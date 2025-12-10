REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1747
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1363) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Centrali Agencji wchodzą:
1) Biuro Odwołań i Skarg;
2) Biuro Prasowe;
3) Biuro Prezesa;
4) Biuro Współpracy Międzynarodowej i Projektów Europejskich;
5) Departament Administracyjno-Gospodarczy;
6) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
7) Departament Audytu Wewnętrznego;
8) Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych;
9) Departament Bezpieczeństwa;
10) Departament Działań Delegowanych;
11) Departament Działań Inwestycyjnych;
12) Departament Działań Premiowych;
13) Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt;
14) Departament Finansowy;
15) Departament Kontroli Wewnętrznej;
16) Departament Księgowości;
17) Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych;
18) Departament Płatności Bezpośrednich;
19) Departament Pomocy Technicznej;
20) Departament Prawny;
21) Departament Rynków Rolnych;
22) Departament Wsparcia Krajowego;
23) Departament Wsparcia Rybactwa;
24) Departament Zamówień Publicznych;
25) Departament Zarządzania Informatyką;
26) Departament Zarządzania Należnościami;
27) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”;
2) w § 8 w pkt 7 lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) mińskiego - Stojadła,”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2025-12-10
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami
REKLAMA
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych
REKLAMA