REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 560

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2025 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z 2025 r. poz. 321 oraz z 2026 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa stawki płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), za 2025 r., zwanych dalej „płatnościami dobrostanowymi”.

§ 2.

Stawka płatności dobrostanowej za realizację danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia (Sus scrofa) oraz bydło domowe (Bos taurus) wynosi 80,83 zł za jeden punkt przyznany za realizację tej praktyki.

§ 3.

Stawka płatności dobrostanowej do zwierząt gatunku owca domowa (Ovis aries) wynosi 124,89 zł za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.

§ 4.

Stawka płatności dobrostanowej do zwierząt gatunku koza domowa (Capra hircus) wynosi 120,61 zł za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.

§ 5.

Stawka płatności dobrostanowej do zwierząt gatunku koń domowy (Equus caballus) wynosi w przypadku koni utrzymywanych w:

1) pomieszczeniach lub budynkach - 349,75 zł,

2) systemie otwartym - 158,34 zł

- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.

§ 6.

Stawka płatności dobrostanowej do zwierząt gatunku kura (Gallus gallus) wynosi w przypadku:

1) kur niosek - 11,43 zł,

2) kurcząt brojlerów:

a) 0,16 zł - w przypadku gdy rolnik przestrzega wymogów, o których mowa w ust. 30 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 97, 148, 325 i 1126 oraz z 2026 r. poz. 338), zwanego dalej „rozporządzeniem dobrostanowym”,

b) 0,13 zł - w przypadku gdy rolnik realizuje praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia dobrostanowego

- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.

§ 7.

Stawka płatności dobrostanowej do zwierząt gatunku indyk (Meleagris gallopavo) wynosi:

1) 2,42 zł - w przypadku gdy rolnik przestrzega wymogów, o których mowa w ust. 31 załącznika nr 2 do rozporządzenia dobrostanowego,

2) 0,87 zł - w przypadku gdy rolnik realizuje praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia dobrostanowego

- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-23
  • Data wejścia w życie: 2026-04-24
  • Data obowiązywania: 2026-04-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA