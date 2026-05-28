Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 696
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1124), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1287);
2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1712);
3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1608).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1287), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1712), które stanowią:
„§ 2. Ustala się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek doradztwa rolniczego obowiązujących od dnia wejścia w życie tego przepisu do dnia 31 grudnia 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”
„Załącznik nr 3
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO OBOWIĄZUJĄCA DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Wynagrodzenie zasadnicze w złotych od-do
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Dyrektor
|
według odrębnych przepisów
|
|
|
2
|
Zastępca dyrektora, główny księgowy
|
według odrębnych przepisów
|
|
|
3
|
Dyrektor oddziału jednostki
|
XIII
|
1246-10 000
|
|
|
4
|
Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowości
|
XII
|
1236-8000
|
|
|
5
|
Radca prawny
|
XI
|
1226-7000
|
|
|
6
|
Główny specjalista, kierownik działu, główny doradca, kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa
|
XI
|
1226-7000
|
|
|
7
|
Starszy specjalista, starszy doradca
|
X
|
1216-6000
|
|
|
8
|
Specjalista, doradca
|
IX
|
1206-5000
|
|
|
9
|
Stażysta specjalista, stażysta doradca
|
V
|
1136-4900
|
|
|
10
|
Technik doradca
|
V
|
1136-4900
|
|
|
11
|
Informatyk, programista, administrator sieci
|
XII
|
1236-8000
|
|
|
12
|
Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny
|
X
|
1216-6000
|
|
|
13
|
Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością
|
VIII
|
1196-5300
|
|
|
14
|
Starszy księgowy
|
IX
|
1206-5500
|
|
|
15
|
Starszy referent, sekretarka
|
VI
|
1176-5000
|
|
|
16
|
Księgowy, kasjer, referent
|
V
|
1166-4900
|
|
|
17
|
Starszy magazynier, starszy laborant
|
V
|
1166-4900
|
|
|
18
|
Magazynier, laborant
|
IV
|
1156-4500
|
|
|
19
|
Pomoc laboratoryjna
|
II
|
1136-4000
|
|
|
20
|
Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego
|
V
|
1166-4900
|
|
|
21
|
Operator ciągników i maszyn rolniczych
|
V
|
1166-4900
|
|
|
22
|
Konserwator urządzeń i instalacji
|
V
|
1166-4900
|
|
|
23
|
Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, stolarz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy, elektryk, poligraf)
|
V
|
1166-4900
|
|
|
24
|
Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz
|
V
|
1166-4900
|
|
|
25
|
Robotnik szklarniowy, polowy
|
III
|
1146-4200
|
|
|
26
|
Recepcjonistka
|
IV
|
1156-4500
|
|
|
27
|
Szef kuchni
|
VII
|
1186-5100
|
|
|
28
|
Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec
|
II
|
1136-4000
|
|
|
29
|
Palacz c.o.
|
III
|
1146-4200
|
|
|
30
|
Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna
|
II
|
1136-4000
|
|
|
31
|
Sprzątaczka laboratoryjna
|
II
|
1136-4000
|
|
|
32
|
Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka pokojowa
|
I
|
1126-3700
|
”;
3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1608), które stanowią:
„§ 2. Wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska kierownika terenowego zespołu doradczego, kierownika zespołu doradczego oraz administratora sieci, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do pracowników jednostek doradztwa rolniczego zatrudnionych na tych stanowiskach w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 696)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 stycznia 2005 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2024 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego, zwanemu dalej „pracownikiem”, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 3. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kierowania zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.
§ 4. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia.
3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. W razie gdy praca w jednostkach doradztwa rolniczego stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w czasie trwania miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§ 5. 1. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) po 20 latach pracy - 75 % miesięcznego wynagrodzenia;
2) po 25 latach pracy - 100 % miesięcznego wynagrodzenia;
3) po 30 latach pracy - 150 % miesięcznego wynagrodzenia;
4) po 35 latach pracy - 200 % miesięcznego wynagrodzenia;
5) po 40 latach pracy - 300 % miesięcznego wynagrodzenia;
6) po 45 latach pracy - 400 % miesięcznego wynagrodzenia.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
