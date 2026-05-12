Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 628
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym
Na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) uchyla się lp. 4;
2) lp. 5 otrzymuje brzmienie:
|5
|J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
|Analiza żywności, pasz, produktów rolnych, materiału roślinnego, gleb i podłoży uprawowych zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-05-12
- Data wejścia w życie: 2026-05-27
- Data obowiązywania: 2026-05-27
