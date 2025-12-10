Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 3 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1745)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1402) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „wnioskiem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wykazu pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „wykazem”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosku i wykazu;

4) sposób przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, i dokonywania wypłaty wynagrodzenia;

5) szczegółowy tryb zwrotu Funduszowi kwot przekazanych pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, zwanemu dalej „pracodawcą”.

§ 2. 1.2) Pracodawca składa wniosek wraz z wykazem do marszałka województwa za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

1a.3) Wniosek w postaci elektronicznej pracodawca opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesyła na adres do doręczeń elektronicznych wojewódzkiego urzędu pracy lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 lub ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 214)4).

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku marszałek województwa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Marszałek województwa rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

5.5) W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania marszałek województwa niezwłocznie informuje o tym pracodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 3.6) W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku marszałek województwa niezwłocznie przekazuje informację o tym pracodawcy wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 4. 1.7) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku marszałek województwa informuje o tym pracodawcę i niezwłocznie przekazuje środki nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu, w kwocie określonej w zaakceptowanym wniosku, na rachunek wskazany przez pracodawcę we wniosku.

2. Pracodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, wypłaca wynagrodzenia pracownikom wskazanym w wykazie, po naliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

§ 5. 1. Po dokonaniu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pracodawca zwraca na rachunek bankowy Funduszu różnicę między kwotą otrzymaną z Funduszu a kwotą wypłaconą pracownikom, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu.

2.8) Pracodawca przekazuje marszałkowi województwa w terminie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie wypłaty pracownikom wynagrodzenia. Pracodawca dołącza także oświadczenie o kwotach, terminach i sposobie wpłaty należnych składek na rachunek oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na rachunek urzędu skarbowego oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

3.8) Marszałek województwa po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, rozlicza wydatkowane przez pracodawcę środki nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu. Rozliczenie to stanowi podstawę do uznania wydatków za zgodne z celem pożyczki.

§ 6. 1. Zwrot pożyczki następuje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi, na rachunek bankowy Funduszu przy marszałku województwa, który udzielił nieoprocentowanej pożyczki.

2.9) Pracodawca określa we wniosku termin zwrotu nieoprocentowanej pożyczki na rachunek bankowy Funduszu. Pracodawca może zmienić termin zwrotu nieoprocentowanej pożyczki po złożeniu wniosku - przez korektę wniosku.

3. Do zwrotu nieoprocentowanej pożyczki stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1745)

Załącznik nr 111)

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Załącznik nr 212)

WZÓR - WYKAZ PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH WYNAGRODZENIA BĘDĄ PODLEGAŁY ZASPOKOJENIU W RAMACH NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH





