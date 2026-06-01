REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 717
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej
Na podstawie art. 75 ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 200) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 2-5 otrzymują brzmienie:
„§ 2. 1. Uczelnia Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823), zwana dalej „uczelnią”, prowadzi zajęcia teoretyczne w ramach aplikacji kuratorskiej w formie:
1) zdalnej,
2) stacjonarnej
- w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Zajęcia teoretyczne w formie zdalnej są prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramowania zapewniających interakcję między aplikantami kuratorskimi a osobami prowadzącymi zajęcia.
3. Zajęcia teoretyczne w formie stacjonarnej są prowadzone podczas dwóch zjazdów.
§ 3. Po zawarciu umowy, o której mowa w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, uczelnia przekazuje aplikantowi kuratorskiemu oraz prezesowi sądu okręgowego dane niezbędne do udziału w zajęciach teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej.
§ 4. Aplikant kuratorski bierze udział w zajęciach teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej w terminach wskazanych przez uczelnię.
§ 5. 1. Obowiązek udziału w zajęciach teoretycznych uznaje się za spełniony, jeżeli aplikant kuratorski uczestniczył w co najmniej 80 % jednostek lekcyjnych przewidzianych w programie zajęć teoretycznych.
2. Uczelnia weryfikuje udział aplikanta kuratorskiego w zajęciach teoretycznych przez:
1) złożenie przez aplikanta kuratorskiego podpisu na liście obecności - w przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych w formie stacjonarnej;
2) rejestrację aktywności aplikanta kuratorskiego w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający potwierdzenie jego rzeczywistego udziału w zajęciach - w przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej.
3. Rektor-Komendant uczelni przesyła prezesowi sądu okręgowego informację o udziale aplikanta kuratorskiego w zajęciach teoretycznych, zawierającą liczbę jednostek lekcyjnych wynikających z programu zajęć teoretycznych oraz liczbę jednostek lekcyjnych, w których ten aplikant uczestniczył.”;
2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Terminy i miejsca zjazdów, o których mowa w § 2 ust. 3, wyznacza Rektor-Komendant uczelni.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes sądu rejonowego, w którym aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne, wydaje aplikantowi polecenie wzięcia udziału w zjeździe.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem czasu, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne prowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnej.”;
4) w § 12 w pkt 4 po wyrazach „z zakresu” dodaje się wyrazy „prawa cywilnego materialnego,”;
5) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Prezes sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania:
1) informacji Rektora-Komendanta, z której wynika spełnienie przez aplikanta kuratorskiego obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1,
2) opinii patronów o aplikancie kuratorskim, z których wynika przydatność do wykonywania zawodu kuratora sądowego
- wydaje potwierdzenie odbycia aplikacji kuratorskiej, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. Prezes sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego może wydać potwierdzenie odbycia aplikacji kuratorskiej przez aplikanta kuratorskiego:
1) który z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu choroby, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1;
2) wobec którego patron sporządził opinię o nieprzydatności do wykonywania zawodu kuratora sądowego - wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny pracy aplikanta kuratorskiego, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy.”;
6) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Prezes sądu okręgowego niezwłocznie informuje Rektora-Komendanta uczelni o zwolnieniu aplikanta kuratorskiego przez Ministra Sprawiedliwości z pozostałej do odbycia części aplikacji kuratorskiej i ze złożenia egzaminu kuratorskiego.”.
§ 2.
2. Prezes sądu okręgowego niezwłocznie informuje Rektora-Komendanta uczelni o zwolnieniu aplikanta kuratorskiego, który rozpoczął realizację zajęć teoretycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości z pozostałej do odbycia części aplikacji kuratorskiej i ze złożenia egzaminu kuratorskiego.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-06-01
- Data wejścia w życie: 2026-06-16
- Data obowiązywania: 2026-06-16
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 21 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań jakości wody w kąpieliskach
REKLAMA