Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 609

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 6 maja 2026 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych dostarczanych przez Straż Graniczną lub Policję na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412 i 414), zwanej dalej „ustawą”, dostarczanych przez Straż Graniczną lub Policję na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na potrzeby akcji gaśniczej lasów.

§ 2.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 6 maja 2026 r. do dnia 20 maja 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203, 1235, 1414, 1417, 1669, 1804 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 252, 347 i 473.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-06
  • Data wejścia w życie: 2026-05-06
  • Data obowiązywania: 2026-05-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

