Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1744
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 27 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 620, 680, 1022, 1074, 1218, 1301, 1426, 1657 i 1658.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 27 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1744)
OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH
Do transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą", niniejsze objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych, w zakresie wskazanym w § 3 rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.
1. Organ, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)
W tej części podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, zwana dalej "Informacją TPR", wskazuje naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana Informacja TPR, cel złożenia Informacji TPR, wybierając odpowiedni wariant (złożenie/korekta), oraz wskazuje rok podatkowy, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując jego datę początkową i końcową.
2. Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)
W tej części podmiot wskazuje dane identyfikacyjne.
Pole "Kod przeważającej działalności" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest obowiązkowe dla podmiotów posiadających kod PKD. W zakresie kodu przeważającego rodzaju działalności podmiotu należy wskazać kod PKD dotyczący tej działalności wskazany w rejestrze REGON. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod PKD odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład.
Identyfikatorem podatkowym wskazywanym w Informacji TPR jest:
1) NIP - w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ewidencyjnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.);
2) inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania - w pozostałych przypadkach.
W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR.
Tabela 1
|
Kod
|
Kategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy
|
ZK01
|
Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawarł przynajmniej jedną transakcję kontrolowaną niekorzystającą ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy)
|
ZK02
|
Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy)
3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)
Jeżeli w tabeli 1 wybrano kod "ZK02", to nie wskazuje się informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4 objaśnień.
W przypadku podmiotów, które sporządzają sprawozdanie finansowe, należy wskazać standard rachunkowości, zgodnie z którym sporządza się sprawozdanie finansowe, wybierając kod z tabeli 2. W przypadku podmiotów, które nie sporządzają sprawozdania finansowego, należy wybrać kod "SR03".
Tabela 2
|
Kod
|
Standard rachunkowości
|
SR01
|
Ustawa o rachunkowości
|
SR02
|
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
|
SR03
|
Żaden z powyższych
Jeżeli w tabeli 1 wybrano kod "ZK01", to w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
W przypadku podmiotów, które nie dysponują danymi na potrzeby kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 3-7, należy zastosować formuły (kategorie) możliwie najbardziej zbliżone, obliczone w oparciu o odpowiadające kategorie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).
W przypadku podmiotów posiadających status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480), którzy nie sporządzają sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), w tej części należy wybrać wskaźniki odpowiednio dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Jeżeli podmiot nie ma możliwości kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 3-7, w polach dotyczących wartości wskaźników należy wskazać wartość "0" (zero).
W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy wskazać wartość następujących wskaźników:
1) marża operacyjna,
2) marża zysku brutto,
3) rentowność aktywów,
4) rentowność kapitału własnego
- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 3.
Tabela 3
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła wariant porównawczy RZiS
|
Formuła wariant kalkulacyjny RZiS
|
Marża operacyjna
|
|
|
Marża zysku brutto
|
|
|
Rentowność aktywów
|
|
Rentowność kapitału własnego
|
W przypadku podmiotów będących jednostkami mikro w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy wskazać wartość następujących wskaźników:
1) rentowność aktywów,
2) rentowność kapitału własnego
- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 4.
Tabela 4
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła wariant porównawczy RZiS
|
Formuła wariant kalkulacyjny RZiS
|
Rentowność aktywów
|
|
Rentowność kapitału własnego
|
W przypadku podmiotów będących jednostkami małymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy wskazać wartość następujących wskaźników:
1) marża operacyjna,
2) marża zysku brutto,
3) rentowność aktywów,
4) rentowność kapitału własnego
- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 5.
Tabela 5
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła wariant porównawczy RZiS
|
Formuła wariant kalkulacyjny RZiS
|
Marża operacyjna
|
|
|
Marża zysku brutto
|
|
|
Rentowność aktywów
|
|
Rentowność kapitału własnego
|
W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy wskazać wartość następujących wskaźników:
1) marża odsetkowa netto,
2) koszty/dochody,
3) rentowność aktywów,
4) rentowność kapitału własnego
- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 6.
Tabela 6
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła
|
Marża odsetkowa netto
|
|
Koszty/dochody
|
|
Rentowność aktywów
|
|
Rentowność kapitału własnego
|
W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy wskazać wartość następujących wskaźników:
1) rentowność działalności technicznej,
2) rentowność sprzedaży,
3) rentowność aktywów,
4) rentowność kapitału własnego
- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 7.
Tabela 7
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła
|
Rentowność działalności technicznej
|
|
Rentowność sprzedaży
|
|
Rentowność aktywów
|
|
Rentowność kapitału własnego
|
4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)
4.1. Grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)
Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, wskazuje odpowiednią grupę kategorii transakcji dla raportowanej transakcji, wybierając jedną z poniższych opcji (grupy kategorii A-F):
Grupa kategorii A - transakcje inne niż wymienione w grupach kategorii B-F.
Grupa kategorii B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 11 ustawy.
Wybierając grupę kategorii B, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy).
