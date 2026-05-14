Art. 11.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 2e otrzymuje brzmienie:

„2e) podmiocie systematycznie internalizującym transakcje - rozumie się przez to firmę inwestycyjną oraz bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, które w sposób zorganizowany, często i systematycznie zawierają transakcje na udziałowych instrumentach finansowych, wykonując zlecenia klientów poza rynkiem regulowanym, ASO lub OTF, bez prowadzenia ASO lub OTF, albo dobrowolnie poddają się wymogom mającym zastosowanie do podmiotu systematycznie internalizującego transakcje;”,

b) pkt 4u otrzymuje brzmienie:

„4u) rozporządzeniu 2022/1302 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1302 z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji do towarowych instrumentów pochodnych oraz procedur ubiegania się o wyłączenie z limitów pozycji (Dz. Urz. UE L 197 z 26.07.2022, str. 52);”,

c) uchyla się pkt 4v,

d) po pkt 4zg dodaje się pkt 4zh w brzmieniu:

„4zh) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.27));”,

e) pkt 9b otrzymuje brzmienie:

„9b) wielostronnym systemie - rozumie się przez to system wielostronny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia 600/2014;”,

f) w pkt 63 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 64-68 w brzmieniu:

„64) dyrektywie 2014/65/UE - rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.28));

65) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - rozumie się przez to europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;

66) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych - rozumie się przez to format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;

67) formacie nadającym się do odczytu maszynowego - rozumie się przez to format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

68) metadanych - rozumie się przez to metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859.”;

2) w art. 3b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Firma inwestycyjna oraz bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, po uprzednim zawiadomieniu Komisji mogą w odniesieniu do transakcji zawieranych na instrumentach finansowych innych niż udziałowe instrumenty finansowe dobrowolnie poddać się wymogom mającym zastosowanie do podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.”;

3) uchyla się art. 3c;

4) w art. 18a:

a) w ust. 1 po wyrazach „obrót instrumentami finansowymi” dodaje się wyrazy „w sytuacjach nadzwyczajnych lub”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia odpowiedni sposób wyznaczania parametrów zawieszenia i ograniczenia obrotu instrumentami finansowymi, który uwzględnia płynność różnych klas i podklas aktywów, charakter modelu rynku i rodzaje uczestników oraz zapewnia uniknięcie poważnych zakłóceń prawidłowego zawierania transakcji.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia na swojej stronie internetowej opis okoliczności prowadzących do zawieszenia lub ograniczenia obrotu, o których mowa w ust. 1, oraz informację o sposobie wyznaczania parametrów zawieszenia i ograniczenia obrotu, o których mowa w ust. 2.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku gdy spółka prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany nie zawiesi lub nie ograniczy obrotu instrumentami finansowymi w przypadkach, o których mowa w ust. 1, które doprowadziły do zakłócenia obrotu na jednym lub kilku rynkach, Komisja może wprowadzić ograniczenia, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 32e ust. 1.”;

5) w art. 18b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku akcji oznaczonych międzynarodowym numerem identyfikacyjnym papieru wartościowego zgodnym z normą ISO 6166 nadanym przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich numerów (kod ISIN) wyemitowanych w:

1) państwie innym niż państwo członkowskie albo

2) państwie członkowskim, które są przedmiotem obrotu w systemie obrotu państwa innego niż państwo członkowskie - w walucie tego państwa albo w walucie innej niż waluty państw członkowskich

- dla których system obrotu o największej płynności znajduje się w państwie innym niż państwo członkowskie, spółka prowadząca rynek regulowany może przyjąć minimalną wielkość zmiany ceny taką samą jak minimalna wielkość zmiany ceny funkcjonująca w tym systemie obrotu.”;

6) uchyla się art. 19a;

7) w art. 28 w ust. 2 w pkt 15c:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których mowa w art. 32f ust. 8, umożliwiające:”,

b) w lit. b po wyrazach „w tym pozycji utrzymywanych” dodaje się wyrazy „w instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, lub”;

8) w art. 32b w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2022/1302”;

9) w art. 32c:

a) w ust. 1 wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”,

b) w ust. 4a wyrazy „w art. 8 rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2022/1302”,

c) w ust. 4b wyrazy „w art. 8 rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2022/1302”,

d) ust. 4c otrzymuje brzmienie:

„4c. Podmiot niefinansowy i podmiot finansowy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składają do Komisji wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2022/1302, o uznanie pozycji za pozycję wynikającą z transakcji zawartych w celu spełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem płynności w systemie obrotu zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia.”,

e) w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”,

f) w ust. 9 w zdaniu pierwszym wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”;

10) w art. 32e w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”;

