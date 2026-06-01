Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 715

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie poręczenia udzielanego z Turystycznego Funduszu Pomocowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15kc ust. 19f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764 i 1806 oraz z 2026 r. poz. 39 i 635) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) maksymalną wartość udzielanego poręczenia, o którym mowa w art. 15kc ust. 19a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą”;

2) maksymalny stosunek łącznej wartości udzielanych poręczeń, o których mowa w art. 15kc ust. 19a ustawy, zwanych dalej „poręczeniami”, do wysokości środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Pomocowym;

3) wysokość zapłaty za udzielenie poręczenia.

§ 2.

Wartość poręczenia nie może przekroczyć:

1) 15 % sumy gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej;

2) 100 % wartości kaucji, depozytu, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, będących częścią zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych żądanego przez podmiot udzielający gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej, oraz 50 % kwoty zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych względem podmiotu udzielającego gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej;

3) 50 % nadwyżki sumy gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej ponad łączną wartość zabezpieczenia wymaganego przez podmiot udzielający gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej;

4) 20 % środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Pomocowym na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie poręczenia.

§ 3.

Maksymalna wartość poręczenia podlega obniżeniu o 10 %, jeżeli więcej niż połowa łącznej wartości imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych, realizowanych przez organizatora turystyki oraz przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie poręczenia, dotyczyła imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych odbywających się w jednym kraju.

§ 4.

Maksymalny stosunek łącznej wartości udzielonych poręczeń do wysokości środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Pomocowym na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie poręczenia nie może przekroczyć 80 %.

§ 5.

Wysokość zapłaty za udzielenie poręczenia wynosi 0,1 % wartości udzielanego poręczenia, jednak nie mniej niż 300 zł.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: J. Rutnicki


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1002).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-01
  • Data wejścia w życie: 2026-06-16
  • Data obowiązywania: 2026-06-16
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