Wybierając grupę kategorii B, podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.
Grupa kategorii C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204.
Grupa kategorii D - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201 lub 2201), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 12 ustawy.
Wybierając grupę kategorii D, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla pożyczek, kredytów lub emisji obligacji (art. 11g ustawy).
Dla transakcji z grupy kategorii D należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta, o których mowa w części 4.11 objaśnień.
Wybierając grupę kategorii D, podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.
Grupa kategorii E - udostępnianie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401).
Grupa kategorii F - transakcje refakturowania (oznaczone kodami 1501 lub 2501), korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie).
Wybierając grupę kategorii F, podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.
Wybór grupy kategorii transakcji warunkuje możliwość wyboru kodu kategorii transakcji kontrolowanej. W polu "Kategorie transakcji kontrolowanych" należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli 8.
Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 11k ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot może wybrać ten sam kod (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie - jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym.
Jeżeli część transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta z tego zwolnienia i przekracza progi dokumentacyjne z art. 11k ust. 2 ustawy, należy wskazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.
Tabela 8
|
Kod
|
Kategorie transakcji kontrolowanych
|
Transakcje związane z obrotem towarowym - sprzedaż
|
1001
|
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
|
1002
|
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
|
1003
|
Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
|
1004
|
Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę
|
1005
|
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
|
1006
|
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
|
1007
|
Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
|
1008
|
Sprzedaż komisowa towarów lub produktów
|
1009
|
Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
|
1010
|
Sprzedaż części zamiennych
|
Transakcje usługowe - sprzedaż
|
1101
|
Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej
|
1102
|
Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych
|
1103
|
Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
|
1104
|
Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami)
|
1105
|
Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami
|
1106
|
Sprzedaż innych usług
|
1107
|
Sprzedaż usług zarządzania spółką
|
Transakcje finansowe - sprzedaż
|
1201
|
Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania)
|
1202
|
Zarządzanie płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie
|
1203
|
Udzielenie gwarancji lub poręczenia
|
1204
|
Zdeponowanie środków finansowych
|
1205
|
Sprzedaż usług ubezpieczeniowych, reasekuracji, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
|
1206
|
Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
|
Transakcje dotyczące aktywów
|
1301
|
Sprzedaż wartości niematerialnych
|
1302
|
Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych
|
1303
|
Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - sprzedaż
|
1304
|
Sprzedaż nieruchomości
|
1305
|
Wniesienie aportu w postaci nieruchomości
|
1306
|
Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - sprzedaż
|
1307
|
Wniesienie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości
|
1308
|
Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - sprzedaż
|
1309
|
Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach
|
1310
|
Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części
|
1311
|
Sprzedaż innych aktywów
|
Udostępnienie wartości niematerialnych
|
1401
|
Udzielenie licencji na korzystanie lub przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej
|
Inne transakcje - sprzedaż
|
1501
|
Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie - sprzedaż)
|
1502
|
Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - sprzedaż
|
Transakcje związane z obrotem towarowym - zakup
|
2001
|
Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
|
2002
|
Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
|
2003
|
Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
|
2004
|
Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy
|
2005
|
Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
|
2006
|
Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
|
2007
|
Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
|
2008
|
Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej
|
2009
|
Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
|
2010
|
Zakup części zamiennych
|
Transakcje usługowe - zakup
|
2101
|
Zakup usług o niskiej wartości dodanej
|
2102
|
Zakup usług badawczo-rozwojowych
|
2103
|
Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
|
2104
|
Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami)
|
2105
|
Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami
|
2106
|
Zakup innych usług
|
2107
|
Zakup usług zarządzania spółką
|
Transakcje finansowe - zakup
|
2201
|
Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania)
|
2202
|
Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje ujemne
|
2203
|
Uzyskanie gwarancji lub poręczenia
|
2204
|
Przyjęcie depozytu środków finansowych
|
2205
|
Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)
|
2206
|
Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
|
Transakcje dotyczące aktywów
|
2301
|
Zakup wartości niematerialnych
|
2302
|
Otrzymanie aportu w postaci wartości niematerialnych
|
2303
|
Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - zakup
|
2304
|
Zakup nieruchomości
|
2305
|
Otrzymanie aportu w postaci nieruchomości
|
2306
|
Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - zakup
|
2307
|
Otrzymanie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości
|
2308
|
Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - zakup
|
2309
|
Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach
|
2310
|
Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części
|
2311
|
Zakup innych aktywów
|
Korzystanie z wartości niematerialnych
|
2401
|
Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej
|
Inne transakcje - zakup
|
2501
|
Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie)
|
2502
|
Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - zakup
|
Transakcje dotyczące restrukturyzacji
|
3001
|
Restrukturyzacja - połączenie
|
3002
|
Restrukturyzacja - podział i przejęcie
|
3003
|
Restrukturyzacja - wymiana udziałów
|
3004
|
Restrukturyzacja - zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania
|
3005
|
Restrukturyzacja - transfer wartości niematerialnych oraz praw do wartości niematerialnych
|
3006
|
Restrukturyzacja - przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym przez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy
|
3007
|
Restrukturyzacja - leasing zwrotny i podobne transakcje
|
3008
|
Restrukturyzacja - zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
|
3009
|
Restrukturyzacja - przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty
|
3010
|
Restrukturyzacja - reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków
|
3011
|
Restrukturyzacja - rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany
|
3012
|
Restrukturyzacja - zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany
|
3013
|
Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji
|
Inne transakcje
|
3101
|
Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze
Przyporządkowania transakcji kontrolowanej do jednego z kodów: 1502, 2502 lub 3013 należy dokonać w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli 8.
W polu "Przedmiot transakcji kontrolowanej" należy w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport - w przypadku świadczenia usług transportowych).
4.2. Rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)
Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać "Rodzaje wartości niematerialnych" przez wybranie kodu, który odpowiada rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej (tabela 9).
Tabela 9
|
Kod
|
Rodzaje wartości niematerialnych
|
DN01
|
Marka / znak towarowy
|
DN02
|
Patent
|
DN03
|
Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji
|
DN04
|
Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja
|
DN05
|
Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności DN01 oraz DN03 lub DN04)
|
DN06
|
Oprogramowanie
|
DN07
|
Inne wartości niematerialne
|
DN08
|
Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową
4.3. Rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1129) (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)
Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 3001-3013, należy uzupełnić dodatkowo pole "Wynagrodzenie za restrukturyzację", wskazując informacje odpowiednie dla okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 10 (wybór wielokrotny).
Tabela 10
|
Kod
|
Wynagrodzenie za restrukturyzację
|
RM01
|
Podmiot otrzymał wynagrodzenie pieniężne za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
|
RM02
|
Podmiot otrzymał wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
|
RM03
|
Podmiot wypłacił wynagrodzenie pieniężne za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
|
RM04
|
Podmiot wypłacił wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa
|
RM05
|
Podmiot nie wypłacił ani nie otrzymał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie w związku z przeniesieniem funkcji, aktywów, ryzyk lub praw
4.4. Rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączna wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników (§ 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia)
Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję oznaczoną kodem 3101 (transakcje kontrolowane związane z umową spółki niebędącej osobą prawną, umową wspólnego przedsięwzięcia lub umową o podobnym charakterze), należy wskazać dodatkowo rodzaj zawieranej umowy, wybierając kod z tabeli 11.
Tabela 11
|
Kod
|
Rodzaj umowy
|
RT01
|
Umowa spółki niebędącej osobą prawną
|
RT02
|
Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze
Po wybraniu rodzaju umowy należy wypełnić pola:
1) "Udział" - rodzaj udziału wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 12 (wybór wielokrotny):
Tabela 12
|
Kod
|
Udział
|
UD01
|
Udział w zysku
|
UD02
|
Udział w stracie
|
UD03
|
Udział w majątku likwidacyjnym
2) "Procentowy udział" - procentowy udział wspólnika w zysku, stracie lub majątku likwidacyjnym na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
3) "Wartość wkładów" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);
4) "Wartość wkładów ogółem" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki jest składana Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).
4.5. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia)
W polu "Wartość transakcji" należy wskazać wartość transakcji kontrolowanych w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) zgodnie z art. 11l ust. 1, 2 i 4 ustawy za okres, za jaki jest składana Informacja TPR. Wartość transakcji wskazuje się w kwocie brutto w tysiącach złotych (z uwzględnieniem VAT) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 11l ust. 2a ustawy (tj. gdy podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego oraz w przypadku naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług).
Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać wartość transakcji kontrolowanej po dokonanej korekcie cen transferowych.
Jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy wskazać wartość przed potrąceniem podatku u źródła.
Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt (tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów: 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204), należy dodatkowo wskazać następujące informacje:
1) "Kwota kapitału" - należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy wskazać ten limit. W przypadku poręczeń lub gwarancji należy wskazać wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash pooling należy wskazać limit zadłużenia z umowy, a w przypadku braku takiego limitu należy wskazać wartość "0" (zero). Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku);
2) "Wartość zadłużenia" - należy wskazać rzeczywistą wartość zadłużenia lub wartość depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana Informacja TPR. W przypadku poręczeń lub gwarancji należy wskazać wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana Informacja TPR. W przypadku cash pooling należy wskazać średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku w zależności od tego, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling. W polu "Wartość zadłużenia" nie uwzględnia się kwoty odsetek;
3) "Waluta" - należy wskazać walutę dla "Kwoty kapitału" zgodnie z kodem walut ISO 4217;
4) "Kwota odsetek" - należy wskazać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:
a) należnych i naliczonych (memoriałowo) za okres, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz
b) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.
W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:
a) należnego i naliczonego (memoriałowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, oraz
b) otrzymanego lub zapłaconego (kasowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR.