11) w art. 32f:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Firma inwestycyjna lub spółka prowadząca rynek regulowany, prowadzące system obrotu instrumentami finansowymi, w którym jest prowadzony obrót towarowymi instrumentami pochodnymi lub instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podają do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz przekazują Komisji i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych cotygodniowe sprawozdanie, a w przypadku systemów obrotu instrumentami finansowymi, w których jest prowadzony obrót opcjami - dwa cotygodniowe sprawozdania, w tym jedno z wyłączeniem opcji, przy czym sprawozdania te zawierają zbiorcze zestawienie pozycji utrzymywanych przez poszczególne kategorie podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5, w odniesieniu do poszczególnych towarowych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, będących przedmiotem obrotu w prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany systemach obrotu instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem liczby długich i krótkich pozycji w każdym towarowym instrumencie pochodnym lub instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii podmiotów, ich zmian od czasu poprzedniego sprawozdania, procentowego udziału całkowitej liczby otwartych pozycji w każdym towarowym instrumencie pochodnym lub instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii podmiotów, i liczby osób posiadających takie pozycje w każdej z takich kategorii podmiotów;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy firma inwestycyjna zawiera transakcje poza systemem obrotu instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza systemem obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w systemie obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, lub pośredniczy w zawieraniu takich transakcji, firma inwestycyjna przekazuje, raz dziennie, odpowiednio Komisji lub właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego właściwemu dla systemu obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, w którym te instrumenty finansowe znajdują się w obrocie, a w przypadku gdy towarowe instrumenty pochodne lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, znajdują się w obrocie w systemach obrotu instrumentami finansowymi kilku państw członkowskich - organowi nadzoru państwa członkowskiego właściwemu ze względu na największy wolumen obrotu tym instrumentem finansowym, zestawienie pozycji w zakresie tych instrumentów finansowych lub ekonomicznie równoważnych kontraktów będących przedmiotem obrotu poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, a także pozycji jej klientów, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 600/2014. Firma inwestycyjna przekazuje takie zestawienie także w przypadku, gdy zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1227/2011 przekazanie takiego zestawienia jest wymagane.”,

c) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „uprawnień do emisji lub związanych z nimi instrumentów pochodnych” zastępuje się wyrazami „instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji”;

12) w art. 48 w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzić działalność w zakresie nadawania identyfikatorów, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. ustanawiającego, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń (Dz. Urz. UE L 262 z 07.10.2022, str. 68, z późn. zm.29));”;

13) w art. 69i skreśla się wyrazy „art. 73a ust. 5,”;

14) w art. 70:

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) członkostwa lub uczestnictwa w rynku regulowanym lub ASO, z wyjątkiem podmiotów niefinansowych:

- o których mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2022/1302, zawierających wskutek tych czynności transakcje na potrzeby zarządzania płynnością tych podmiotów lub grupy, do której należą,

- w przypadku których, zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2022/1302, uznano, że zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami tych podmiotów lub grupy, do której należą, lub”,

b) ust. 1e otrzymuje brzmienie:

„1e. Przez charakter dodatkowy czynności w stosunku do głównego przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1833 z dnia 14 lipca 2021 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE poprzez sprecyzowanie kryteriów ustalania, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności na poziomie grupy (Dz. Urz. UE L 372 z 20.10.2021, str. 1).”,

c) w ust. 4 wyrazy „art. 73a-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a, art. 73b, art. 73d”;

15) w art. 73a:

a) uchyla się ust. 5-8,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W odniesieniu do instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi obrotu, o którym mowa w art. 23 lub art. 28 rozporządzenia 600/2014, firma inwestycyjna jest obowiązana informować klienta o systemie wykonywania zlecenia, w którym jego zlecenie zostało wykonane.”;

16) uchyla się art. 73c;

17) w art. 78 w ust. 4c dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu instrumentów pochodnych powiązanych z zawieszonym lub wykluczonym z obrotu instrumentem finansowym i podaje tę informację do publicznej wiadomości.”;

18) w art. 78b w ust. 3 wyrazy „art. 73a ust. 1-5, art. 73b-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a ust. 1-4, art. 73b, art. 73d”;

19) w art. 78f w ust. 4 wyrazy „art. 73a-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a, art. 73b, art. 73d”;

20) w art. 83ja w ust. 1 wyrazy „art. 73a ust. 1-3 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 73a ust. 1-3”;

21) po art. 110zzh dodaje się art. 110zzi w brzmieniu:

„Art. 110zzi. 1. Komisja udostępnia informacje o podjęciu w ramach wczesnej interwencji decyzji o ustanowieniu kuratora albo zarządu komisarycznego w domach maklerskich, o których mowa w art. 110zza ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane przez Komisję w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) nazwą (firmą) domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zza ust. 1, którego dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zza ust. 1, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;

3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;

22) w art. 123d w ust. 1 wyrazy „art. 73a ust. 1-5 i 9, art. 73b-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a ust. 1-4 i 9, art. 73b, art. 73d”;

23) art. 131r otrzymuje brzmienie:

„Art. 131r. Za opracowanie, publikację i przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, oraz opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 131q ust. 1, a także za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni członkowie zarządu firmy inwestycyjnej, a w przypadku firmy inwestycyjnej będącej spółką osobową - wspólnicy lub komplementariusze w tej spółce, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”;

24) po dziale V dodaje się dział VA w brzmieniu:

„DZIAŁ VA

Udostępnianie informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu

Art. 146a. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany równocześnie z podaniem do wiadomości publicznej informacji, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 6, przekazuje te informacje Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

2. Informacje, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 6, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) firmą spółki prowadzącej rynek regulowany, której dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki prowadzącej rynek regulowany, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości spółki prowadzącej rynek regulowany, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, spółka prowadząca rynek regulowany występuje o nadanie identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia informacje, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 6, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.

