Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 644
USTAWA
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu1), 2)
Art. 1.
1) w art. 3 w ust. 1h wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dla celów ust. 6, art. 7 ust. 2b, art. 28 ust. 4a, art. 28a, art. 28b, art. 32 ust. 7, art. 37 ust. 10, art. 39 ust. 6, art. 45 ust. 3 pkt 1, art. 46 ust. 5 pkt 4 i 5, art. 47 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 48 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 4-6 oraz art. 56 ust. 1 następujące jednostki traktuje się jak jednostki duże bez względu na ich sumę aktywów bilansu, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz średnioroczne zatrudnienie w roku obrotowym:”;
2) w art. 45 w ust. 3 w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 3;
3) po rozdziale 6c dodaje się rozdział 6d w brzmieniu:
„Rozdział 6d
Informacje przekazywane do europejskiego pojedynczego punktu dostępu
Art. 63ze. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - rozumie się przez to europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
2) metadanych - rozumie się przez to metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;
3) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.3)).
Art. 63zf. 1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 63r ust. 1, art. 63x ust. 1 oraz art. 63zd ust. 1 pkt 1 i 2, zapewnia przekazywanie do właściwego rejestru sądowego, w celu udostępnienia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, następujących informacji:
1) sprawozdania z działalności;
2) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;
3) rocznego sprawozdania finansowego;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
5) sprawozdania z badania;
6) sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
7) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jednostek z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącej odpowiednio grupy kapitałowej jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej wraz ze sprawozdaniem z atestacji tej sprawozdawczości;
8) oświadczenia, o którym mowa w art. 63zd ust. 5 pkt 2;
9) sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej;
10) skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą jednostki, której dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego jednostki, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości jednostki, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) sektorem przemysłu, w którym jednostka, której dotyczą informacje, prowadzi działalność gospodarczą, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
6) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
7) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 33a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostka występuje o nadanie jej identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.”.
Art. 2.
1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) pełnienie funkcji organu zbierającego dane w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.5)) w zakresie informacji, o których mowa w art. 63zf ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640 i 644).”;
2) w art. 20 po ust. 1g dodaje się ust. 1ga w brzmieniu:
„1ga. Dokumenty, o których mowa w art. 63zf ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po ich zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do europejskiego pojedynczego punktu dostępu w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju.”.
Art. 3.
1) w art. 8 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22-27 w brzmieniu:
„22) rozporządzenie 2023/2859 - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.6));
23) dyrektywa 2016/2341 - oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 37, z późn. zm.7));
24) europejski pojedynczy punkt dostępu - oznacza europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
25) metadane - oznaczają metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;
26) format umożliwiający ekstrakcję danych - oznacza format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;
27) format nadający się do odczytu maszynowego - oznacza format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.”;
2) po art. 47b dodaje się art. 47c w brzmieniu:
„Art. 47c. 1. Pracownicze towarzystwo równocześnie z podaniem do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 47b ust. 2, przekazuje te informacje organowi nadzoru w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 63a ust. 5 dyrektywy 2016/2341.
2. Informacje, o których mowa w art. 47b ust. 2, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą pracowniczego towarzystwa, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego pracowniczego towarzystwa, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości pracowniczego towarzystwa, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 63a ust. 5 dyrektywy 2016/2341.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, pracownicze towarzystwo występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Organ nadzoru udostępnia informacje, o których mowa w art. 47b ust. 2, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
3) po art. 142c dodaje się art. 142ca w brzmieniu:
„Art. 142ca. 1. Pracowniczy fundusz równocześnie z opublikowaniem dokumentów, o których mowa w art. 142a ust. 1, 3 i 4 oraz art. 142c ust. 1, 2 i 4, przekazuje te dokumenty organowi nadzoru w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.8)).
2. Dokumenty, o których mowa w art. 142a ust. 1, 3 i 4 oraz art. 142c ust. 1, 2 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, pracowniczy fundusz występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Organ nadzoru udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 142a ust. 1, 3 i 4 oraz art. 142c ust. 1, 2 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
4) w art. 142d wyrazy „opracowanie i publikację” zastępuje się wyrazami „opracowanie, publikację i przekazanie organowi nadzoru”;
5) w art. 190 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:
„3a. Pracowniczy fundusz przekazuje organowi nadzoru roczne sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez pracownicze towarzystwo w drodze uchwały walnego zgromadzenia, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 63a ust. 5 dyrektywy 2016/2341.
3b. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3a, jest opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 63a ust. 5 dyrektywy 2016/2341.
3c. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 3b pkt 2, pracowniczy fundusz występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
3d. Organ nadzoru udostępnia sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3a, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
6) w art. 194a dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:
„6. Deklaracja pracowniczego funduszu jest przekazywana organowi nadzoru w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 63a ust. 5 dyrektywy 2016/2341.
7. Deklaracja pracowniczego funduszu jest opatrywana następującymi metadanymi:
1) nazwą pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości pracowniczego funduszu, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 63a ust. 5 dyrektywy 2016/2341.
8. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 7 pkt 2, pracowniczy fundusz występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
9. Organ nadzoru udostępnia deklarację pracowniczego funduszu w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
7) w art. 207c dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Organ nadzoru udostępnia informację, o której mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
6. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub firmą (nazwą) podmiotu, na które nałożono sankcję;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, na który nałożono sankcję, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany organowi nadzoru;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacja zawiera dane osobowe.”.
Art. 4.
