcje związane z obrotem towarowym - zakup 2001 Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 2002 Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach 2003 Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing) 2004 Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy 2005 Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach 2006 Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach 2007 Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów 2008 Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej 2009 Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji 2010 Zakup części zamiennych Transakcje usługowe - zakup 2101 Zakup usług o niskiej wartości dodanej 2102 Zakup usług badawczo-rozwojowych 2103 Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług 2104 Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami) 2105 Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami 2106 Zakup innych usług 2107 Zakup usług zarządzania spółką Transakcje finansowe - zakup 2201 Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania) 2202 Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje ujemne 2203 Uzyskanie gwarancji lub poręczenia 2204 Przyjęcie depozytu środków finansowych 2205 Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe) 2206 Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) Transakcje dotyczące aktywów 2301 Zakup wartości niematerialnych 2302 Otrzymanie aportu w postaci wartości niematerialnych 2303 Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - zakup 2304 Zakup nieruchomości 2305 Otrzymanie aportu w postaci nieruchomości 2306 Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - zakup 2307 Otrzymanie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości 2308 Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - zakup 2309 Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach 2310 Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części 2311 Zakup innych aktywów Korzystanie z wartości niematerialnych 2401 Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej Inne transakcje - zakup 2501 Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie) 2502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - zakup Transakcje dotyczące restrukturyzacji 3001 Restrukturyzacja - połączenie 3002 Restrukturyzacja - podział i przejęcie 3003 Restrukturyzacja - wymiana udziałów 3004 Restrukturyzacja - zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania 3005 Restrukturyzacja - transfer wartości niematerialnych oraz praw do wartości niematerialnych 3006 Restrukturyzacja - przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym przez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy 3007 Restrukturyzacja - leasing zwrotny i podobne transakcje 3008 Restrukturyzacja - zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa 3009 Restrukturyzacja - przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty 3010 Restrukturyzacja - reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków 3011 Restrukturyzacja - rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany 3012 Restrukturyzacja - zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany 3013 Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji Inne transakcje 3101 Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Przyporządkowania transakcji kontrolowanej do jednego z kodów: 1502, 2502 lub 3013 należy dokonać w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli 8.

W polu "Przedmiot transakcji kontrolowanej" należy w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport - w przypadku świadczenia usług transportowych).

4.2. Rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać "Rodzaje wartości niematerialnych" przez wybranie kodu, który odpowiada rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej (tabela 9).

Tabela 9

Kod Rodzaje wartości niematerialnych DN01 Marka / znak towarowy DN02 Patent DN03 Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji DN04 Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja DN05 Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności DN01 oraz DN03 lub DN04) DN06 Oprogramowanie DN07 Inne wartości niematerialne DN08 Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową

4.3. Rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1129) (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 3001-3013, należy uzupełnić dodatkowo pole "Wynagrodzenie za restrukturyzację", wskazując informacje odpowiednie dla okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 10 (wybór wielokrotny).

Tabela 10

Kod Wynagrodzenie za restrukturyzację RM01 Podmiot otrzymał wynagrodzenie pieniężne za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM02 Podmiot otrzymał wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM03 Podmiot wypłacił wynagrodzenie pieniężne za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM04 Podmiot wypłacił wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa RM05 Podmiot nie wypłacił ani nie otrzymał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie w związku z przeniesieniem funkcji, aktywów, ryzyk lub praw

4.4. Rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączna wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników (§ 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję oznaczoną kodem 3101 (transakcje kontrolowane związane z umową spółki niebędącej osobą prawną, umową wspólnego przedsięwzięcia lub umową o podobnym charakterze), należy wskazać dodatkowo rodzaj zawieranej umowy, wybierając kod z tabeli 11.

Tabela 11

Kod Rodzaj umowy RT01 Umowa spółki niebędącej osobą prawną RT02 Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Po wybraniu rodzaju umowy należy wypełnić pola:

1) "Udział" - rodzaj udziału wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 12 (wybór wielokrotny):

Tabela 12

Kod Udział UD01 Udział w zysku UD02 Udział w stracie UD03 Udział w majątku likwidacyjnym

2) "Procentowy udział" - procentowy udział wspólnika w zysku, stracie lub majątku likwidacyjnym na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

3) "Wartość wkładów" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);

4) "Wartość wkładów ogółem" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

4.5. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia)

W polu "Wartość transakcji" należy wskazać wartość transakcji kontrolowanych w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) zgodnie z art. 11l ust. 1, 2 i 4 ustawy za okres, za jaki jest składana Informacja TPR. Wartość transakcji wskazuje się w kwocie brutto w tysiącach złotych (z uwzględnieniem VAT) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 11l ust. 2a ustawy (tj. gdy podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego oraz w przypadku naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług).

Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać wartość transakcji kontrolowanej po dokonanej korekcie cen transferowych.

Jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy wskazać wartość przed potrąceniem podatku u źródła.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt (tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów: 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204), należy dodatkowo wskazać następujące informacje:

1) "Kwota kapitału" - należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy wskazać ten limit. W przypadku poręczeń lub gwarancji należy wskazać wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash pooling należy wskazać limit zadłużenia z umowy, a w przypadku braku takiego limitu należy wskazać wartość "0" (zero). Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku);

2) "Wartość zadłużenia" - należy wskazać rzeczywistą wartość zadłużenia lub wartość depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana Informacja TPR. W przypadku poręczeń lub gwarancji należy wskazać wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana Informacja TPR. W przypadku cash pooling należy wskazać średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku w zależności od tego, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling. W polu "Wartość zadłużenia" nie uwzględnia się kwoty odsetek;

3) "Waluta" - należy wskazać walutę dla "Kwoty kapitału" zgodnie z kodem walut ISO 4217;

4) "Kwota odsetek" - należy wskazać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:

a) należnych i naliczonych (memoriałowo) za okres, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz

b) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.

W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:

a) należnego i naliczonego (memoriałowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, oraz

b) otrzymanego lub zapłaconego (kasowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR.

W przypadku cash pooling należy wskazać sumę wartości odsetek od pozycji wskazanych w polu "Wartość zadłużenia" (tj. pozycji dodatnich albo ujemnych).

4.6. Korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy (§ 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia)

W polu "Korekta cen transferowych" należy wskazać, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy za okres, za jaki jest składana ta informacja, wybierając kod z tabeli 13.

Tabela 13

Kod Korekta cen transferowych KC01 Podatnik dokonał korekty cen transferowych KC02 Podatnik nie dokonał korekty cen transferowych

Jeżeli w tabeli 13 wybrano kod "KC01", dla danej transakcji kontrolowanej należy wskazać łączną kwotę (w tysiącach złotych, bez miejsc po przecinku) dokonanych korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy w danym roku podatkowym:

1) bez znaku przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej dochód (korekta in plus);

2) ze znakiem "-" przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej dochód (korekta in minus).

4.7. Informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (§ 2 pkt 4 lit. g rozporządzenia)

W polu "Kompensata" należy wskazać, wybierając kod z tabeli 14, czy:

1) mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "Rozporządzeniem TP", lub

2) niższy dochód uzyskany w jednym roku podatkowym kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu obejmującego ten rok podatkowy - § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.

Tabela 14

Kod Kompensata KS01 Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP KS02 Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP KS03 Brak kompensaty

4.8. Informacja o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. h rozporządzenia)

Dla każdej z transakcji należy również wskazać (tabela 15), czy w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy.

Tabela 15

Kod Czy transakcja korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy? ZW01 Tak ZW02 Nie

Jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "ZW01", należy wskazać podstawę prawną zwolnienia transakcji kontrolowanej z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez zaznaczenie właściwej opcji (wybór wielokrotny):

1) art. 11n pkt 1 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 11n pkt 1a ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, pomiędzy zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG lub przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) art. 11n pkt 2 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym.

Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest zawierana równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy, jak i innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi), to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta z tego zwolnienia i przekracza progi dokumentacyjne z art. 11k ust. 2 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "ZW01", podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

4.9. Rodzaj transakcji (§ 2 pkt 4 lit. i rozporządzenia)

Jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "ZW02", to należy wskazać, czy transakcja podlegająca raportowaniu jest transakcją kontrolowaną czy transakcją inną niż transakcja kontrolowana, przez wybór odpowiedniego kodu z tabeli 16.

Tabela 16

Kod Rodzaj transakcji TK01 Transakcja kontrolowana (art. 11k ust. 2 i 2a ustawy) TK02 Transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 ustawy)

Jeżeli w tabeli 16 wybrano kod "TK02", nie wskazuje się informacji, o których mowa w częściach 5.2, 5.3 i 6 objaśnień.

4.10. Kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub terytorium (§ 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia)

W polu "Kraj" należy wskazać kod państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta przez wskazanie kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code. W przypadku transakcji kontrolowanych wskazanych na podstawie art. 11k ust. 2 i 2a ustawy, jeżeli dana transakcja jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z tego samego kraju, to nazwę tego kraju wskazuje się tylko raz.

