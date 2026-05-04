Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 598

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437 oraz z 2026 r. poz. 187) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 983) w § 3 w ust. 2 uchyla się pkt 7.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-04
  • Data wejścia w życie: 2026-05-19
  • Data obowiązywania: 2026-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