Art. 146b. 1. Emitent instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO MŚP równocześnie z podaniem do wiadomości publicznej dokumentów oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/565, przekazuje je Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

2. Dokumenty oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 78 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/565, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) nazwą (firmą) emitenta, którego dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego emitenta, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości emitenta, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, emitent występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia dokumenty oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 78 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/565, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.

Art. 146c. 1. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, równocześnie z opublikowaniem dokumentów, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.30)).

2. Dokumenty, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) firmą (nazwą) firmy inwestycyjnej, której dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego firmy inwestycyjnej, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości firmy inwestycyjnej, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, firma inwestycyjna występuje o nadanie jej identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.

Art. 146d. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych, informacje:

1) o przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2, 3 i 3a oraz art. 78 ust. 3, 4 i 4b, podane przez nią do publicznej wiadomości;

2) o przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4b i 7a, otrzymane od spółki prowadzącej rynek regulowany;

3) o przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4a i 4c, otrzymane od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF lub spółki prowadzącej rynek regulowany prowadzącej ASO lub OTF;

4) o których mowa w art. 176h ust. 1, przekazane przez Komisję do publicznej wiadomości.

2. Informacje o przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2, 3, 3a, 4b i 7a oraz art. 78 ust. 3 i 4-4c, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) firmą spółki prowadzącej rynek regulowany, spółki prowadzącej rynek regulowany prowadzącej ASO lub OTF albo nazwą (firmą) firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF, których dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki prowadzącej rynek regulowany, spółki prowadzącej rynek regulowany prowadzącej ASO lub OTF albo firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;

3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.

3. Informacje, o których mowa w art. 176h ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub firmą (nazwą) innego podmiotu, na które nałożona została sankcja;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, na który nałożona została sankcja, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;

3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.

Art. 146e. 1. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie pierwsze, art. 84 ust. 4 i art. 96 ust. 4 w zakresie informacji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, są przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.

2. Cotygodniowe sprawozdania, o których mowa w art. 32f ust. 1 pkt 1, są przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.

3. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie pierwsze, art. 84 ust. 4 i art. 96 ust. 4 w zakresie informacji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, oraz cotygodniowe sprawozdania, o których mowa w art. 32f ust. 1 pkt 1, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) firmą spółki prowadzącej rynek regulowany albo nazwą (firmą) firmy inwestycyjnej, których dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki prowadzącej rynek regulowany albo firmy inwestycyjnej, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;

3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.

Art. 146f. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 79 ust. 8, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.

2. Informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 79 ust. 8, udostępniane przez Komisję w europejskim pojedynczym punkcie dostępu są opatrywane następującymi metadanymi:

1) imieniem i nazwiskiem agenta firmy inwestycyjnej - w przypadku osoby fizycznej albo firmą (nazwą) agenta firmy inwestycyjnej - w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, których dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego agenta firmy inwestycyjnej, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;

3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.

Art. 146g. 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, mały dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, i podmiot dominujący, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, równocześnie z ogłoszeniem informacji i dokumentów, o których mowa w art. 110w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, przekazują te informacje i dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji i dokumentów w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 44a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

2. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 110w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, są opatrywane następującymi metadanymi:

1) nazwą (firmą) domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, albo małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo imieniem i nazwiskiem podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10 - w przypadku osoby fizycznej albo nazwą (firmą) podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10 - w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, których dotyczą informacje;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, których dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 44a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, mały dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo podmiot dominujący, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, występują o nadanie im identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia informacje i dokumenty, o których mowa w art. 110w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.

Art. 146h. 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, równocześnie z podaniem do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 110zy, przekazuje tę informację Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, z późn. zm.31)).

2. Informacja, o której mowa w art. 110zy, jest opatrywana następującymi metadanymi:

1) nazwą (firmą) domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, którego dotyczy informacja;

2) identyfikatorem podmiotu prawnego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, którego dotyczy informacja, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

3) kategorią wielkości domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, którego dotyczy informacja, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;

5) wskazaniem, czy informacja zawiera dane osobowe;

6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.

3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dom maklerski, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.

4. Komisja udostępnia informację, o której mowa w art. 110zy, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;

25) w art. 176 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy podmiot, który działa w imieniu lub na rzecz emitenta, nie wykonuje obowiązków lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-5 rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2 % całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy tego podmiotu, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł, a w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna - karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł.”.