§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 oraz z 2023 r. poz. 2405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego:

1) niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);

2) warunki ochrony ludności - w przypadku obiektów zbiorowej ochrony, przez które rozumie się budowle ochronne lub obiekty budowlane projektowane w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsca doraźnego schronienia, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 1705).”;

2) w § 14 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

6a) w przypadku obiektu zbiorowej ochrony - informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności, w szczególności w zakresie:

a) jego usytuowania, w tym odległości budowli ochronnej od obiektów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz. U. poz. 1548),

b) usytuowania wyjść ewakuacyjnych i wyjść zapasowych w stosunku do strefy prognozowanego zagruzowania,

c) wysokości budynku przyjmowanej na potrzeby określenia strefy prognozowanego zagruzowania;”;

3) w § 15:

a) w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) elementy dotyczące obiektu zbiorowej ochrony, w szczególności oznaczenie wyjść ewakuacyjnych, wyjść zapasowych oraz stref prognozowanego zagruzowania - jeżeli obowiązek zapewnienia obiektu zbiorowej ochrony wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu odległości od granicy działki lub terenu, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz wymiary tych obiektów i urządzeń, w zakresie niezbędnym do sprawdzenia ich zgodności z przepisami, a także w szczególności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, oznacza się z dokładnością zapisu do 0,01 m, a w przypadku wartości określonych w pełnych metrach dopuszcza się zapis z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.”;

4) w § 20 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze, zawierający co najmniej informację o sposobie zapewnienia dostępu do:

a) dojścia i wejścia do budynku lub innego obiektu budowlanego,

b) kondygnacji, w tym komunikacji pionowej i poziomej,

c) pomieszczeń i przestrzeni ogólnodostępnych,

d) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

e) placów zabaw dla dzieci, miejsc służących do rekreacji i miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - jeżeli są wymagane;”,

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności, w szczególności w zakresie:

a) rodzaju i pojemności obiektu zbiorowej ochrony z uwzględnieniem liczby osób mogących przebywać w poszczególnych strefach ochronnych oraz kategorii odporności budowli ochronnej,

b) projektowanego czasu ochrony.”;

5) w § 21 w pkt 2 w części wspólnej kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty zbiorowej ochrony również rzuty kondygnacji zawierające w szczególności oznaczenie:

a) wejść,

b) wyjść ewakuacyjnych,

c) wyjść zapasowych,

d) płaszczyzn ochrony i hermetyzacji budowli ochronnej,

e) stref ochronnych,

f) części obiektu budowlanego przeznaczonej do zorganizowania miejsca doraźnego schronienia.”;

6) w § 23 w pkt 11 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dane dotyczące warunków ochrony ludności - w zakresie wynikającym z rozwiązań przyjętych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym, stosownie do zakresu projektu technicznego.”.