1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 58 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 59-63 w brzmieniu:
„59) rozporządzenie 2023/2859 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.9));
60) europejski pojedynczy punkt dostępu - europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
61) metadane - metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;
62) format umożliwiający ekstrakcję danych - format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;
63) format nadający się do odczytu maszynowego - format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.”;
2) w art. 10b dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
6. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby lub nazwą (firmą) podmiotu, na które nałożono sankcję;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, na który nałożono sankcję, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji Nadzoru Finansowego;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
3) art. 141w i art. 141x otrzymują brzmienie:
„Art. 141w. Podmioty należące do jednego z holdingów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10-11c, objęte nadzorem skonsolidowanym, przekazują Komisji Nadzoru Finansowego i podają do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej, informacje o zawarciu umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach holdingu zgodnie z art. 141t, stronach umowy, jej przedmiocie oraz ponoszonych kosztach, a także aktualizują te informacje w okresach rocznych. Przekazaniu do Komisji Nadzoru Finansowego, podaniu do publicznej wiadomości i aktualizacji podlega także informacja o niezawarciu takiej umowy.
Art. 141x. Bank przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego i ogłasza w sposób ogólnie dostępny, zgodnie z art. 431-434 rozporządzenia nr 575/2013, informację, czy jest stroną umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach grupy. W przypadku gdy bank jest stroną takiej umowy, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego i ogłasza w sposób ogólnie dostępny również opis ogólnych warunków umowy oraz wskazuje podmioty powiązane będące stronami umowy. Informacje te podlegają aktualizacji nierzadziej niż raz do roku.”;
4) po art. 141x dodaje się art. 141y w brzmieniu:
„Art. 141y. 1. Informacje, o których mowa w art. 141w i art. 141x, są przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, z późn. zm.10)).
2. Informacje, o których mowa w art. 141w i art. 141x, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) podmiotu, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości podmiotu, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w art. 141w i art. 141x, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
5) po art. 146a dodaje się art. 146aa w brzmieniu:
„Art. 146aa. 1. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje o podjęciu w ramach wczesnej interwencji decyzji o ustanowieniu kuratora albo zarządu komisarycznego w banku w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane przez Komisję Nadzoru Finansowego w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) banku, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego banku, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji Nadzoru Finansowego;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 5.
1) w art. 2:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - należy przez to rozumieć europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
4b) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych - należy przez to rozumieć format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;”,
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) metadanych - należy przez to rozumieć metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;”,
c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) rozporządzeniu 2023/2859 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.11));”;
2) w art. 33d po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
„1a. Bank hipoteczny równocześnie z udostępnieniem na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w ust. 1, przekazuje te informacje Komisji Nadzoru Finansowego w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego rozumianym jako format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 26a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29, z późn. zm.12)).
1b. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) banku hipotecznego, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego banku hipotecznego, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości banku hipotecznego, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 26a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE.
1c. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 1b pkt 2, bank hipoteczny występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
1d. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
3) w art. 33e w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 33d ust. 1, lub przekazuje je niezgodnie z art. 33d ust. 1a i 1b, lub”;
4) po art. 33i dodaje się art. 33j w brzmieniu:
„Art. 33j. 1. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w art. 33b ust. 1 i 4 oraz art. 33h ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje, o których mowa w art. 33b ust. 1 i 4 oraz art. 33h ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) banku hipotecznego, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego banku hipotecznego, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji Nadzoru Finansowego;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 6.
1) po art. 4026 dodaje się art. 4027 w brzmieniu:
„Art. 4027. § 1. Doradca akcjonariusza do spraw głosowania równocześnie z zamieszczeniem na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 4024 § 1 i art. 4025 § 1 i 2, przekazuje te informacje Komisji Nadzoru Finansowego w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych rozumianym jako format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka, albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego rozumianym jako format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.13)), zwanej dalej „dyrektywą 2007/36/WE”.
§ 2. Informacje, o których mowa w art. 4024 § 1 i art. 4025 § 1 i 2, są opatrywane następującymi metadanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.14)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2859”:
1) firmą (nazwą) doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
§ 3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w § 2 pkt 2, doradca akcjonariusza do spraw głosowania występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
§ 4. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w art. 4024 § 1 i art. 4025 § 1 i 2, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859.”;
2) po art. 421 dodaje się art. 4211 w brzmieniu:
„Art. 4211. § 1. Spółka publiczna równocześnie z ujawnieniem na swojej stronie internetowej wyników głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 przekazuje te informacje Komisji Nadzoru Finansowego w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych rozumianym jako format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka, albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego rozumianym jako format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, są opatrywane następującymi metadanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859:
1) firmą spółki publicznej, której dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki publicznej, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości spółki publicznej, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) sektorem przemysłu, w którym spółka publiczna, której dotyczą informacje, prowadzi działalność gospodarczą, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
6) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
7) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
§ 3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w § 2 pkt 2, spółka publiczna występuje o nadanie jej identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
§ 4. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w § 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859.”.
Art. 7.
1) w art. 2:
a) po pkt 2m dodaje się pkt 2n i 2o w brzmieniu:
„2n) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.15));
2o) dyrektywie 2007/36/WE - rozumie się przez to dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.16));”,
b) w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47-50 w brzmieniu:
„47) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych - rozumie się przez to format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;
48) formacie nadającym się do odczytu maszynowego - rozumie się przez to format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
49) metadanych - rozumie się przez to metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;
50) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - rozumie się przez to europejski pojedynczy punkt dostępu w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859.”;
2) art. 46g otrzymuje brzmienie:
„Art. 46g. Członkowie zarządu towarzystwa zarządzającego funduszem, o którym mowa w art. 46d ust. 1, są odpowiedzialni za:
1) opracowanie, publikację i przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach;
2) opracowanie i publikację informacji, o której mowa w art. 46f ust. 1, oraz jej treść.”;
3) art. 70bd otrzymuje brzmienie:
„Art. 70bd. Członkowie zarządu zarządzającego ASI zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 70ba ust. 1, są odpowiedzialni za:
1) opracowanie, publikację i przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, oraz informacje zawarte w tych dokumentach;
2) opracowanie i publikację informacji, o której mowa w art. 70bc ust. 1, oraz jej treść.”;
4) w art. 219 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikują:
1) prospekt informacyjny i kluczowe informacje lub kluczowe informacje dla inwestorów - niezwłocznie po ich sporządzeniu albo aktualizacji;
2) roczne sprawozdania finansowe, w tym roczne połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta, niepóźniej jednak niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego;
3) półroczne sprawozdania finansowe, w tym półroczne połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego rewidenta, niepóźniej jednak niż w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.”;
5) w art. 222 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji:
1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje lub kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich aktualizacje,
2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy
- równocześnie z ich opublikowaniem na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.”;
6) w art. 222f dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość przekazywania Komisji:
1) dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, w formatach, o których mowa w art. 237c ust. 1;
2) dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, w formatach, o których mowa w art. 237d ust. 1;
3) prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, ich aktualizacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, w formatach, o których mowa w art. 237e ust. 1.”;
7) po dziale X dodaje się dział XA w brzmieniu:
„DZIAŁ XA
Udostępnianie informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu
Art. 237c. 1. Towarzystwo równocześnie z publikacją dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
2. Dokumenty, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą towarzystwa, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego towarzystwa, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości towarzystwa, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 237d. 1. Zarządzający ASI równocześnie z publikacją dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
2. Dokumenty, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą (nazwą) zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości zarządzającego ASI, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zarządzający ASI występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 237e. 1. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, przekazuje się w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 82b ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.17)).
2. Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 82b ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, fundusz inwestycyjny otwarty występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, ich aktualizacje oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 222 ust. 10 pkt 2 i 3, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 237f. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu:
1) informację o wydaniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo,
2) informacje, o których mowa w art. 228 ust. 9
- w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest opatrywana następującymi metadanymi:
1) firmą towarzystwa, którego dotyczy informacja;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego towarzystwa, którego dotyczy informacja, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacja zawiera dane osobowe.
3. Informacje, o których mowa w art. 228 ust. 9, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, w związku z działalnością którego została nałożona sankcja na towarzystwo;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego funduszu inwestycyjnego otwartego, którego dotyczą informacje, w związku z działalnością którego została nałożona sankcja na towarzystwo, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.
Art. 237g. 1. Kwartalne informacje, o których mowa w art. 285a ust. 3, są przekazywane w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje, o których mowa w art. 285a ust. 3, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą towarzystwa, którego dotyczą informacje, wraz z nazwami zarządzanych przez towarzystwo specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych i unijnych AFI oraz firmą (nazwą) zarządzającego ASI wraz z firmami (nazwami) zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego towarzystwa, którego dotyczą informacje, wraz z identyfikatorami podmiotu prawnego zarządzanych przez towarzystwo specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych i unijnych AFI oraz identyfikatorem podmiotu prawnego zarządzającego ASI wraz z identyfikatorami podmiotu prawnego zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI, określonymi zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 8.
1) w art. 3 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) rozporządzenie 2023/2859 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.18)).”;
2) w art. 42 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:
„4. Podmiot wiodący równocześnie z udostępnieniem na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w ust. 3, przekazuje te informacje koordynatorowi w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych rozumianym jako format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka, albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego rozumianym jako format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 30b ust. 4 dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 35 z 11.02.2003, str. 1, z późn. zm.19)).
5. Informacje, o których mowa w ust. 3, są opatrywane następującymi metadanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859:
1) nazwą (firmą) podmiotu regulowanego, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu regulowanego, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości podmiotu regulowanego, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 30b ust. 4 dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
6. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, podmiot regulowany występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
7. Koordynator udostępnia informacje, o których mowa w ust. 3, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859.”.
Art. 9.
1) w art. 4 po pkt 25f dodaje się pkt 25g w brzmieniu:
„25g) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.20));”;
2) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Udostępnianie informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu
Art. 92a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - należy przez to rozumieć europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
2) formacie nadającym się do odczytu maszynowego - należy przez to rozumieć format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
3) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych - należy przez to rozumieć format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;
4) metadanych - należy przez to rozumieć metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859.
Art. 92b. 1. Podmiot pośredniczący równocześnie z przekazaniem agencjom informacyjnym informacji, o których mowa w art. 77a ust. 4 i art. 79f ust. 5, treści wezwania, o której mowa w art. 77c ust. 1, informacji o zmianie ceny lub stosunku zamiany, o których mowa w art. 79b ust. 1, oraz zmiany treści wezwania, o której mowa w art. 79e ust. 1 i 2, przekazuje te informacje i te treści Komisji.
2. Spółka publiczna równocześnie z podaniem do wiadomości publicznej informacji, o której mowa w art. 90a ust. 4, przekazuje tę informację Komisji.
3. Informacje, o których mowa w art. 77a ust. 4, art. 79f ust. 5 i art. 90a ust. 4, treść wezwania, o której mowa w art. 77c ust. 1, informacje o zmianie ceny lub stosunku zamiany, o których mowa w art. 79b ust. 1, zmiana treści wezwania, o której mowa w art. 79e ust. 1 i 2, oraz stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania, o którym mowa w art. 80 ust. 1, są przekazywane Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 16a ust. 5 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz. Urz. UE L 142 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.21)).
4. Informacje, o których mowa w art. 77a ust. 4, art. 79f ust. 5 i art. 90a ust. 4, treść wezwania, o której mowa w art. 77c ust. 1, informacje o zmianie ceny lub stosunku zamiany, o których mowa w art. 79b ust. 1, zmiana treści wezwania, o której mowa w art. 79e ust. 1 i 2, oraz stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania, o którym mowa w art. 80 ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą spółki publicznej, której dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki publicznej, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości spółki publicznej, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) sektorem przemysłu, w którym spółka publiczna, której dotyczą informacje, prowadzi działalność gospodarczą, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
6) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
7) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 16a ust. 5 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia.
5. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, spółka publiczna występuje o nadanie jej identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
6. Komisja udostępnia informacje, o których mowa w art. 77a ust. 4, art. 79f ust. 5 i art. 90a ust. 4, treść wezwania, o której mowa w art. 77c ust. 1, informacje o zmianie ceny lub stosunku zamiany, o których mowa w art. 79b ust. 1, zmianę treści wezwania, o której mowa w art. 79e ust. 1 i 2, oraz stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania, o którym mowa w art. 80 ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 92c. 1. Spółka z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, równocześnie z zamieszczeniem na swojej stronie internetowej dokumentów, o których mowa w art. 90e ust. 5, sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1, informacji o istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 1, oraz informacji o transakcji, o której mowa w art. 90k, przekazuje te dokumenty, sprawozdania i informacje Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.22)).
2. Dokumenty, o których mowa w art. 90e ust. 5, sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1, informacja o istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 1, oraz informacja o transakcji, o której mowa w art. 90k, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą spółki, o której mowa w ust. 1, której dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki, o której mowa w ust. 1, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości spółki, o której mowa w ust. 1, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) sektorem przemysłu, w którym spółka, o której mowa w ust. 1, której dotyczą informacje, prowadzi działalność gospodarczą, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
6) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
7) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, spółka, o której mowa w ust. 1, występuje o nadanie jej identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 90e ust. 5, sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1, informację o istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 1, oraz informację o transakcji, o której mowa w art. 90k, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 92d. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a, jest opatrywana następującymi metadanymi:
1) firmą spółki publicznej, której dotyczy decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki publicznej, której dotyczy decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 79 ust. 4a, zawiera dane osobowe.
Art. 92e. 1. Informacje, o których mowa w art. 11a ust. 5 i 6 oraz art. 55c, przekazywane lub udostępniane w sposób wskazany w tych przepisach, są sporządzane w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy sporządzenie informacji w takim formacie jest wymagane na podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1, z późn. zm.23)) lub zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 23a ust. 5 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 38, z późn. zm.24)).
2. Informacje, o których mowa w art. 11a ust. 5 i 6 oraz art. 55c, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą (nazwą) emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, których dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) sektorem przemysłu, w którym emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji, których dotyczą informacje, prowadzi działalność gospodarczą, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
6) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
7) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 23a ust. 5 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji występują o nadanie im identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia informacje, o których mowa w art. 11a ust. 5 i 6 oraz art. 55c, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 92f. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu informacje, o których mowa w art. 96 ust. 10a, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub firmą (nazwą) innego podmiotu, na które została nałożona sankcja;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, na który nałożono sankcję, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 10.
1) w art. 2 po pkt 5n dodaje się pkt 5o w brzmieniu:
„5o) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.25));”;
2) w art. 25 po ust. 2d dodaje się ust. 2e i 2f w brzmieniu:
„2e. Komisja udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2b, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych rozumianym jako format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka.
2f. Informacje, o których mowa w ust. 2b, są opatrywane następującymi metadanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859:
1) imieniem i nazwiskiem osoby lub nazwą (firmą) podmiotu, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 11.
1) w art. 3:
a) pkt 2e otrzymuje brzmienie:
„2e) podmiocie systematycznie internalizującym transakcje - rozumie się przez to firmę inwestycyjną oraz bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, które w sposób zorganizowany, często i systematycznie zawierają transakcje na udziałowych instrumentach finansowych, wykonując zlecenia klientów poza rynkiem regulowanym, ASO lub OTF, bez prowadzenia ASO lub OTF, albo dobrowolnie poddają się wymogom mającym zastosowanie do podmiotu systematycznie internalizującego transakcje;”,
b) pkt 4u otrzymuje brzmienie:
„4u) rozporządzeniu 2022/1302 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1302 z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji do towarowych instrumentów pochodnych oraz procedur ubiegania się o wyłączenie z limitów pozycji (Dz. Urz. UE L 197 z 26.07.2022, str. 52);”,
c) uchyla się pkt 4v,
d) po pkt 4zg dodaje się pkt 4zh w brzmieniu:
„4zh) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.27));”,
e) pkt 9b otrzymuje brzmienie:
„9b) wielostronnym systemie - rozumie się przez to system wielostronny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia 600/2014;”,
f) w pkt 63 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 64-68 w brzmieniu:
„64) dyrektywie 2014/65/UE - rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.28));
65) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - rozumie się przez to europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
66) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych - rozumie się przez to format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;
67) formacie nadającym się do odczytu maszynowego - rozumie się przez to format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
68) metadanych - rozumie się przez to metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859.”;
2) w art. 3b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Firma inwestycyjna oraz bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, po uprzednim zawiadomieniu Komisji mogą w odniesieniu do transakcji zawieranych na instrumentach finansowych innych niż udziałowe instrumenty finansowe dobrowolnie poddać się wymogom mającym zastosowanie do podmiotu systematycznie internalizującego transakcje.”;
3) uchyla się art. 3c;
4) w art. 18a:
a) w ust. 1 po wyrazach „obrót instrumentami finansowymi” dodaje się wyrazy „w sytuacjach nadzwyczajnych lub”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia odpowiedni sposób wyznaczania parametrów zawieszenia i ograniczenia obrotu instrumentami finansowymi, który uwzględnia płynność różnych klas i podklas aktywów, charakter modelu rynku i rodzaje uczestników oraz zapewnia uniknięcie poważnych zakłóceń prawidłowego zawierania transakcji.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia na swojej stronie internetowej opis okoliczności prowadzących do zawieszenia lub ograniczenia obrotu, o których mowa w ust. 1, oraz informację o sposobie wyznaczania parametrów zawieszenia i ograniczenia obrotu, o których mowa w ust. 2.”,
d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku gdy spółka prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany nie zawiesi lub nie ograniczy obrotu instrumentami finansowymi w przypadkach, o których mowa w ust. 1, które doprowadziły do zakłócenia obrotu na jednym lub kilku rynkach, Komisja może wprowadzić ograniczenia, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 32e ust. 1.”;
5) w art. 18b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku akcji oznaczonych międzynarodowym numerem identyfikacyjnym papieru wartościowego zgodnym z normą ISO 6166 nadanym przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich numerów (kod ISIN) wyemitowanych w:
1) państwie innym niż państwo członkowskie albo
2) państwie członkowskim, które są przedmiotem obrotu w systemie obrotu państwa innego niż państwo członkowskie - w walucie tego państwa albo w walucie innej niż waluty państw członkowskich