W polu "Wartość transakcji na kraj" należy wskazać odpowiednią część wartości wskazanej w polu "Wartość transakcji", która przypada na ten kraj.

Wybierając transakcje z grupy kategorii D, nie wskazuje się wartości w polu "Wartość transakcji". Dane dotyczące wartości transakcji dla tej grupy kategorii są wykazywane zgodnie z częścią 4.11 objaśnień.

4.11. Wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. l rozporządzenia)

W zakresie transakcji kontrolowanych z grupy kategorii D, dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które spełniają warunki z art. 11g ust. 1 ustawy, tj. transakcji objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani, w celu identyfikacji kontrahenta należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta zgodnie z kodami z tabeli 17.

Tabela 17

Kod Dane identyfikacyjne kontrahenta ID01 Podmiot zagraniczny ID02 Podmiot krajowy - NIP ID03 Podmiot krajowy - numer PESEL

W polu "Nazwa kontrahenta" należy wskazać imię i nazwisko kontrahenta (w przypadku osób fizycznych) lub pełną nazwę kontrahenta (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi).

Jeżeli w tabeli 17 wybrano kod "ID01", należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj identyfikatora podmiotu zagranicznego, odpowiedni kraj lub terytorium wydania danego numeru oraz wskazać odpowiedni numer identyfikacyjny.

Jeżeli w tabeli 17 wybrano kod "ID02" lub kod "ID03", należy wskazać odpowiednie dane identyfikacyjne.

Ponadto w odrębnym polu "Wartość transakcji na kontrahenta" należy wskazać wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

5. Informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)

5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)

Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4 objaśnień z wyjątkiem:

1) transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (kod "ZW01" w tabeli 15),

2) transakcji kontrolowanych spełniających warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy) lub pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 11g ustawy),

3) transakcji refakturowania korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie),

4) transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 16),

5) transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, zawieranych przez podmiot powiązany, który zgodnie z art. 11q ust. 3b ustawy w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (np. ceny nominalnej, wskaźnika finansowego), wybierając odpowiedni kod "MW01" - "MW06" zgodnie z tabelą 18.

W przypadku:

1) transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 16),

2) transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, zawieranych przez podmiot powiązany, który zgodnie z art. 11q ust. 3b ustawy w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- w tabeli 18 można wskazać kod "MW00". W przypadku wyboru kodu "MW00" nie wskazuje się informacji, o których mowa w częściach 5.2, 5.3 i 6 objaśnień.

W przypadku gdy do weryfikacji wykorzystano więcej niż jedną metodę, należy wskazać wyłącznie jedną metodę użytą jako podstawową.

W przypadku transakcji kontrolowanych, w których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, należy wskazać Inną metodę oznaczoną kodem "MW06".

Tabela 18

Kod Metoda weryfikacji ceny transferowej MW00 Nie dotyczy MW01 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej MW02 Metoda ceny odprzedaży MW03 Metoda koszt plus MW04 Metoda podziału zysku MW05 Metoda marży transakcyjnej netto MW06 Inna metoda

5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat stosowanej ceny transferowej dla każdej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których wskazuje się informacje z części 6 objaśnień.

5.2.1. Wybór kodu MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), w polu "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" należy wskazać, czy cena w transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo, wybierając kod z tabeli 19:

Tabela 19

Kod Sposób ujęcia ceny CK01 Cena wyrażona kwotowo CK02 Cena wyrażona procentowo

Jeżeli w tabeli 19 wybrano kod "CK01", należy wskazać:

a) "Cena min." i "Cena max." - należy wskazać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten okres, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny. Jeżeli w transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać poziomy cen po dokonaniu tej korekty,

b) "Waluta ceny transakcji kontrolowanej" - należy wskazać walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217,

c) "Miara" - należy wskazać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w polach "Cena min." i "Cena max." (np. kg, szt., l, roboczogodzina).

Jeżeli wybrano kod "CK02", należy wskazać:

a) "Procent min." i "Procent max." - należy wskazać analogicznie jak w przypadku kodu "CK01" dla pól "Cena min." i "Cena max.",

b) "Miara" - należy wskazać, od jakiej podstawy wylicza się wartość procentową (np. wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych).

