Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 709
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie sposobu składania wniosku o certyfikację wykonawców zamówień publicznych i postępowania z tym wnioskiem, szczegółowego sposobu przeprowadzania procedury certyfikacji, sposobu prowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością ważności udzielonej certyfikacji i sposobu przeprowadzania jej aktualizacji oraz sposobu ustalania wynagrodzenia podmiotu certyfikującego związanego z certyfikacją
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1235 oraz z 2026 r. poz. 421) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1) sposób składania wniosku o certyfikację wykonawców zamówień publicznych, zwaną dalej „certyfikacją”, oraz innych dokumentów związanych z udzieleniem certyfikacji, a także sposób postępowania z wnioskiem o certyfikację i tymi dokumentami przez podmiot udzielający certyfikacji, zwany dalej „podmiotem certyfikującym”;
2) szczegółowy sposób przeprowadzania procedury certyfikacji, w tym czynności wykonywane w związku z umową zawieraną między podmiotem certyfikującym a wykonawcą, zwaną dalej „umową”;
3) sposób prowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością ważności udzielonej certyfikacji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób ustalania terminów wykonywania czynności w ramach tego nadzoru;
4) szczegółowy sposób przeprowadzania aktualizacji ważności certyfikacji;
5) sposób ustalania wynagrodzenia podmiotu certyfikującego związanego z certyfikacją.
§ 2.
1) certyfikacja niepodlegania wykluczeniu - oznacza certyfikację, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy;
2) certyfikacja zdolności wykonawcy - oznacza certyfikację, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3) podmiotowe środki dowodowe - oznacza podmiotowe środki dowodowe w rozumieniu art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.2)), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”;
4) środki komunikacji elektronicznej - oznacza środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513);
5) wykonawca - oznacza wykonawcę w rozumieniu art. 7 pkt 30 Prawa zamówień publicznych.
Rozdział 2
Wniosek o certyfikację
§ 3.
§ 4.
1) sprawdza wniosek pod względem kompletności i poprawności zawartych w nim danych i informacji, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1–6 ustawy;
2) weryfikuje spełnienie warunku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, w Bazie Danych o Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „bazą certyfikacji”.
2. W przypadku gdy wniosek:
1) jest niekompletny lub zachodzą wątpliwości co do poprawności zawartych w nim danych i informacji, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1–6 ustawy,
2) wymaga uzupełnienia o inne informacje niezbędne do udzielenia certyfikacji, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 7 ustawy
- podmiot certyfikujący wzywa wykonawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania i niezwłocznie aktualizuje się dane o złożonym wniosku w bazie certyfikacji.
§ 5.
Rozdział 3
Procedura certyfikacji
§ 6.
2. Procedura certyfikacji obejmuje sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów, oświadczeń i informacji, w szczególności:
1) sprawdzenie informacji o wykonawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innych dostępnych rejestrach publicznych w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160);
2) wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o wykonawcy lub urzędującym członku jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólniku spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszu w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurencie;
3) wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu ustalenia, czy wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat - w przypadku gdy wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy;
4) wystąpienie do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ustalenia, czy wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - w przypadku gdy wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy;
5) sprawdzenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 267 Prawa zamówień publicznych, ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu ustalenia w szczególności, czy wykonawca naruszył obowiązki zawodowe, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, należycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów koncesji lub posiada zdolności techniczne lub zawodowe, w szczególności niezbędne doświadczenie;
6) wystąpienie o udzielenie informacji dotyczących wykonawcy do biura informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 85 oraz z 2026 r. poz. 176);
7) wystąpienie o informacje dotyczące wykonawcy do podmiotów, z którymi wykonawca podejmował współpracę bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, podmiot certyfikujący sprawdza informacje dotyczące niezalegania przez wykonawcę z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na podstawie podmiotowych środków dowodowych przekazywanych przez wykonawcę, potwierdzających brak tych zaległości.
§ 7.
§ 8.
2. Pracownicy oraz osoby wchodzące w skład zespołu oceniającego zapewniają zachowanie obiektywizmu, przejrzystości i rzetelności w toku procedury certyfikacji, a dodatkowo w okresie w którym wchodzą w skład zespołu oceniającego:
1) nie wystąpiły z wnioskiem o certyfikację;
2) nie pozostają z wykonawcą lub jego zastępcą prawnym, członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są z nimi związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia procedury certyfikacji nie pozostawały w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym o podobnym charakterze z wykonawcą, nie otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu, a także nie były członkami organu zarządzającego lub organu nadzorczego wykonawcy;
4) nie pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z prowadzoną procedurą certyfikacji z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w udzieleniu certyfikacji.
