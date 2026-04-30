REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 593
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 1548), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 83).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 83), które stanowią:
„§ 2. Do skierowań wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 26 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 593)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”;
2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu;
3) tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.
§ 2. 1. Minister Sprawiedliwości deleguje sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w:
1) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Ministerstwie Sprawiedliwości - z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości;
3) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych - na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. Minister Sprawiedliwości deleguje sędziego do pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.
§ 3. 1. Sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych nie powierza się czynności w odniesieniu do spraw, w których orzekał lub w których jego udział z innych względów mógłby powodować uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
2. Pełnienie funkcji wizytatora można powierzyć sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie lub biurze sprawującym nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, nadzór nad wykonywaniem orzeczeń lub nadzór nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.
§ 4. 1. Sędzia delegowany do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, składa do kierownika jednostki będącej miejscem delegowania, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieodpłatne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z form określonych w art. 77 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”.
2. Jeżeli nie istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania, kierownik tej jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie sędziego, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania.
§ 5. 1.2) Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:
1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający trzech miesięcy;
2) umowy zawartej pomiędzy sędzią a kierownikiem jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres powyżej trzech miesięcy.
2. Sędzia delegowany na czas nieokreślony lub czas określony powyżej sześciu miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania sędziego, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania, określając warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 6.3) 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze potwierdzającej najem nie może przekraczać:
1) 4480 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2) 3360 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3) 2380 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.
2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia faktur kierownikowi jednostki.
§ 7. 1.4) Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:
1) 3780 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2) 2970 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3) 1890 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.
2. Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5. dnia następnego miesiąca.
§ 8. 1.5) Zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów lub dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wypadku gdy okres delegowania jest dłuższy niż miesiąc, zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 6 ustawy, nie może przekraczać równowartości biletu miesięcznego na dojazd środkami komunikacji publicznej.
§ 9.6) Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 3 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.
§ 10. 1. Na wniosek sędziego delegowanego kierownik jednostki przyznaje sędziemu zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 5 ustawy.
2. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej pomiędzy sędzią delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy.
§ 11. 1.7) Wypłata diet, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 4 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.
2. Diety nie przysługują w wypadku:
1) zapewnienia sędziemu delegowanemu nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
3) zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;
4)8) urlopu, niezależnie od podstawy powstania prawa do urlopu;
5) podróży służbowej, z tytułu której sędzia otrzymał diety w pełnej wysokości;
6) pobytu w szpitalu;
7)9) zwolnienia od pracy sędziego, który jest krwiodawcą, w celu oddania przez niego krwi w stacji krwiodawstwa;
8)9) zwolnienia od pracy sędziego wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473).
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2018 r.10)
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 83), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2026 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. z 2018 r. poz. 1292), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452).
- Data ogłoszenia: 2026-04-30
- Data obowiązywania: 2026-04-30
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA