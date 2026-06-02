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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 721
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 maja 2026 r.
w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) na stanowisku młodszego asystenta sędziego: 5000 zł - 5500 zł;
2) na stanowisku asystenta sędziego: 6700 zł - 8240 zł;
3) na stanowisku starszego asystenta sędziego: 8240 zł - 9270 zł.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. poz. 358), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 370).
- Data ogłoszenia: 2026-06-02
- Data wejścia w życie: 2026-06-03
- Data obowiązywania: 2026-06-03
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Dziennik Ustaw
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
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