W przypadku cash pooling należy wskazać sumę wartości odsetek od pozycji wskazanych w polu "Wartość zadłużenia" (tj. pozycji dodatnich albo ujemnych).
4.6. Korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy (§ 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia)
W polu "Korekta cen transferowych" należy wskazać, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy za okres, za jaki jest składana ta informacja, wybierając kod z tabeli 13.
Tabela 13
|
Kod
|
Korekta cen transferowych
|
KC01
|
Podatnik dokonał korekty cen transferowych
|
KC02
|
Podatnik nie dokonał korekty cen transferowych
Jeżeli w tabeli 13 wybrano kod "KC01", dla danej transakcji kontrolowanej należy wskazać łączną kwotę (w tysiącach złotych, bez miejsc po przecinku) dokonanych korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy w danym roku podatkowym:
1) bez znaku przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej dochód (korekta in plus);
2) ze znakiem "-" przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej dochód (korekta in minus).
4.7. Informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (§ 2 pkt 4 lit. g rozporządzenia)
W polu "Kompensata" należy wskazać, wybierając kod z tabeli 14, czy:
1) mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "Rozporządzeniem TP", lub
2) niższy dochód uzyskany w jednym roku podatkowym kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu obejmującego ten rok podatkowy - § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.
Tabela 14
|
Kod
|
Kompensata
|
KS01
|
Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP
|
KS02
|
Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP
|
KS03
|
Brak kompensaty
4.8. Informacja o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. h rozporządzenia)
Dla każdej z transakcji należy również wskazać (tabela 15), czy w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy.
Tabela 15
|
Kod
|
Czy transakcja korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy?
|
ZW01
|
Tak
|
ZW02
|
Nie
Jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "ZW01", należy wskazać podstawę prawną zwolnienia transakcji kontrolowanej z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez zaznaczenie właściwej opcji (wybór wielokrotny):
1) art. 11n pkt 1 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) art. 11n pkt 1a ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, pomiędzy zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG lub przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) art. 11n pkt 2 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym.
Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest zawierana równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy, jak i innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi), to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta z tego zwolnienia i przekracza progi dokumentacyjne z art. 11k ust. 2 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.
Jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "ZW01", podmiot nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.
4.9. Rodzaj transakcji (§ 2 pkt 4 lit. i rozporządzenia)
Jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "ZW02", to należy wskazać, czy transakcja podlegająca raportowaniu jest transakcją kontrolowaną czy transakcją inną niż transakcja kontrolowana, przez wybór odpowiedniego kodu z tabeli 16.
Tabela 16
|
Kod
|
Rodzaj transakcji
|
TK01
|
Transakcja kontrolowana (art. 11k ust. 2 i 2a ustawy)
|
TK02
|
Transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 ustawy)
Jeżeli w tabeli 16 wybrano kod "TK02", nie wskazuje się informacji, o których mowa w częściach 5.2, 5.3 i 6 objaśnień.
4.10. Kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub terytorium (§ 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia)
W polu "Kraj" należy wskazać kod państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta przez wskazanie kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code. W przypadku transakcji kontrolowanych wskazanych na podstawie art. 11k ust. 2 i 2a ustawy, jeżeli dana transakcja jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z tego samego kraju, to nazwę tego kraju wskazuje się tylko raz.
W polu "Wartość transakcji na kraj" należy wskazać odpowiednią część wartości wskazanej w polu "Wartość transakcji", która przypada na ten kraj.
Wybierając transakcje z grupy kategorii D, nie wskazuje się wartości w polu "Wartość transakcji". Dane dotyczące wartości transakcji dla tej grupy kategorii są wykazywane zgodnie z częścią 4.11 objaśnień.
4.11. Wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. l rozporządzenia)
W zakresie transakcji kontrolowanych z grupy kategorii D, dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które spełniają warunki z art. 11g ust. 1 ustawy, tj. transakcji objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani, w celu identyfikacji kontrahenta należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta zgodnie z kodami z tabeli 17.
Tabela 17
|
Kod
|
Dane identyfikacyjne kontrahenta
|
ID01
|
Podmiot zagraniczny
|
ID02
|
Podmiot krajowy - NIP
|
ID03
|
Podmiot krajowy - numer PESEL
W polu "Nazwa kontrahenta" należy wskazać imię i nazwisko kontrahenta (w przypadku osób fizycznych) lub pełną nazwę kontrahenta (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi).
Jeżeli w tabeli 17 wybrano kod "ID01", należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj identyfikatora podmiotu zagranicznego, odpowiedni kraj lub terytorium wydania danego numeru oraz wskazać odpowiedni numer identyfikacyjny.
Jeżeli w tabeli 17 wybrano kod "ID02" lub kod "ID03", należy wskazać odpowiednie dane identyfikacyjne.
Ponadto w odrębnym polu "Wartość transakcji na kontrahenta" należy wskazać wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).
5. Informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)
5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)
Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4 objaśnień z wyjątkiem:
1) transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (kod "ZW01" w tabeli 15),
2) transakcji kontrolowanych spełniających warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy) lub pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 11g ustawy),
3) transakcji refakturowania korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie),
4) transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 16),
5) transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, zawieranych przez podmiot powiązany, który zgodnie z art. 11q ust. 3b ustawy w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (np. ceny nominalnej, wskaźnika finansowego), wybierając odpowiedni kod "MW01" - "MW06" zgodnie z tabelą 18.
W przypadku:
1) transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 16),
2) transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy, zawieranych przez podmiot powiązany, który zgodnie z art. 11q ust. 3b ustawy w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
- w tabeli 18 można wskazać kod "MW00". W przypadku wyboru kodu "MW00" nie wskazuje się informacji, o których mowa w częściach 5.2, 5.3 i 6 objaśnień.
W przypadku gdy do weryfikacji wykorzystano więcej niż jedną metodę, należy wskazać wyłącznie jedną metodę użytą jako podstawową.
W przypadku transakcji kontrolowanych, w których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, należy wskazać Inną metodę oznaczoną kodem "MW06".
Tabela 18
|
Kod
|
Metoda weryfikacji ceny transferowej
|
MW00
|
Nie dotyczy
|
MW01
|
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
|
MW02
|
Metoda ceny odprzedaży
|
MW03
|
Metoda koszt plus
|
MW04
|
Metoda podziału zysku
|
MW05
|
Metoda marży transakcyjnej netto
|
MW06
|
Inna metoda
5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)
W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat stosowanej ceny transferowej dla każdej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których wskazuje się informacje z części 6 objaśnień.
5.2.1. Wybór kodu MW01
Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), w polu "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" należy wskazać, czy cena w transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo, wybierając kod z tabeli 19:
Tabela 19
|
Kod
|
Sposób ujęcia ceny
|
CK01
|
Cena wyrażona kwotowo
|
CK02
|
Cena wyrażona procentowo
Jeżeli w tabeli 19 wybrano kod "CK01", należy wskazać:
a) "Cena min." i "Cena max." - należy wskazać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten okres, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny. Jeżeli w transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać poziomy cen po dokonaniu tej korekty,
b) "Waluta ceny transakcji kontrolowanej" - należy wskazać walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217,
c) "Miara" - należy wskazać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w polach "Cena min." i "Cena max." (np. kg, szt., l, roboczogodzina).
Jeżeli wybrano kod "CK02", należy wskazać:
a) "Procent min." i "Procent max." - należy wskazać analogicznie jak w przypadku kodu "CK01" dla pól "Cena min." i "Cena max.",
b) "Miara" - należy wskazać, od jakiej podstawy wylicza się wartość procentową (np. wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych).
5.2.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05
Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), w polu "Wynik na transakcji" należy wskazać informację o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym (tabela 31) zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana (tabela 29) i po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. Wartość wskaźnika finansowego powinna być wyrażona procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.2.3. Wybór kodu MW04
Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW04" (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku, wybierając kod z tabeli 20.
Tabela 20
|
Kod
|
Rodzaj metody podziału zysku
|
PZ01
|
Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy
uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest podmiot, którego dotyczy Informacja TPR
|
PZ02
|
Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy
uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest kontrahent (kontrahenci)
podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR
|
PZ03
|
Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy
uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest zarówno podmiot, którego
dotyczy Informacja TPR, jak i jego kontrahent (kontrahenci)
|
PZ04
|
Podział zysku (straty) za pomocą analizy udziału
W dalszej kolejności należy wskazać:
1) "Zakładany zysk podmiotu" - zakładany procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną osiągnie podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;
2) "Zrealizowany zysk podmiotu" - procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną faktycznie osiągnął podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;
3) "Strata podmiotu"- pole należy uzupełnić w przypadku faktycznie poniesionej straty w związku z transakcją kontrolowaną przez wybór opcji "TAK"/"NIE".
Wartości z punktów 1 i 2 należy wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. W przypadku zrealizowania zysku należy wskazać dane dla punktów 1 i 2. W przypadku zrealizowania straty należy wskazać dane dla punktów 1 i 3.
5.2.4. Wybór kodu MW06
Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW06", należy wskazać, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa, wybierając kod z tabeli 21.
Tabela 21
|
Kod
|
Inna metoda
|
TW01
|
Metoda dochodowa (DCF)
|
TW02
|
Metoda dochodowa inna niż DCF
|
TW03
|
Metoda porównawcza
|
TW04
|
Metoda majątkowa
|
TW05
|
Metoda statystyczna
|
TW06
|
Kombinacja dwu lub więcej metod wskazanych powyżej
|
TW07
|
Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach
Jeżeli w tabeli 21 wybrano kod "TW01" lub kod "TW02", należy wskazać okres prognozy wybierając kod z tabeli 22.
