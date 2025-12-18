REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1812
USTAWA
z dnia 7 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) w art. 193 w ust. 1c wyrazy „do dnia 31 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”;
2) w art. 211a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu prowadzenia badań nad nową techniką organ właściwy do wydania pozwolenia może, na wniosek prowadzącego instalację, wydać pozwolenie zintegrowane, określając wariant funkcjonowania instalacji zawierający dopuszczalne wielkości emisji przekraczające graniczne wielkości emisyjne oraz zezwalając na odstąpienie od wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik, na łączny czas nie dłuższy niż 30 miesięcy.”.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
1) uchyla się art. 54;
2) art. 60 otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. 1. Przepisy art. 193 ust. 1c-1e ustawy zmienianej w art. 43 tracą moc z dniem 1 stycznia 2027 r.
2. Przepisy art. 226a ustawy zmienianej w art. 45 tracą moc z dniem 1 stycznia 2027 r.”.
Art. 5.
2. Przepis art. 53 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do dokumentów DPO i EDPO w rozumieniu odpowiednio art. 8 pkt 1 lit. b oraz d tej ustawy (w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) w związku z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151, z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2024 r. poz. 1834 i 1914).
Art. 6.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1597, 1688, 1852 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 1834, 1911 i 1914.
- Data ogłoszenia: 2025-12-18
- Data wejścia w życie: 2025-12-31
- Data obowiązywania: 2025-12-31
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
