§ 1.

1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

1) 348,00 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 234,00 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 332,00 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 654,00 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1265,00 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1587,00 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

7) 126,00 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

8) 246,00 zł - za jednostkę krioprecypitatu.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka krwi pełnej konserwowanej - 450 ml (± 10 %) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą niemniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych - niemniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

3) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający niemniej niż 2,4 × 1011 krwinek płytkowych);

4) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający niemniej niż 2,4 × 1011 krwinek płytkowych);

5) jednostka koncentratu granulocytarnego - składnik krwi zawierający niemniej niż 1 × 1010 granulocytów zawieszonych w osoczu;

6) jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10 %) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

7) jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin o objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

8) dawka pediatryczna - część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.