REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 527
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 527)
TABELA STANOWISK, STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
|
Wykształcenie
|
Doświadczenie
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
główny kierownik / główna kierowniczka projektu
|
7000,00 - 17 300,00
|
wyższe
|
6
|
2
|
starszy kierownik / starsza kierowniczka projektu
|
6500,00 - 16 500,00
|
wyższe
|
4
|
3
|
młodszy kierownik / młodsza kierowniczka projektu
|
6000,00 - 14 600,00
|
wyższe
|
3
|
4
|
ekspert/ekspertka
|
5000,00 - 9600,00
|
wyższe
|
3
|
5
|
asystent/asystentka: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej)
|
4900,00 - 8600,00
|
wyższe
|
-
|
6
|
administrator/administratorka
|
4806,00 - 7500,00
|
średnie
|
-
|
7
|
sekretarz/sekretarka: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej)
|
4806,00 - 7500,00
|
średnie
|
-
- Data ogłoszenia: 2026-04-16
- Data wejścia w życie: 2026-04-17
- Data obowiązywania: 2026-04-17
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA