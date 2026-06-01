REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 715
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 21 maja 2026 r.
w sprawie poręczenia udzielanego z Turystycznego Funduszu Pomocowego
Na podstawie art. 15kc ust. 19f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764 i 1806 oraz z 2026 r. poz. 39 i 635) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) maksymalną wartość udzielanego poręczenia, o którym mowa w art. 15kc ust. 19a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą”;
2) maksymalny stosunek łącznej wartości udzielanych poręczeń, o których mowa w art. 15kc ust. 19a ustawy, zwanych dalej „poręczeniami”, do wysokości środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Pomocowym;
3) wysokość zapłaty za udzielenie poręczenia.
§ 2.
1) 15 % sumy gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej;
2) 100 % wartości kaucji, depozytu, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, będących częścią zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych żądanego przez podmiot udzielający gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej, oraz 50 % kwoty zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych względem podmiotu udzielającego gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej;
3) 50 % nadwyżki sumy gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej ponad łączną wartość zabezpieczenia wymaganego przez podmiot udzielający gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej;
4) 20 % środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Pomocowym na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie poręczenia.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Minister Sportu i Turystyki: J. Rutnicki
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1002).
- Data ogłoszenia: 2026-06-01
- Data wejścia w życie: 2026-06-16
- Data obowiązywania: 2026-06-16
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 21 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań jakości wody w kąpieliskach
REKLAMA