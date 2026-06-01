Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 717

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75 ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 200) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej (Dz. U. poz. 546) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2-5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uczelnia Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823), zwana dalej „uczelnią”, prowadzi zajęcia teoretyczne w ramach aplikacji kuratorskiej w formie:

1) zdalnej,

2) stacjonarnej

- w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Zajęcia teoretyczne w formie zdalnej są prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramowania zapewniających interakcję między aplikantami kuratorskimi a osobami prowadzącymi zajęcia.

3. Zajęcia teoretyczne w formie stacjonarnej są prowadzone podczas dwóch zjazdów.

§ 3. Po zawarciu umowy, o której mowa w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, uczelnia przekazuje aplikantowi kuratorskiemu oraz prezesowi sądu okręgowego dane niezbędne do udziału w zajęciach teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej.

§ 4. Aplikant kuratorski bierze udział w zajęciach teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej w terminach wskazanych przez uczelnię.

§ 5. 1. Obowiązek udziału w zajęciach teoretycznych uznaje się za spełniony, jeżeli aplikant kuratorski uczestniczył w co najmniej 80 % jednostek lekcyjnych przewidzianych w programie zajęć teoretycznych.

2. Uczelnia weryfikuje udział aplikanta kuratorskiego w zajęciach teoretycznych przez:

1) złożenie przez aplikanta kuratorskiego podpisu na liście obecności - w przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych w formie stacjonarnej;

2) rejestrację aktywności aplikanta kuratorskiego w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający potwierdzenie jego rzeczywistego udziału w zajęciach - w przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych w formie zdalnej.

3. Rektor-Komendant uczelni przesyła prezesowi sądu okręgowego informację o udziale aplikanta kuratorskiego w zajęciach teoretycznych, zawierającą liczbę jednostek lekcyjnych wynikających z programu zajęć teoretycznych oraz liczbę jednostek lekcyjnych, w których ten aplikant uczestniczył.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Terminy i miejsca zjazdów, o których mowa w § 2 ust. 3, wyznacza Rektor-Komendant uczelni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes sądu rejonowego, w którym aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne, wydaje aplikantowi polecenie wzięcia udziału w zjeździe.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem czasu, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne prowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnej.”;

4) w § 12 w pkt 4 po wyrazach „z zakresu” dodaje się wyrazy „prawa cywilnego materialnego,”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Prezes sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania:

1) informacji Rektora-Komendanta, z której wynika spełnienie przez aplikanta kuratorskiego obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1,

2) opinii patronów o aplikancie kuratorskim, z których wynika przydatność do wykonywania zawodu kuratora sądowego

- wydaje potwierdzenie odbycia aplikacji kuratorskiej, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Prezes sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego może wydać potwierdzenie odbycia aplikacji kuratorskiej przez aplikanta kuratorskiego:

1) który z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu choroby, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2) wobec którego patron sporządził opinię o nieprzydatności do wykonywania zawodu kuratora sądowego - wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny pracy aplikanta kuratorskiego, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy.”;

6) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Prezes sądu okręgowego niezwłocznie informuje Rektora-Komendanta uczelni o zwolnieniu aplikanta kuratorskiego przez Ministra Sprawiedliwości z pozostałej do odbycia części aplikacji kuratorskiej i ze złożenia egzaminu kuratorskiego.”.

§ 2.

1. Do aplikantów kuratorskich, którzy rozpoczęli realizację zajęć teoretycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Prezes sądu okręgowego niezwłocznie informuje Rektora-Komendanta uczelni o zwolnieniu aplikanta kuratorskiego, który rozpoczął realizację zajęć teoretycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości z pozostałej do odbycia części aplikacji kuratorskiej i ze złożenia egzaminu kuratorskiego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-01
  • Data wejścia w życie: 2026-06-16
  • Data obowiązywania: 2026-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