§ 9.
1) udzieleniu certyfikacji, w tym o terminie zamieszczenia informacji o udzieleniu certyfikacji oraz certyfikatu wykonawcy zamówień publicznych w bazie certyfikacji,
2) odmowie udzielenia certyfikacji, w tym o terminie zamieszczenia informacji o odmowie udzielenia certyfikacji w bazie certyfikacji
- w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne odmowy udzielenia certyfikacji oraz pouczenie o możliwości złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 23 ustawy.
§ 10.
§ 11.
Rozdział 4
Nadzór nad aktualnością ważności certyfikacji
§ 12.
§ 13.
1) okresową analizę dokumentów, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 6 ust. 2, w tym weryfikację informacji o wykonawcy zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1;
2) analizę informacji przekazanych przez zamawiających, dotyczących realizacji zamówień przez wykonawcę;
3) ocenę zgłoszeń, zawiadomień lub innych sygnałów dotyczących wykonawcy, mogących wskazywać na utratę spełniania warunków udzielenia certyfikacji.
2. W przypadku gdy wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, zespół nadzorujący monitoruje informacje dotyczące niezalegania przez wykonawcę z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na podstawie zaświadczeń przekazywanych przez wykonawcę w terminach ustalonych w umowie.
3. Podmiotowe środki dowodowe zespół nadzorujący sprawdza w okresie ich ważności, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.
§ 14.
2. Harmonogram czynności na kolejny okres opracowuje się niepóźniej niż na 2 miesiące przed dniem, w którym upływa okres wcześniej ustalony.
§ 15.
1) zgłoszenia przez wykonawcę potrzeby ich przeprowadzenia,
2) podjęcia własnych ustaleń co do potrzeby ich przeprowadzenia
- chyba że w umowie postanowiono inaczej.
2. Podmiot certyfikujący informuje wykonawcę niezwłocznie o przeprowadzonych czynnościach sprawdzających i dokonanych ustaleniach mogących mieć wpływ na ważność certyfikacji w całości lub w części albo jej zawieszenie w całości lub w części, niepóźniej niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia przez zespół nadzorujący tych czynności.
§ 16.
Rozdział 5
Aktualizacja ważności certyfikacji
§ 17.
2. Podmiot certyfikujący w toku prowadzonej aktualizacji ważności certyfikacji po wezwaniu wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień oraz innych informacji i dokumentów, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, może wezwać wykonawcę do dokonania czynności niezbędnych do aktualizacji ważności certyfikacji, w szczególności czynności służących potwierdzeniu spełniania przesłanek określonych w art. 22 ust. 1 ustawy lub czynności umożliwiających potwierdzenie, że wykonawca nadal posiada zdolności do należytego wykonania zamówienia w zakresie określonym w udzielonej certyfikacji.
§ 18.
§ 19.
1) uaktualnieniu ważności certyfikacji w całości albo w części, w tym o terminie zamieszczenia informacji o uaktualnieniu ważności certyfikacji w całości albo w części w bazie certyfikacji,
2) utracie ważności certyfikacji
- w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne utraty ważności certyfikacji oraz pouczenie o możliwości złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy.
§ 20.
§ 21.
Rozdział 6
Sposób ustalania wynagrodzenia podmiotu certyfikującego
§ 22.
2. Wynagrodzenie podmiotu certyfikującego związane z udzieleniem certyfikacji:
1) niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–5 Prawa zamówień publicznych, ustala się łącznie dla wszystkich podstaw wykluczenia;
2) niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 Prawa zamówień publicznych, ustala się odrębnie dla każdej z podstaw wykluczenia;
3) zdolności wykonawcy ustala się odrębnie dla każdej ze zdolności wykonawcy.
3. Odrębnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, ustala się wynagrodzenie za:
1) badanie spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;
2) prowadzenie stałego nadzoru nad aktualnością ważności certyfikacji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, w tym za przeprowadzenie aktualizacji ważności certyfikacji w przypadku jej zawieszenia;
3) rozpatrzenie zastrzeżeń, o których mowa w art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy.
Rozdział 7
Przepis końcowy
§ 23.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173 i 1235 oraz z 2026 r. poz. 252.
- Data ogłoszenia: 2026-06-01
- Data wejścia w życie: 2026-07-12
- Data obowiązywania: 2026-07-12
