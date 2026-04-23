§ 6.

Stawka płatności dobrostanowej do zwierząt gatunku kura () wynosi w przypadku:

1) kur niosek - 11,43 zł,

2) kurcząt brojlerów:

a) 0,16 zł - w przypadku gdy rolnik przestrzega wymogów, o których mowa w ust. 30 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 97, 148, 325 i 1126 oraz z 2026 r. poz. 338), zwanego dalej „rozporządzeniem dobrostanowym”,

b) 0,13 zł - w przypadku gdy rolnik realizuje praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia dobrostanowego

- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.