- dla których system obrotu o największej płynności znajduje się w państwie innym niż państwo członkowskie, spółka prowadząca rynek regulowany może przyjąć minimalną wielkość zmiany ceny taką samą jak minimalna wielkość zmiany ceny funkcjonująca w tym systemie obrotu.”;
6) uchyla się art. 19a;
7) w art. 28 w ust. 2 w pkt 15c:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których mowa w art. 32f ust. 8, umożliwiające:”,
b) w lit. b po wyrazach „w tym pozycji utrzymywanych” dodaje się wyrazy „w instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, lub”;
8) w art. 32b w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2022/1302”;
9) w art. 32c:
a) w ust. 1 wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”,
b) w ust. 4a wyrazy „w art. 8 rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2022/1302”,
c) w ust. 4b wyrazy „w art. 8 rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2022/1302”,
d) ust. 4c otrzymuje brzmienie:
„4c. Podmiot niefinansowy i podmiot finansowy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składają do Komisji wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2022/1302, o uznanie pozycji za pozycję wynikającą z transakcji zawartych w celu spełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem płynności w systemie obrotu zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia.”,
e) w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”,
f) w ust. 9 w zdaniu pierwszym wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”;
10) w art. 32e w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „rozporządzenia 2017/591” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2022/1302”;
11) w art. 32f:
a) w ust. 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Firma inwestycyjna lub spółka prowadząca rynek regulowany, prowadzące system obrotu instrumentami finansowymi, w którym jest prowadzony obrót towarowymi instrumentami pochodnymi lub instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podają do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz przekazują Komisji i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych cotygodniowe sprawozdanie, a w przypadku systemów obrotu instrumentami finansowymi, w których jest prowadzony obrót opcjami - dwa cotygodniowe sprawozdania, w tym jedno z wyłączeniem opcji, przy czym sprawozdania te zawierają zbiorcze zestawienie pozycji utrzymywanych przez poszczególne kategorie podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5, w odniesieniu do poszczególnych towarowych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, będących przedmiotem obrotu w prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany systemach obrotu instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem liczby długich i krótkich pozycji w każdym towarowym instrumencie pochodnym lub instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii podmiotów, ich zmian od czasu poprzedniego sprawozdania, procentowego udziału całkowitej liczby otwartych pozycji w każdym towarowym instrumencie pochodnym lub instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii podmiotów, i liczby osób posiadających takie pozycje w każdej z takich kategorii podmiotów;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy firma inwestycyjna zawiera transakcje poza systemem obrotu instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza systemem obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w systemie obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, lub pośredniczy w zawieraniu takich transakcji, firma inwestycyjna przekazuje, raz dziennie, odpowiednio Komisji lub właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego właściwemu dla systemu obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, w którym te instrumenty finansowe znajdują się w obrocie, a w przypadku gdy towarowe instrumenty pochodne lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, znajdują się w obrocie w systemach obrotu instrumentami finansowymi kilku państw członkowskich - organowi nadzoru państwa członkowskiego właściwemu ze względu na największy wolumen obrotu tym instrumentem finansowym, zestawienie pozycji w zakresie tych instrumentów finansowych lub ekonomicznie równoważnych kontraktów będących przedmiotem obrotu poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, a także pozycji jej klientów, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 600/2014. Firma inwestycyjna przekazuje takie zestawienie także w przypadku, gdy zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1227/2011 przekazanie takiego zestawienia jest wymagane.”,
c) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „uprawnień do emisji lub związanych z nimi instrumentów pochodnych” zastępuje się wyrazami „instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji”;
12) w art. 48 w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzić działalność w zakresie nadawania identyfikatorów, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. ustanawiającego, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń (Dz. Urz. UE L 262 z 07.10.2022, str. 68, z późn. zm.29));”;
13) w art. 69i skreśla się wyrazy „art. 73a ust. 5,”;
14) w art. 70:
a) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) członkostwa lub uczestnictwa w rynku regulowanym lub ASO, z wyjątkiem podmiotów niefinansowych:
- o których mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2022/1302, zawierających wskutek tych czynności transakcje na potrzeby zarządzania płynnością tych podmiotów lub grupy, do której należą,
- w przypadku których, zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2022/1302, uznano, że zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami tych podmiotów lub grupy, do której należą, lub”,
b) ust. 1e otrzymuje brzmienie:
„1e. Przez charakter dodatkowy czynności w stosunku do głównego przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1833 z dnia 14 lipca 2021 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE poprzez sprecyzowanie kryteriów ustalania, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności na poziomie grupy (Dz. Urz. UE L 372 z 20.10.2021, str. 1).”,
c) w ust. 4 wyrazy „art. 73a-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a, art. 73b, art. 73d”;
15) w art. 73a:
a) uchyla się ust. 5-8,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W odniesieniu do instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi obrotu, o którym mowa w art. 23 lub art. 28 rozporządzenia 600/2014, firma inwestycyjna jest obowiązana informować klienta o systemie wykonywania zlecenia, w którym jego zlecenie zostało wykonane.”;
16) uchyla się art. 73c;
17) w art. 78 w ust. 4c dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu instrumentów pochodnych powiązanych z zawieszonym lub wykluczonym z obrotu instrumentem finansowym i podaje tę informację do publicznej wiadomości.”;
18) w art. 78b w ust. 3 wyrazy „art. 73a ust. 1-5, art. 73b-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a ust. 1-4, art. 73b, art. 73d”;
19) w art. 78f w ust. 4 wyrazy „art. 73a-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a, art. 73b, art. 73d”;
20) w art. 83ja w ust. 1 wyrazy „art. 73a ust. 1-3 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 73a ust. 1-3”;
21) po art. 110zzh dodaje się art. 110zzi w brzmieniu:
„Art. 110zzi. 1. Komisja udostępnia informacje o podjęciu w ramach wczesnej interwencji decyzji o ustanowieniu kuratora albo zarządu komisarycznego w domach maklerskich, o których mowa w art. 110zza ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane przez Komisję w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zza ust. 1, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zza ust. 1, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
22) w art. 123d w ust. 1 wyrazy „art. 73a ust. 1-5 i 9, art. 73b-73d” zastępuje się wyrazami „art. 73a ust. 1-4 i 9, art. 73b, art. 73d”;
23) art. 131r otrzymuje brzmienie:
„Art. 131r. Za opracowanie, publikację i przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, oraz opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 131q ust. 1, a także za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni członkowie zarządu firmy inwestycyjnej, a w przypadku firmy inwestycyjnej będącej spółką osobową - wspólnicy lub komplementariusze w tej spółce, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”;
24) po dziale V dodaje się dział VA w brzmieniu:
„DZIAŁ VA
Udostępnianie informacji w europejskim pojedynczym punkcie dostępu
Art. 146a. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany równocześnie z podaniem do wiadomości publicznej informacji, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 6, przekazuje te informacje Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.
