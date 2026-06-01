Rozdział 3

Procedura certyfikacji

§ 6.

1. Podmiot certyfikujący w toku procedury certyfikacji współdziała z wykonawcą.

2. Procedura certyfikacji obejmuje sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów, oświadczeń i informacji, w szczególności:

1) sprawdzenie informacji o wykonawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innych dostępnych rejestrach publicznych w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160);

2) wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o wykonawcy lub urzędującym członku jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólniku spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszu w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurencie;

3) wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu ustalenia, czy wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat - w przypadku gdy wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy;

4) wystąpienie do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ustalenia, czy wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - w przypadku gdy wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy;

5) sprawdzenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 267 Prawa zamówień publicznych, ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu ustalenia w szczególności, czy wykonawca naruszył obowiązki zawodowe, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, należycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów koncesji lub posiada zdolności techniczne lub zawodowe, w szczególności niezbędne doświadczenie;

6) wystąpienie o udzielenie informacji dotyczących wykonawcy do biura informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 85 oraz z 2026 r. poz. 176);

7) wystąpienie o informacje dotyczące wykonawcy do podmiotów, z którymi wykonawca podejmował współpracę bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, podmiot certyfikujący sprawdza informacje dotyczące niezalegania przez wykonawcę z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na podstawie podmiotowych środków dowodowych przekazywanych przez wykonawcę, potwierdzających brak tych zaległości.