5.2.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), w polu "Wynik na transakcji" należy wskazać informację o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym (tabela 31) zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana (tabela 29) i po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. Wartość wskaźnika finansowego powinna być wyrażona procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2.3. Wybór kodu MW04

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW04" (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku, wybierając kod z tabeli 20.

Tabela 20

Kod Rodzaj metody podziału zysku PZ01 Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest podmiot, którego dotyczy Informacja TPR PZ02 Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest kontrahent (kontrahenci) podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR PZ03 Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest zarówno podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, jak i jego kontrahent (kontrahenci) PZ04 Podział zysku (straty) za pomocą analizy udziału

W dalszej kolejności należy wskazać:

1) "Zakładany zysk podmiotu" - zakładany procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną osiągnie podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;

2) "Zrealizowany zysk podmiotu" - procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną faktycznie osiągnął podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;

3) "Strata podmiotu"- pole należy uzupełnić w przypadku faktycznie poniesionej straty w związku z transakcją kontrolowaną przez wybór opcji "TAK"/"NIE".

Wartości z punktów 1 i 2 należy wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. W przypadku zrealizowania zysku należy wskazać dane dla punktów 1 i 2. W przypadku zrealizowania straty należy wskazać dane dla punktów 1 i 3.

5.2.4. Wybór kodu MW06

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW06", należy wskazać, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa, wybierając kod z tabeli 21.

Tabela 21

Kod Inna metoda TW01 Metoda dochodowa (DCF) TW02 Metoda dochodowa inna niż DCF TW03 Metoda porównawcza TW04 Metoda majątkowa TW05 Metoda statystyczna TW06 Kombinacja dwu lub więcej metod wskazanych powyżej TW07 Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach

Jeżeli w tabeli 21 wybrano kod "TW01" lub kod "TW02", należy wskazać okres prognozy wybierając kod z tabeli 22.

Tabela 22

Kod Okres prognozy TB01 1 dzień (O/N) TB02 1 miesiąc (1M) TB03 3 miesiące (3M) TB04 6 miesięcy (6M) TB05 9 miesięcy (9M) TB06 1 rok (12M) TB07 Inny

Jeżeli w tabeli 21 wybrano kod "TW01" lub kod "TW02", należy dodatkowo wskazać "Wartość współczynnika dyskontowego".

Jeżeli analiza zgodności nie została sporządzona w oparciu o techniki wyceny, to należy wskazać kod "TW07". Jeżeli wybrano kod "TW07", należy wskazać źródło danych (wybór wielokrotny), wybierając kod z tabeli 23.

Tabela 23

Kod Analiza zgodności - źródła danych AZ01 Statystyki publiczne AZ02 Dane ofertowe AZ03 Ogólnodostępne raporty z analiz rynkowych lub branżowych AZ04 Raporty z innych analiz (w tym cyklu życia produktu, opcji realistycznie dostępnych, korzyści stron transakcji) AZ05 Notowania giełdowe AZ06 Notowanie pozagiełdowe AZ07 Procedury wewnętrzne (np. metodyki ustalania cen) AZ08 Praktyka rynkowa AZ09 Inne źródła danych niewymienione powyżej

5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których należy wskazać informacje z części 6 objaśnień.

5.3.1. Wybór kodu MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy wskazać:

1) "Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny" - wybierając kod z tabeli 24:

Tabela 24

Kod Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny SW01 Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest kupowany/sprzedawany jednocześnie od/do podmiotów powiązanych i niepowiązanych) SW02 Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane) SW03 Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent kupuje/sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie od/do podatnika i podmiotu niepowiązanego) SW04 Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" - wybierając kod z tabeli 25:

Tabela 25

Kod Sposób ujęcia ceny CK01 Cena wyrażona kwotowo CK02 Cena wyrażona procentowo

Wybór określony w polu "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" jest konsekwencją dokonania wyboru w polu "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" w części 5.2.1 objaśnień;

3) "Rodzaj przedziału" - wybierając kod z tabeli 26:

Tabela 26

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

a) jeżeli w tabeli 26 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Cena porównywalna min." i "Cena porównywalna max." należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,

b) jeżeli w tabeli 26 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",

c) jeżeli w tabeli 26 wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania), w polu "Wysokość ceny porównywalnej" należy wskazać jej wartość;

4) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 27:

Tabela 27

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej liczby korekt porównywalności

Jeżeli w tabeli 27 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:

a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",

b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",

c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik".