2. Informacje, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 6, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą spółki prowadzącej rynek regulowany, której dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki prowadzącej rynek regulowany, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości spółki prowadzącej rynek regulowany, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, spółka prowadząca rynek regulowany występuje o nadanie identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia informacje, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 6, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 146b. 1. Emitent instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO MŚP równocześnie z podaniem do wiadomości publicznej dokumentów oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/565, przekazuje je Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.
2. Dokumenty oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 78 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/565, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) emitenta, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego emitenta, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości emitenta, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 87a ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, emitent występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia dokumenty oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 78 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/565, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 146c. 1. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, równocześnie z opublikowaniem dokumentów, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, przekazuje te dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.30)).
2. Dokumenty, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą (nazwą) firmy inwestycyjnej, której dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego firmy inwestycyjnej, której dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości firmy inwestycyjnej, której dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, firma inwestycyjna występuje o nadanie jej identyfikatora podmiotu prawnego określonego zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 131o ust. 1, 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 146d. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych, informacje:
1) o przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2, 3 i 3a oraz art. 78 ust. 3, 4 i 4b, podane przez nią do publicznej wiadomości;
2) o przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4b i 7a, otrzymane od spółki prowadzącej rynek regulowany;
3) o przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4a i 4c, otrzymane od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF lub spółki prowadzącej rynek regulowany prowadzącej ASO lub OTF;
4) o których mowa w art. 176h ust. 1, przekazane przez Komisję do publicznej wiadomości.
2. Informacje o przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2, 3, 3a, 4b i 7a oraz art. 78 ust. 3 i 4-4c, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą spółki prowadzącej rynek regulowany, spółki prowadzącej rynek regulowany prowadzącej ASO lub OTF albo nazwą (firmą) firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki prowadzącej rynek regulowany, spółki prowadzącej rynek regulowany prowadzącej ASO lub OTF albo firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.
3. Informacje, o których mowa w art. 176h ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub firmą (nazwą) innego podmiotu, na które nałożona została sankcja;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, na który nałożona została sankcja, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.
Art. 146e. 1. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie pierwsze, art. 84 ust. 4 i art. 96 ust. 4 w zakresie informacji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, są przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Cotygodniowe sprawozdania, o których mowa w art. 32f ust. 1 pkt 1, są przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
3. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 zdanie pierwsze, art. 84 ust. 4 i art. 96 ust. 4 w zakresie informacji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, oraz cotygodniowe sprawozdania, o których mowa w art. 32f ust. 1 pkt 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) firmą spółki prowadzącej rynek regulowany albo nazwą (firmą) firmy inwestycyjnej, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego spółki prowadzącej rynek regulowany albo firmy inwestycyjnej, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.
Art. 146f. 1. Komisja udostępnia w europejskim pojedynczym punkcie dostępu informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 79 ust. 8, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 79 ust. 8, udostępniane przez Komisję w europejskim pojedynczym punkcie dostępu są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem agenta firmy inwestycyjnej - w przypadku osoby fizycznej albo firmą (nazwą) agenta firmy inwestycyjnej - w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego agenta firmy inwestycyjnej, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.
Art. 146g. 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, mały dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, i podmiot dominujący, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, równocześnie z ogłoszeniem informacji i dokumentów, o których mowa w art. 110w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, przekazują te informacje i dokumenty Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji i dokumentów w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 44a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.
2. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 110w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, albo małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo imieniem i nazwiskiem podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10 - w przypadku osoby fizycznej albo nazwą (firmą) podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10 - w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, małego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo podmiotu dominującego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, których dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 44a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, mały dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 9b, albo podmiot dominujący, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 10, występują o nadanie im identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia informacje i dokumenty, o których mowa w art. 110w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.
Art. 146h. 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, równocześnie z podaniem do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 110zy, przekazuje tę informację Komisji w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, z późn. zm.31)).
2. Informacja, o której mowa w art. 110zy, jest opatrywana następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, którego dotyczy informacja;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, którego dotyczy informacja, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, którego dotyczy informacja, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacja zawiera dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dom maklerski, o którym mowa w art. 110zi ust. 1 pkt 4, występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Komisja udostępnia informację, o której mowa w art. 110zy, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
25) w art. 176 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy podmiot, który działa w imieniu lub na rzecz emitenta, nie wykonuje obowiązków lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-5 rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2 % całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy tego podmiotu, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł, a w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna - karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł.”.
Art. 12.