5. Pracownik powinien udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest dokumentacji w tym zakresie.
6. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§ 6. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
§ 7. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§ 8.2) W ramach dostępnych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, pozostający w dyspozycji pracodawcy, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§ 9. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 10. Pracownikowi wykonującemu pracę w zakresie doradztwa, wdrażania postępu rolniczego, upowszechniania i szkolenia rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz jednostkach organizacyjnych związanych z rolnictwem, którego czas pracy poza jednostką doradztwa rolniczego wynosi co najmniej 12 dni roboczych w miesiącu, może być przyznany dodatek w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 11.3) Wysokość wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dla dyrektora i zastępcy dyrektora jednostki doradztwa rolniczego ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
§ 12. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań co do wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
§ 13. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 696)
Załącznik nr 15)
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Wynagrodzenie zasadnicze w złotych (od-do)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Dyrektor
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Zastępca dyrektora, główny księgowy
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Dyrektor oddziału jednostki
|
XIII
|
4900-16 600
|
4
|
Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu, kierownik zespołu księgowości, kierownik terenowego zespołu doradczego
|
XII
|
4800-13 200
|
5
|
Analityk biznesowy
|
XII
|
4800-13 200
|
6
|
Radca prawny
|
XI
|
4600-11 600
|
7
|
Główny specjalista, zastępca kierownika działu, główny doradca, kierownik zespołu, z wyjątkiem kierownika zespołu księgowości, zastępca kierownika zespołu, kierownik zespołu doradczego, zastępca kierownika zespołu doradczego, zastępca kierownika terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa
|
XI
|
4700-11 600
|
8
|
Koordynator, broker
|
X
|
4600-9900
|
9
|
Starszy specjalista, starszy doradca
|
X
|
4600-9900
|
10
|
Specjalista, doradca
|
IX
|
4500-9100
|
11
|
Stażysta specjalista, stażysta doradca
|
V
|
4300-8100
|
12
|
Technik doradca
|
V
|
4300-8100
|
13
|
Informatyk, programista, administrator sieci
|
XII
|
4700-13 200
|
14
|
Główny specjalista do spraw BHP
|
XI
|
4700-11 600
|
15
|
Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych
|
X
|
4600-9900
|
16
|
Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością
|
VIII
|
4500-8800
|
17
|
Specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
|
VIII
|
4500-8800
|
18
|
Starszy księgowy
|
IX
|
4500-9100
|
19
|
Starszy referent, sekretarka
|
VI
|
4300-8300
|
20
|
Księgowy, kasjer, referent
|
V
|
4300-8100
|
21
|
Starszy magazynier, starszy laborant
|
V
|
4300-8100
|
22
|
Magazynier, laborant
|
IV
|
4300-7400
|
23
|
Pomoc laboratoryjna
|
II
|
4300-6600
|
24
|
Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego
|
V
|
4300-8100
|
25
|
Operator ciągników i maszyn rolniczych
|
V
|
4300-8100
|
26
|
Konserwator urządzeń i instalacji
|
V
|
4300-8100
|
27
|
Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, elektryk, malarz, mechanik warsztatowy, monter, murarz, poligraf, rymarz, spawacz, stolarz, ślusarz, tokarz)
|
V
|
4300-8100
|
28
|
Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz
|
V
|
4300-8100
|
29
|
Robotnik szklarniowy, polowy
|
III
|
4300-7000
|
30
|
Recepcjonistka/recepcjonista
|
IV
|
4300-7400
|
31
|
Szef kuchni
|
VII
|
4500-8400
|
32
|
Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec
|
II
|
4300-6800
|
33
|
Palacz c.o.
