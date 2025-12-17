REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1797

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 oraz z 2025 r. poz. 1424) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2237 oraz z 2024 r. poz. 1686) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się pkt 23.

§ 2.

Wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia grzyby wymienione w pkt 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz środki spożywcze zawierające te grzyby, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-17
  • Data wejścia w życie: 2026-01-18
  • Data obowiązywania: 2026-01-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu &#8222;Kultura&#8221; oraz pomocy publicznej na wzmacnianie stosunków dwustronnych między państwami – beneficjentami a państwami – darczyńcami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w zakresie realizacji programu &#8222;Kultura&#8221;, finansowanych z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021–2028

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1808

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1807

REKLAMA

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie repatriantowi jednorazowej pomocy finansowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1805

REKLAMA

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1804

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1803

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1802

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1801

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1800

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym członka Rady Fiskalnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1799

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1798

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1797

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1796

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1795

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1794

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1793

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1792

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1791

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1790

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 11 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1789

REKLAMA