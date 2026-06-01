Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 714
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 27 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1363 i 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) uchyla się pkt 13;
2) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) Departament Rejestracji Zwierząt;”;
3) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:
„23a) Departament Wsparcia Społecznego i Ewidencji Podmiotów;”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-06-01
- Data wejścia w życie: 2026-06-16
- Data obowiązywania: 2026-06-16
