Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 560
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 kwietnia 2026 r.
w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2025 r.
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z 2025 r. poz. 321 oraz z 2026 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
1) pomieszczeniach lub budynkach - 349,75 zł,
2) systemie otwartym - 158,34 zł
- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.
§ 6.
1) kur niosek - 11,43 zł,
2) kurcząt brojlerów:
a) 0,16 zł - w przypadku gdy rolnik przestrzega wymogów, o których mowa w ust. 30 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 97, 148, 325 i 1126 oraz z 2026 r. poz. 338), zwanego dalej „rozporządzeniem dobrostanowym”,
b) 0,13 zł - w przypadku gdy rolnik realizuje praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia dobrostanowego
- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.
§ 7.
1) 2,42 zł - w przypadku gdy rolnik przestrzega wymogów, o których mowa w ust. 31 załącznika nr 2 do rozporządzenia dobrostanowego,
2) 0,87 zł - w przypadku gdy rolnik realizuje praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia dobrostanowego
- za sztukę zwierzęcia zatwierdzonego do tej płatności.
§ 8.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-04-23
- Data wejścia w życie: 2026-04-24
- Data obowiązywania: 2026-04-24
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo pocztowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 kwietnia 2026 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2025 r.