Tabela 22
|
Kod
|
Okres prognozy
|
TB01
|
1 dzień (O/N)
|
TB02
|
1 miesiąc (1M)
|
TB03
|
3 miesiące (3M)
|
TB04
|
6 miesięcy (6M)
|
TB05
|
9 miesięcy (9M)
|
TB06
|
1 rok (12M)
|
TB07
|
Inny
Jeżeli w tabeli 21 wybrano kod "TW01" lub kod "TW02", należy dodatkowo wskazać "Wartość współczynnika dyskontowego".
Jeżeli analiza zgodności nie została sporządzona w oparciu o techniki wyceny, to należy wskazać kod "TW07". Jeżeli wybrano kod "TW07", należy wskazać źródło danych (wybór wielokrotny), wybierając kod z tabeli 23.
Tabela 23
|
Kod
|
Analiza zgodności - źródła danych
|
AZ01
|
Statystyki publiczne
|
AZ02
|
Dane ofertowe
|
AZ03
|
Ogólnodostępne raporty z analiz rynkowych lub branżowych
|
AZ04
|
Raporty z innych analiz (w tym cyklu życia produktu, opcji realistycznie dostępnych, korzyści stron transakcji)
|
AZ05
|
Notowania giełdowe
|
AZ06
|
Notowanie pozagiełdowe
|
AZ07
|
Procedury wewnętrzne (np. metodyki ustalania cen)
|
AZ08
|
Praktyka rynkowa
|
AZ09
|
Inne źródła danych niewymienione powyżej
5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)
W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których należy wskazać informacje z części 6 objaśnień.
5.3.1. Wybór kodu MW01
Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy wskazać:
1) "Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny" - wybierając kod z tabeli 24:
Tabela 24
|
Kod
|
Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny
|
SW01
|
Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest kupowany/sprzedawany jednocześnie od/do podmiotów powiązanych i niepowiązanych)
|
SW02
|
Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane)
|
SW03
|
Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent kupuje/sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie od/do podatnika i podmiotu niepowiązanego)
|
SW04
|
Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny
2) "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" - wybierając kod z tabeli 25:
Tabela 25
|
Kod
|
Sposób ujęcia ceny
|
CK01
|
Cena wyrażona kwotowo
|
CK02
|
Cena wyrażona procentowo
Wybór określony w polu "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" jest konsekwencją dokonania wyboru w polu "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" w części 5.2.1 objaśnień;
3) "Rodzaj przedziału" - wybierając kod z tabeli 26:
Tabela 26
|
Kod
|
Rodzaj przedziału
|
RP01
|
Przedział międzykwartylowy
|
RP02
|
Przedział pełny
|
RP03
|
Inny przedział
|
RP04
|
Jedna wartość
a) jeżeli w tabeli 26 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Cena porównywalna min." i "Cena porównywalna max." należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,
b) jeżeli w tabeli 26 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",
c) jeżeli w tabeli 26 wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania), w polu "Wysokość ceny porównywalnej" należy wskazać jej wartość;
4) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 27:
Tabela 27
|
Kod
|
Korekta porównywalności
|
KP01
|
Nie dokonano korekty porównywalności
|
KP02
|
Dokonano jednej lub większej liczby korekt porównywalności
Jeżeli w tabeli 27 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:
a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",
b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",
c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik".
5.3.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05
Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy wskazać:
1) "Rodzaj porównania" - należy wskazać, czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. przez odniesienie do poziomu wskaźników finansowych realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi) czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki finansowe podmiotów niepowiązanych), wybierając kod z tabeli 28:
Tabela 28
|
Kod
|
Rodzaj porównania
|
PR01
|
Wewnętrzne
|
PR02
|
Zewnętrzne
|
PR03
|
Wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta
Jeżeli w tabeli 28 wybrano kod "PR01" lub kod "PR03", nie wskazuje się pól "Strona badana" i "Kryterium geograficzne";
2) "Strona badana" - należy wskazać stronę zaangażowaną w transakcję kontrolowaną, która została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych (tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem rynkowości), wybierając kod z tabeli 29:
Tabela 29
|
Kod
|
Strona badana
|
PB01
|
Podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych
|
PB02
|
Kontrahent
3) "Kryterium geograficzne" - należy wskazać podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 30:
Tabela 30
|
Kod
|
Kryterium geograficzne
|
KG01
|
Polska
|
KG02
|
Region
|
KG03
|
Europa
|
KG04
|
Świat
|
KG05
|
Inne
4) "Wskaźnik finansowy" - należy wskazać wskaźnik finansowy, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej. W przypadku stosowania większej liczby wskaźników finansowych należy wskazać wskaźnik podstawowy (wybór jednokrotny), wybierając kod z tabeli 31:
Tabela 31
|
Wskaźniki finansowe oparte o przepisy o rachunkowości
|
Kod
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła wariant porównawczy RZiS
|
Formuła wariant kalkulacyjny RZiS
|
WF01
|
Marża brutto ze sprzedaży
|
nd.