1) po art. 3a dodaje się art. 3aa w brzmieniu:
„Art. 3aa. Komisja jest organem zbierającym dane w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.32)) w zakresie informacji, o których mowa w:
1) art. 21a ust. 1 rozporządzenia nr 596/2014;
2) art. 29a ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.33)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1286/2014”;
3) art. 70a ust. 1 rozporządzenia 2019/1238;
4) art. 18a ust. 1 rozporządzenia 2019/2088;
5) art. 110a ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40, z późn. zm.34));
6) art. 15a ust. 1 akapit pierwszy lit. b rozporządzenia 2023/2631;
7) art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju.”;
2) art. 3b otrzymuje brzmienie:
„Art. 3b. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 4 pkt 8 rozporządzenia nr 1286/2014.”.
Art. 13.
1) w art. 4 po pkt 14c dodaje się pkt 14d w brzmieniu:
„14d) rozporządzeniu 2023/2859 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.35));”;
2) w art. 44 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych rozumianym jako format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka.
2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859:
1) nazwą zidentyfikowanej globalnej instytucji o znaczeniu systemowym lub innej instytucji o znaczeniu systemowym;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zidentyfikowanej globalnej instytucji o znaczeniu systemowym lub innej instytucji o znaczeniu systemowym, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji Nadzoru Finansowego;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 14.
1) w art. 3 w ust. 1:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) europejski pojedynczy punkt dostępu - europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.36)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2859”;”,
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:
„9a) format nadający się do odczytu maszynowego - format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
9b) format umożliwiający ekstrakcję danych - format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;”,
c) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) metadane - metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;”;
2) w art. 174 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane EIOPA w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
1b. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany organowi nadzoru;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
3) po art. 222d dodaje się art. 222da w brzmieniu:
„Art. 222da. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji równocześnie z publikacją dokumentów, o których mowa w art. 222b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 222d ust. 1, 2 i 4, przekazują te dokumenty organowi nadzoru w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie dokumentu w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184 z 14.07.2007, str. 17, z późn. zm.37)).
2. Dokumenty, o których mowa w art. 222b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 222d ust. 1, 2 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 14c ust. 4 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji występują o nadanie identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Organ nadzoru udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 222b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 222d ust. 1, 2 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
4) w art. 222e wyrazy „opracowanie i publikację” zastępuje się wyrazami „opracowanie, publikację i przekazanie organowi nadzoru”;
5) w art. 287 dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:
„6. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji równocześnie z ujawnieniem informacji, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 oraz art. 285, przekazują te informacje organowi nadzoru w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy sporządzenie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 304b ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE.
7. Informacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 oraz art. 285, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 304b ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE.
8. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 7 pkt 2, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji występują o nadanie identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
9. Organ nadzoru udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 oraz art. 285, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
6) w art. 317 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Organ nadzoru udostępnia decyzje, o których mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany organowi nadzoru;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
7) w art. 323 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Organ nadzoru udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, których dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany organowi nadzoru;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 15.
1) w art. 2:
a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) europejski pojedynczy punkt dostępu - europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;”,
b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:
„15a) format nadający się do odczytu maszynowego - format przeznaczony do odczytu maszynowego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
15b) format umożliwiający ekstrakcję danych - format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka;”,
c) po pkt 33b dodaje się pkt 33c w brzmieniu:
„33c) metadane - metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;”,
d) po pkt 55d dodaje się pkt 55e w brzmieniu:
„55e) rozporządzenie 2023/2859 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.38));”;
2) po art. 99a dodaje się art. 99b w brzmieniu:
„Art. 99b. 1. Podmiot równocześnie z zamieszczeniem na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 99a ust. 6, 7 i 9, przekazuje te informacje Funduszowi w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych albo w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przekazanie informacji w takim formacie jest wymagane zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, z późn. zm.39)).
2. Informacje, o których mowa w art. 99a ust. 6, 7 i 9, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) podmiotu, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) kategorią wielkości podmiotu, którego dotyczą informacje, określoną zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
5) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe;
6) metadanymi określonymi w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 128a ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
3. Na potrzeby przekazania metadanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot występuje o nadanie mu identyfikatora podmiotu prawnego określonego w wykonawczych standardach technicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile taki identyfikator nie został nadany.
4. Fundusz udostępnia informacje, o których mowa w art. 99a ust. 6, 7 i 9, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu.”;
3) w art. 109 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. Fundusz udostępnia decyzje lub informacje, o których mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
1c. Decyzje lub informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) podmiotu, którego dotyczą decyzje lub informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, którego dotyczą decyzje lub informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Funduszowi;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy decyzje lub informacje zawierają dane osobowe.”;
4) w art. 113 po ust. 1g dodaje się ust. 1h i 1i w brzmieniu:
„1h. Fundusz udostępnia informacje o reprezentowaniu podmiotu w restrukturyzacji w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, o powołaniu zarządu podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 1b, oraz o uchwałach Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 1f, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
1i. Informacje, o których mowa w ust. 1h, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) podmiotu w restrukturyzacji, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu w restrukturyzacji, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Funduszowi;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
5) po art. 154a dodaje się art. 154b w brzmieniu:
„Art. 154b. 1. Fundusz udostępnia informacje o ustanowieniu administratora podmiotu w restrukturyzacji oraz jego zastępcy w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą (firmą) podmiotu w restrukturyzacji, którego dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu w restrukturyzacji, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Funduszowi;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
6) w art. 339 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Komisja Nadzoru Finansowego i Fundusz udostępniają informacje o nałożeniu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
7. Informacje, o których mowa w ust. 1, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby lub nazwą (firmą) podmiotu, których dotyczą informacje;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego podmiotu, którego dotyczą informacje, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Funduszowi;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 16.