5.3.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy wskazać:

1) "Rodzaj porównania" - należy wskazać, czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. przez odniesienie do poziomu wskaźników finansowych realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi) czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki finansowe podmiotów niepowiązanych), wybierając kod z tabeli 28:

Tabela 28

Kod Rodzaj porównania PR01 Wewnętrzne PR02 Zewnętrzne PR03 Wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

Jeżeli w tabeli 28 wybrano kod "PR01" lub kod "PR03", nie wskazuje się pól "Strona badana" i "Kryterium geograficzne";

2) "Strona badana" - należy wskazać stronę zaangażowaną w transakcję kontrolowaną, która została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych (tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem rynkowości), wybierając kod z tabeli 29:

Tabela 29

Kod Strona badana PB01 Podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych PB02 Kontrahent

3) "Kryterium geograficzne" - należy wskazać podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 30:

Tabela 30

Kod Kryterium geograficzne KG01 Polska KG02 Region KG03 Europa KG04 Świat KG05 Inne

4) "Wskaźnik finansowy" - należy wskazać wskaźnik finansowy, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej. W przypadku stosowania większej liczby wskaźników finansowych należy wskazać wskaźnik podstawowy (wybór jednokrotny), wybierając kod z tabeli 31:

Tabela 31

Wskaźniki finansowe oparte o przepisy o rachunkowości Kod Nazwa wskaźnika Formuła wariant porównawczy RZiS Formuła wariant kalkulacyjny RZiS WF01 Marża brutto ze sprzedaży nd. WF02 Marża brutto z odprzedaży WF03 Narzut brutto ze sprzedaży nd. WF04 Marża netto ze sprzedaży WF05 Narzut netto ze sprzedaży WF06 Marża operacyjna WF07 Narzut operacyjny WF08 Marża zysku brutto WF09 Narzut zysku brutto WF10 Rentowność aktywów WF11 Rentowność kapitału własnego WF12 Wskaźnik Berry'ego nd. WF13 Inny wskaźnik oparty o dane polskie nd. Wskaźniki finansowe oparte o standardy międzynarodowe Kod Nazwa wskaźnika Formuła (PL) Formuła (ANG) WF14 Narzut EBIT WF15 Marża EBIT WF16 Rentowność kapitału własnego WF17 Inny wskaźnik oparty o dane międzynarodowe nd.

5) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 32:

Tabela 32

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

Jeżeli w tabeli 32 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:

a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",

b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",

c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

6) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 33:

Tabela 33

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

7) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:

a) jeżeli w tabeli 33 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość wskaźnika finansowego użytego do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,

b) jeżeli w tabeli 33 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",

c) jeżeli w tabeli 33 wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednego wskaźnika finansowego na potrzeby porównania), w polu "Wysokość wskaźnika finansowego" należy wskazać jego wartość.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wyrażone procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5 (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)

6.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu (§ 2 pkt 6 lit. a rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję z grupy kategorii C i nie korzysta ona ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to należy wskazać "Rodzaj oprocentowania", wybierając kod z tabeli 34:

Tabela 34

Kod Rodzaj oprocentowania OP01 Oprocentowanie zmienne OP02 Oprocentowanie stałe OP03 Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym OP04 Inny sposób kalkulacji oprocentowania OP05 Brak oprocentowania

1) jeżeli w tabeli 34 wybrano kod "OP01" (oprocentowanie zmienne), należy wskazać następujące informacje:

a) "Stopa bazowa" - przez wybranie kodów z tabel 35 i 36:

Tabela 35

Kod Nazwa stopy bazowej SB01 WIBOR SB02 EURIBOR SB03 LIBOR EUR SB04 LIBOR USD SB05 LIBOR CHF SB06 LIBOR GBP SB07 LIBOR JPY SB08 SARON SB09 Inna stopa bazowa

Tabela 36

Kod Termin stopy bazowej TB01 1 dzień (O/N) TB02 1 miesiąc (1M) TB03 3 miesiące (3M) TB04 6 miesięcy (6M) TB05 9 miesięcy (9M) TB06 1 rok (12M) TB07 Inny

Jeżeli w tabeli 35 wybrano kod "SB09", należy wskazać nazwę stopy bazowej w polu "Inna stopa bazowa".

Jeżeli w tabeli 36 wybrano kod "TB07", należy wskazać termin stopy bazowej w odrębnym polu,

b) "Marża" - należy wskazać wartość (w punktach procentowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;

2) jeżeli w tabeli 34 wybrano kod "OP02" (oprocentowanie stałe), należy wskazać wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania"). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku;

3) jeżeli w tabeli 34 wybrano kod "OP03" (oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym), należy wskazać minimalną i maksymalną wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania - min." i "Poziom oprocentowania - max.").

