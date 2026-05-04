Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 597

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 oraz z 2023 r. poz. 2405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego:

1) niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);

2) warunki ochrony ludności - w przypadku obiektów zbiorowej ochrony, przez które rozumie się budowle ochronne lub obiekty budowlane projektowane w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsca doraźnego schronienia, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 1705).”;

2) w § 14 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

6a) w przypadku obiektu zbiorowej ochrony - informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności, w szczególności w zakresie:

a) jego usytuowania, w tym odległości budowli ochronnej od obiektów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz. U. poz. 1548),

b) usytuowania wyjść ewakuacyjnych i wyjść zapasowych w stosunku do strefy prognozowanego zagruzowania,

c) wysokości budynku przyjmowanej na potrzeby określenia strefy prognozowanego zagruzowania;”;

3) w § 15:

a) w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) elementy dotyczące obiektu zbiorowej ochrony, w szczególności oznaczenie wyjść ewakuacyjnych, wyjść zapasowych oraz stref prognozowanego zagruzowania - jeżeli obowiązek zapewnienia obiektu zbiorowej ochrony wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu odległości od granicy działki lub terenu, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz wymiary tych obiektów i urządzeń, w zakresie niezbędnym do sprawdzenia ich zgodności z przepisami, a także w szczególności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, oznacza się z dokładnością zapisu do 0,01 m, a w przypadku wartości określonych w pełnych metrach dopuszcza się zapis z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.”;

4) w § 20 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze, zawierający co najmniej informację o sposobie zapewnienia dostępu do:

a) dojścia i wejścia do budynku lub innego obiektu budowlanego,

b) kondygnacji, w tym komunikacji pionowej i poziomej,

c) pomieszczeń i przestrzeni ogólnodostępnych,

d) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

e) placów zabaw dla dzieci, miejsc służących do rekreacji i miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - jeżeli są wymagane;”,

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności, w szczególności w zakresie:

a) rodzaju i pojemności obiektu zbiorowej ochrony z uwzględnieniem liczby osób mogących przebywać w poszczególnych strefach ochronnych oraz kategorii odporności budowli ochronnej,

b) projektowanego czasu ochrony.”;

5) w § 21 w pkt 2 w części wspólnej kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty zbiorowej ochrony również rzuty kondygnacji zawierające w szczególności oznaczenie:

a) wejść,

b) wyjść ewakuacyjnych,

c) wyjść zapasowych,

d) płaszczyzn ochrony i hermetyzacji budowli ochronnej,

e) stref ochronnych,

f) części obiektu budowlanego przeznaczonej do zorganizowania miejsca doraźnego schronienia.”;

6) w § 23 w pkt 11 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dane dotyczące warunków ochrony ludności - w zakresie wynikającym z rozwiązań przyjętych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym, stosownie do zakresu projektu technicznego.”.

§ 2.

1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

5) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące wykonanie projektu budowlanego

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 3 lit. b niniejszego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

5) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące wykonanie projektu budowlanego

- nie stosuje się § 15 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

3. Do projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 4 lit. a niniejszego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

5) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące wykonanie projektu budowlanego

- stosuje się § 20 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-04
  • Data wejścia w życie: 2026-05-19
  • Data obowiązywania: 2026-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 597

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 598

USTAWA z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 591

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 596

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 594

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 593

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 592

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 589

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 585

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 588

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu &#8222;Posiłek w szkole i w domu&#8221; dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 587

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie sposobu obliczania bazowego prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 586

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 590

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 595

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 582

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 574

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 584

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 583

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 579

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 578

