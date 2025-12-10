REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1747

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1363) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 298 i 1304) w załączniku do rozporządzenia:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Centrali Agencji wchodzą:

1) Biuro Odwołań i Skarg;

2) Biuro Prasowe;

3) Biuro Prezesa;

4) Biuro Współpracy Międzynarodowej i Projektów Europejskich;

5) Departament Administracyjno-Gospodarczy;

6) Departament Analiz i Sprawozdawczości;

7) Departament Audytu Wewnętrznego;

8) Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych;

9) Departament Bezpieczeństwa;

10) Departament Działań Delegowanych;

11) Departament Działań Inwestycyjnych;

12) Departament Działań Premiowych;

13) Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt;

14) Departament Finansowy;

15) Departament Kontroli Wewnętrznej;

16) Departament Księgowości;

17) Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych;

18) Departament Płatności Bezpośrednich;

19) Departament Pomocy Technicznej;

20) Departament Prawny;

21) Departament Rynków Rolnych;

22) Departament Wsparcia Krajowego;

23) Departament Wsparcia Rybactwa;

24) Departament Zamówień Publicznych;

25) Departament Zarządzania Informatyką;

26) Departament Zarządzania Należnościami;

27) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”;

2) w § 8 w pkt 7 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) mińskiego - Stojadła,”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-10
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1756

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1755

REKLAMA

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1754

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1753

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1752

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1751

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1750

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1749

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1748

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1747

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1746

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1745

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1744

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1743

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1741

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1740

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1739

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1738

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 października 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1737

REKLAMA