Kod "OP04" należy wybrać w przypadku, gdy kody "OP01", "OP02", "OP03" i "OP05" nie odpowiadają sposobowi kalkulacji ceny w transakcji kontrolowanej, np.:

a) cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej (np. niektóre transakcje terminowe),

b) cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową (np. niektóre poręczenia).

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie następujących informacji:

1) "Źródło danych do analizy cen transferowych" - należy wskazać informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, wybierając kod z tabeli 37 (wybór jednokrotny):

Tabela 37

Kod Źródło danych do analizy cen transferowych ZD01 Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi ZD02 Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych ZD03 Statystyki bankowe ZD04 Oferty otrzymane od instytucji finansowych ZD05 Pozostałe źródła danych

2) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 38:

Tabela 38

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

Jeżeli w tabeli 38 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:

a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",

b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",

c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

3) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 39:

Tabela 39

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

4) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli w tabeli 39 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość oprocentowania użytego do weryfikacji jego rynkowego charakteru w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku,

b) jeżeli w tabeli 39 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",

c) jeżeli w tabeli 39 wybrano kod "RP04" (wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania), w polu "Oprocentowanie porównywalne" należy wskazać wysokość tego oprocentowania w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku.

Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano kod "OP01" (oprocentowanie zmienne), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału lub wartość oprocentowania, gdy wynikiem analizy cen transferowych jest jedna wartość, należy wskazać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wynik wskazuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być wskazane w procentach.

6.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 6 lit. b rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych) i nie korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, należy dodatkowo wskazać:

1) "Sposób kalkulacji opłaty" - należy wskazać sposób kalkulacji opłaty na podstawie tabeli 40. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku kodów, należy wybrać kod "SK06" w tabeli 40:

Tabela 40

Kod Sposób kalkulacji opłaty SK01 Procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna SK02 Procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna SK03 Procent od innej bazy SK04 Kwota w ujęciu rocznym SK05 Kwota na jednostkę towaru lub produktu SK06 Inny sposób kalkulacji opłaty

2) "Poziom opłaty" - należy wskazać poziom (wysokość) opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej), wskazując odpowiednio:

a) jeżeli w tabeli 40 wybrano kod "SK01", kod "SK02" lub kod "SK03" - poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty),

b) jeżeli w tabeli 40 wybrano kod "SK04", kod "SK05" lub kod "SK06" - poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie poniższych informacji:

1) "Rodzaj analizy" - należy wskazać, w jaki sposób sporządzono analizę cen transferowych, wybierając kod z tabeli 41 (wybór jednokrotny):

Tabela 41

Kod Rodzaj analizy RA01 Analiza danych transakcyjnych wewnętrznych - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi RA02 Analiza danych transakcyjnych zewnętrznych - bazy danych RA03 Wycena za pomocą techniki DCF RA04 Wycena za pomocą podejścia dochodowego innego niż DCF RA05 Wycena za pomocą techniki hipotetycznych opłat licencyjnych (Relief from Royalty) RA06 Wycena z użyciem podejścia porównawczego RA07 Wycena z użyciem podejścia kosztowego RA08 Wycena z użyciem kombinacji dwu lub więcej podejść wskazanych powyżej RA09 Inna analiza niż wskazane powyżej

2) "Sposób wyrażenia ceny" - należy wskazać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wskazać kod waluty zgodnie z kodem walut ISO 4217;

3) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 42:

Tabela 42

Kod Korekta porównywalności KP01 Nie dokonano korekty porównywalności KP02 Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

Jeżeli w tabeli 42 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:

a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",

b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",

c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

4) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 43:

Tabela 43

Kod Rodzaj przedziału RP01 Przedział międzykwartylowy RP02 Przedział pełny RP03 Inny przedział RP04 Jedna wartość

5) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli w tabeli 43 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych opłat użytych do weryfikacji rynkowego charakteru opłaty,

b) jeżeli w tabeli 43 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",

c) jeżeli w tabeli 43 wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości opłaty na potrzeby porównania), w polu "Wysokość opłaty porównywalnej" należy wskazać jej wartość.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Oświadczenia (§ 2 pkt 7 rozporządzenia)

Zgodnie z art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy podmiot, którego dotyczy informacja TPR, składa oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:

"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.".

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:

"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.".

W przypadku gdy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcje kontrolowane, w polu "Treść oświadczenia" powinien wybrać treść obu oświadczeń.