|
|
WF02
|
Marża brutto z odprzedaży
|
|
|
WF03
|
Narzut brutto ze sprzedaży
|
nd.
|
|
WF04
|
Marża netto ze sprzedaży
|
|
|
WF05
|
Narzut netto ze sprzedaży
|
|
|
WF06
|
Marża operacyjna
|
|
|
WF07
|
Narzut operacyjny
|
|
|
WF08
|
Marża zysku brutto
|
|
|
WF09
|
Narzut zysku brutto
|
|
|
WF10
|
Rentowność aktywów
|
|
|
WF11
|
Rentowność kapitału własnego
|
|
|
WF12
|
Wskaźnik Berry'ego
|
nd.
|
|
WF13
|
Inny wskaźnik oparty o dane polskie
|
nd.
|
Wskaźniki finansowe oparte o standardy międzynarodowe
|
Kod
|
Nazwa wskaźnika
|
Formuła (PL)
|
Formuła (ANG)
|
WF14
|
Narzut EBIT
|
|
|
WF15
|
Marża EBIT
|
|
|
WF16
|
Rentowność kapitału własnego
|
|
|
WF17
|
Inny wskaźnik oparty o dane międzynarodowe
|
nd.
5) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 32:
Tabela 32
|
Kod
|
Korekta porównywalności
|
KP01
|
Nie dokonano korekty porównywalności
|
KP02
|
Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności
Jeżeli w tabeli 32 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:
a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",
b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",
c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";
6) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 33:
Tabela 33
|
Kod
|
Rodzaj przedziału
|
RP01
|
Przedział międzykwartylowy
|
RP02
|
Przedział pełny
|
RP03
|
Inny przedział
|
RP04
|
Jedna wartość
7) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:
a) jeżeli w tabeli 33 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość wskaźnika finansowego użytego do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,
b) jeżeli w tabeli 33 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",
c) jeżeli w tabeli 33 wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednego wskaźnika finansowego na potrzeby porównania), w polu "Wysokość wskaźnika finansowego" należy wskazać jego wartość.
Wyniki analizy cen transferowych powinny być wyrażone procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5 (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)
6.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu (§ 2 pkt 6 lit. a rozporządzenia)
Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję z grupy kategorii C i nie korzysta ona ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to należy wskazać "Rodzaj oprocentowania", wybierając kod z tabeli 34:
Tabela 34
|
Kod
|
Rodzaj oprocentowania
|
OP01
|
Oprocentowanie zmienne
|
OP02
|
Oprocentowanie stałe
|
OP03
|
Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym
|
OP04
|
Inny sposób kalkulacji oprocentowania
|
OP05
|
Brak oprocentowania
1) jeżeli w tabeli 34 wybrano kod "OP01" (oprocentowanie zmienne), należy wskazać następujące informacje:
a) "Stopa bazowa" - przez wybranie kodów z tabel 35 i 36:
Tabela 35
|
Kod
|
Nazwa stopy bazowej
|
SB01
|
WIBOR
|
SB02
|
EURIBOR
|
SB03
|
LIBOR EUR
|
SB04
|
LIBOR USD
|
SB05
|
LIBOR CHF
|
SB06
|
LIBOR GBP
|
SB07
|
LIBOR JPY
|
SB08
|
SARON
|
SB09
|
Inna stopa bazowa
Tabela 36
|
Kod
|
Termin stopy bazowej
|
TB01
|
1 dzień (O/N)
|
TB02
|
1 miesiąc (1M)
|
TB03
|
3 miesiące (3M)
|
TB04
|
6 miesięcy (6M)
|
TB05
|
9 miesięcy (9M)
|
TB06
|
1 rok (12M)
|
TB07
|
Inny
Jeżeli w tabeli 35 wybrano kod "SB09", należy wskazać nazwę stopy bazowej w polu "Inna stopa bazowa".
Jeżeli w tabeli 36 wybrano kod "TB07", należy wskazać termin stopy bazowej w odrębnym polu,
b) "Marża" - należy wskazać wartość (w punktach procentowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;
2) jeżeli w tabeli 34 wybrano kod "OP02" (oprocentowanie stałe), należy wskazać wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania"). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku;
3) jeżeli w tabeli 34 wybrano kod "OP03" (oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym), należy wskazać minimalną i maksymalną wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania - min." i "Poziom oprocentowania - max.").
Kod "OP04" należy wybrać w przypadku, gdy kody "OP01", "OP02", "OP03" i "OP05" nie odpowiadają sposobowi kalkulacji ceny w transakcji kontrolowanej, np.:
a) cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej (np. niektóre transakcje terminowe),
b) cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową (np. niektóre poręczenia).
Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie następujących informacji:
1) "Źródło danych do analizy cen transferowych" - należy wskazać informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, wybierając kod z tabeli 37 (wybór jednokrotny):
Tabela 37
|
Kod
|
Źródło danych do analizy cen transferowych
|
ZD01
|
Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi
|
ZD02
|
Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych
|
ZD03
|
Statystyki bankowe
|
ZD04
|
Oferty otrzymane od instytucji finansowych
|
ZD05
|
Pozostałe źródła danych
2) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 38:
Tabela 38
|
Kod
|
Korekta porównywalności
|
KP01
|
Nie dokonano korekty porównywalności
|
KP02
|
Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności
Jeżeli w tabeli 38 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:
a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",
b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",
c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";
3) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 39:
Tabela 39
|
Kod
|
Rodzaj przedziału
|
RP01
|
Przedział międzykwartylowy
|
RP02
|
Przedział pełny
|
RP03
|
Inny przedział
|
RP04
|
Jedna wartość
4) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:
a) jeżeli w tabeli 39 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość oprocentowania użytego do weryfikacji jego rynkowego charakteru w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku,
b) jeżeli w tabeli 39 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",
c) jeżeli w tabeli 39 wybrano kod "RP04" (wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania), w polu "Oprocentowanie porównywalne" należy wskazać wysokość tego oprocentowania w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku.
Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano kod "OP01" (oprocentowanie zmienne), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału lub wartość oprocentowania, gdy wynikiem analizy cen transferowych jest jedna wartość, należy wskazać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wynik wskazuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być wskazane w procentach.
6.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 6 lit. b rozporządzenia)
Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych) i nie korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, należy dodatkowo wskazać:
1) "Sposób kalkulacji opłaty" - należy wskazać sposób kalkulacji opłaty na podstawie tabeli 40. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku kodów, należy wybrać kod "SK06" w tabeli 40:
Tabela 40
|
Kod
|
Sposób kalkulacji opłaty
|
SK01
|
Procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna
|
SK02
|
Procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna
|
SK03
|
Procent od innej bazy
|
SK04
|
Kwota w ujęciu rocznym
|
SK05
|
Kwota na jednostkę towaru lub produktu
|
SK06
|
Inny sposób kalkulacji opłaty
2) "Poziom opłaty" - należy wskazać poziom (wysokość) opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej), wskazując odpowiednio:
a) jeżeli w tabeli 40 wybrano kod "SK01", kod "SK02" lub kod "SK03" - poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty),
b) jeżeli w tabeli 40 wybrano kod "SK04", kod "SK05" lub kod "SK06" - poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.
Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie poniższych informacji:
1) "Rodzaj analizy" - należy wskazać, w jaki sposób sporządzono analizę cen transferowych, wybierając kod z tabeli 41 (wybór jednokrotny):
Tabela 41
|
Kod
|
Rodzaj analizy
|
RA01
|
Analiza danych transakcyjnych wewnętrznych - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi
|
RA02
|
Analiza danych transakcyjnych zewnętrznych - bazy danych
|
RA03
|
Wycena za pomocą techniki DCF
|
RA04
|
Wycena za pomocą podejścia dochodowego innego niż DCF
|
RA05
|
Wycena za pomocą techniki hipotetycznych opłat licencyjnych (Relief from Royalty)
|
RA06
|
Wycena z użyciem podejścia porównawczego
|
RA07
|
Wycena z użyciem podejścia kosztowego
|
RA08
|
Wycena z użyciem kombinacji dwu lub więcej podejść wskazanych powyżej
|
RA09
|
Inna analiza niż wskazane powyżej
2) "Sposób wyrażenia ceny" - należy wskazać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wskazać kod waluty zgodnie z kodem walut ISO 4217;
3) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 42:
Tabela 42
|
Kod
|
Korekta porównywalności
|
KP01
|
Nie dokonano korekty porównywalności
|
KP02
|
Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności
Jeżeli w tabeli 42 wybrano kod "KP02", należy wskazać jedną z opcji:
a) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30 %",
b) "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30 % lub więcej",
c) "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";
4) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 43:
Tabela 43
|
Kod
|
Rodzaj przedziału
|
RP01
|
Przedział międzykwartylowy
|
RP02
|
Przedział pełny
|
RP03
|
Inny przedział
|
RP04
|
Jedna wartość
5) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:
a) jeżeli w tabeli 43 wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wskazać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych opłat użytych do weryfikacji rynkowego charakteru opłaty,
b) jeżeli w tabeli 43 wybrano kod "RP03", należy dodatkowo wskazać, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału",
c) jeżeli w tabeli 43 wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości opłaty na potrzeby porównania), w polu "Wysokość opłaty porównywalnej" należy wskazać jej wartość.
Wyniki analizy cen transferowych powinny być wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Oświadczenia (§ 2 pkt 7 rozporządzenia)
Zgodnie z art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy podmiot, którego dotyczy informacja TPR, składa oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:
"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.".
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:
"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.".
W przypadku gdy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcje kontrolowane, w polu "Treść oświadczenia" powinien wybrać treść obu oświadczeń.
- Data ogłoszenia: 2025-12-10
- Data wejścia w życie: 2025-12-11
- Data obowiązywania: 2025-12-11
