Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 597
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 27 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego:
1) niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);
2) warunki ochrony ludności - w przypadku obiektów zbiorowej ochrony, przez które rozumie się budowle ochronne lub obiekty budowlane projektowane w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsca doraźnego schronienia, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 1705).”;
2) w § 14 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
6a) w przypadku obiektu zbiorowej ochrony - informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności, w szczególności w zakresie:
a) jego usytuowania, w tym odległości budowli ochronnej od obiektów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz. U. poz. 1548),
b) usytuowania wyjść ewakuacyjnych i wyjść zapasowych w stosunku do strefy prognozowanego zagruzowania,
c) wysokości budynku przyjmowanej na potrzeby określenia strefy prognozowanego zagruzowania;”;
3) w § 15:
a) w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) elementy dotyczące obiektu zbiorowej ochrony, w szczególności oznaczenie wyjść ewakuacyjnych, wyjść zapasowych oraz stref prognozowanego zagruzowania - jeżeli obowiązek zapewnienia obiektu zbiorowej ochrony wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu odległości od granicy działki lub terenu, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz wymiary tych obiektów i urządzeń, w zakresie niezbędnym do sprawdzenia ich zgodności z przepisami, a także w szczególności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, oznacza się z dokładnością zapisu do 0,01 m, a w przypadku wartości określonych w pełnych metrach dopuszcza się zapis z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.”;
4) w § 20 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze, zawierający co najmniej informację o sposobie zapewnienia dostępu do:
a) dojścia i wejścia do budynku lub innego obiektu budowlanego,
b) kondygnacji, w tym komunikacji pionowej i poziomej,
c) pomieszczeń i przestrzeni ogólnodostępnych,
d) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
e) placów zabaw dla dzieci, miejsc służących do rekreacji i miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych - jeżeli są wymagane;”,
b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności, w szczególności w zakresie:
a) rodzaju i pojemności obiektu zbiorowej ochrony z uwzględnieniem liczby osób mogących przebywać w poszczególnych strefach ochronnych oraz kategorii odporności budowli ochronnej,
b) projektowanego czasu ochrony.”;
5) w § 21 w pkt 2 w części wspólnej kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty zbiorowej ochrony również rzuty kondygnacji zawierające w szczególności oznaczenie:
a) wejść,
b) wyjść ewakuacyjnych,
c) wyjść zapasowych,
d) płaszczyzn ochrony i hermetyzacji budowli ochronnej,
e) stref ochronnych,
f) części obiektu budowlanego przeznaczonej do zorganizowania miejsca doraźnego schronienia.”;
6) w § 23 w pkt 11 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) dane dotyczące warunków ochrony ludności - w zakresie wynikającym z rozwiązań przyjętych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym, stosownie do zakresu projektu technicznego.”.
§ 2.
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
5) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące wykonanie projektu budowlanego
- stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 3 lit. b niniejszego rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
5) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące wykonanie projektu budowlanego
- nie stosuje się § 15 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.
3. Do projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 4 lit. a niniejszego rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
5) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące wykonanie projektu budowlanego
- stosuje się § 20 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-05-04
- Data wejścia w życie: 2026-05-19
- Data obowiązywania: 2026-05-19