1) w art. 2 w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33-36 w brzmieniu:
„33) rozporządzeniu 2023/2859 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.40));
34) europejskim pojedynczym punkcie dostępu - należy przez to rozumieć europejski pojedynczy punkt dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859;
35) metadanych - należy przez to rozumieć metadane w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859;
36) formacie umożliwiającym ekstrakcję danych - należy przez to rozumieć format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka.”;
2) w art. 17 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:
„12. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7, z wyłączeniem informacji dotyczącej adresu biegłego rewidenta, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
13. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7, z wyłączeniem informacji dotyczącej adresu biegłego rewidenta, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem biegłego rewidenta wpisanego do rejestru;
2) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
3) w art. 30 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest organem zbierającym dane w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2023/2859 w zakresie informacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7, z wyłączeniem informacji dotyczącej adresu biegłego rewidenta.”;
4) w art. 57 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. Agencja udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-14, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
10. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-14, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) pełną i skróconą nazwą firmy audytorskiej wpisanej na listę;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego firmy audytorskiej wpisanej na listę, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Agencji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
5) w art. 88 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Agencja jest organem zbierającym dane w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2023/2859 w zakresie informacji, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 1-14, art. 170 ust. 1 i 2, art. 181 ust. 1 i 2, art. 191 ust. 1 i 2, art. 204 ust. 2 pkt 1-12, art. 207 ust. 1 oraz art. 13a rozporządzenia nr 537/2014.”;
6) w art. 89 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem zbierającym dane w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2023/2859 w zakresie informacji, o których mowa w art. 194 ust. 3 i 4.”;
7) po art. 170 dodaje się art. 170a w brzmieniu:
„Art. 170a. 1. Agencja udostępnia informacje, o których mowa w art. 170 ust. 1 i 2, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje, o których mowa w art. 170 ust. 1 i 2, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem biegłego rewidenta, na którego nałożono karę;
2) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
8) po art. 181 dodaje się art. 181a w brzmieniu:
„Art. 181a. 1. Agencja udostępnia informacje, o których mowa w art. 181 ust. 1 i 2, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
2. Informacje, o których mowa w art. 181 ust. 1 i 2, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) imieniem i nazwiskiem biegłego rewidenta, na którego nałożono karę;
2) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
3) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
9) w art. 182 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) nie przestrzega przepisu art. 13a rozporządzenia nr 537/2014 w zakresie przekazywania Agencji informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia;”;
10) w art. 191 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Agencja udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą firmy audytorskiej lub imieniem i nazwiskiem osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2, na które nałożono karę;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego firmy audytorskiej, na którą nałożono karę, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Agencji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
11) w art. 194 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
9. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) nazwą jednostki zainteresowania publicznego lub imieniem i nazwiskiem osoby, o których mowa w art. 192 ust. 1, na które nałożono karę;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego jednostki zainteresowania publicznego, na którą nałożono karę, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Komisji Nadzoru Finansowego;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
12) w art. 204 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Agencja udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-12, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-12, są opatrywane następującymi metadanymi:
1) pełną i skróconą nazwą jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego wpisanej na listę, o której mowa w ust. 1;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego wpisanej na listę, o której mowa w ust. 1, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany Agencji;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”;
13) w art. 207 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przepisy art. 191 stosuje się odpowiednio do podawania do publicznej wiadomości, publikowania i udostępniania informacji o nałożonych karach.”.
Art. 17.
1) w art. 3 w ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) rozporządzenie 2023/2859 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, z późn. zm.41));”;
2) w art. 87 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Organ nadzoru udostępnia informację, o której mowa w ust. 1, w europejskim pojedynczym punkcie dostępu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2859, w formacie umożliwiającym ekstrakcję danych rozumianym jako format otwarty w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), który jest powszechnie stosowany lub wymagany prawem, umożliwia ekstrakcję danych przez maszynę i jest czytelny dla człowieka.
5b. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana następującymi metadanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2023/2859:
1) imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) ukaranego podmiotu;
2) identyfikatorem podmiotu prawnego ukaranego podmiotu, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859, o ile jest on znany organowi nadzoru;
3) rodzajem informacji, określonym zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2023/2859;
4) wskazaniem, czy informacje zawierają dane osobowe.”.
Art. 18.
Art. 19.
1) art. 9 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 92a, art. 92e i art. 92f, które wchodzą w życie z dniem 10 lipca 2026 r.;
2) przepisów:
a) art. 1 pkt 3,
b) art. 2,
c) art. 7:
- pkt 1, 4 i 5,
- pkt 6 w zakresie art. 222f ust. 2 pkt 3,
- pkt 7 w zakresie art. 237e i art. 237f,
d) art. 12:
- pkt 1 w zakresie art. 3aa pkt 1-4,
- pkt 2,
e) art. 18
- które wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2028 r.;
3) przepisów:
a) art. 3-6,
b) art. 7:
- pkt 2 i 3,
- pkt 6 w zakresie art. 222f ust. 2 pkt 1 i 2,
- pkt 7 w zakresie art. 237c, art. 237d i art. 237g,
c) art. 8,
d) art. 9 pkt 2 w zakresie art. 92b-92d,
e) art. 10,
f) art. 11:
- pkt 1 lit. d oraz lit. f w zakresie art. 3 pkt 65-68,
- pkt 21, 23 i 24,
g) art. 12 pkt 1 w zakresie art. 3aa pkt 5-7, h) art. 13-17
- które wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2030 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji wdraża:
a) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 21.11.2014, str. 86, Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 16.12.2022, str. 15, Dz. Urz. UE L 2023/2864 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2775 z 21.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/1306 z 08.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2 z 01.01.2025),
b) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2864 z dnia 13 grudnia 2023 r. zmieniającą niektóre dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia i działania europejskiego pojedynczego punktu dostępu (Dz. Urz. UE L 2023/2864 z 20.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/90411 z 15.07.2024),
c) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/790 z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 2024/790 z 08.03.2024);
2) służy stosowaniu:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającego dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, str. 1),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2859 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 2023/2859 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/1760 z 05.07.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/3005 z 12.12.2024),
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2869 z dnia 13 grudnia 2023 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia w odniesieniu do ustanowienia i działania europejskiego pojedynczego punktu dostępu (Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023).
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
- Data ogłoszenia: 2026-05-14
- Data wejścia w życie: 2026-05-29
- Data obowiązywania: 2026-05-29