|
III
|
4300-7000
|
34
|
Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna
|
II
|
4300-6600
|
35
|
Sprzątaczka laboratoryjna
|
II
|
4300-6600
|
36
|
Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka
|
I
|
4300-6100
Załącznik nr 2
TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
|
Stawka dodatku funkcyjnego
|
Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
|
1
|
do 15
|
2
|
do 30
|
3
|
do 45
|
4
|
do 60
|
5
|
do 75
|
6
|
do 90
|
7
|
do 105
|
8
|
do 120
|
9
|
do 135
Załącznik nr 36)
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka dodatku funkcyjnego
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
staż pracy w latach
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Dyrektor
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Zastępca dyrektora
|
-
|
-
|
wyższe
|
5, w tym 3 na stanowiskach kierowniczych
|
3
|
Główny księgowy
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
4
|
Dyrektor oddziału jednostki
|
XIII
|
9
|
wyższe
|
5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych
|
5
|
Zastępca dyrektora oddziału jednostki
|
XII
|
8
|
wyższe
|
4
|
6
|
Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik Działu Księgowości, kierownik Działu Finansowo-Księgowego, kierownik zespołu księgowości
|
XII
|
8
|
ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
|
3 na stanowisku księgowego, starszego księgowego
|
średnie, średnie branżowe, policealne lub pomaturalne ekonomiczne
|
6 na stanowisku księgowego, starszego księgowego
|
7
|
Analityk biznesowy
|
XII
|
8
|
wyższe
|
5, w tym 2 w realizowaniu projektów IT
|
8
|
Radca prawny
|
XI
|
7
|
według odrębnych przepisów
|
9
|
Kierownik działu, z wyjątkiem kierownika Działu Księgowości, kierownika Działu Finansowo-Księgowego, kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy, kierownika Działu Organizacyjnego, kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownika Działu Teleinformatyki, kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki
|
XII
|
8
|
wyższe
|
4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy
|
Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy, kierownik Działu Organizacyjnego, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownik Działu Teleinformatyki, kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki
|
XII
|
8
|
wyższe
|
4
|
Kierownik terenowego zespołu doradczego
|
XII
|
8
|
wyższe
|
4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy
|
Kierownik zespołu doradczego
|
XI
|
7
|
wyższe
|
4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy
|
Kierownik zespołu, kierownik gospodarstwa
|
XI
|
7
|
wyższe
|
4
|
Zastępca kierownika działu, z wyjątkiem zastępcy kierownika Działu Księgowości, zastępcy kierownika Działu Finansowo-Księgowego, zastępcy kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy, zastępcy kierownika Działu Organizacyjnego, zastępcy kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, zastępcy kierownika Działu Teleinformatyki, zastępcy kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki
|
XI
|
7
|
wyższe
|
4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy
|
Zastępca kierownika Działu Księgowości, zastępca kierownika Działu Finansowo-Księgowego, zastępca kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy, zastępca kierownika Działu Organizacyjnego, zastępca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, zastępca kierownika Działu Teleinformatyki, zastępca kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki, zastępca kierownika zespołu
|
XI
|
7
|
wyższe
|
4
|
Zastępca kierownika zespołu doradczego, zastępca kierownika terenowego zespołu doradczego
|
XI
|
7
|
wyższe
|
4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy
|
Główny specjalista, główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolniczy ze specjalizacją*, główny doradca - ekspert przyrodniczy*
|
XI
|
7
|
wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*
|
4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy, albo posiadanie stopnia naukowego lub tytułu profesora
|
10
|
Starszy specjalista, starszy doradca, starszy doradca rolniczy*, starszy doradca rolniczy ze specjalizacją*, starszy doradca - ekspert przyrodniczy*
|
X
|
6
|
wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*
|
3 na stanowisku specjalisty, doradcy
|
11
|
Koordynator, broker
|
X
|
6
|
wyższe
|
2 na stanowisku specjalisty, doradcy
|
12
|
Specjalista, doradca, doradca rolniczy*, doradca rolniczy ze specjalizacją*, doradca - ekspert przyrodniczy*
|
IX
|
-
|
wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*
|
0,5
|
13
|
Stażysta specjalista, stażysta doradca
|
V
|
-
|
wyższe
|
-
|
14
|
Technik doradca
|
V
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
15
|
Informatyk
|
XII
|
8
|
wyższe lub średnie informatyczne
|
2
|
16
|
Programista
|
XII
|
8
|
wyższe z dyscypliny nauk informatycznych lub matematycznych lub z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych
|
2
|
17
|
Administrator sieci
|
XII
|
8
|
wyższe
|
2
|
18
|
Główny specjalista do spraw BHP
|
XI
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
5
|
19
|
Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych
|
X
|
-
|
wyższe
|
3
|
20
|
Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
|
VIII
|
-
|
wyższe
|
1
|
21
|
Starszy księgowy
|
IX
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
2
|
22
|
Starszy referent, sekretarka
|
VI
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
2
|
23
|
Księgowy, kasjer, referent
|
V
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
1
|
24
|
Starszy magazynier, starszy laborant
|
V
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
25
|
Magazynier, laborant
|
IV
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
26
|
Pomoc laboratoryjna
|
II
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
27
|
Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego
|
V
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
28
|
Operator ciągników i maszyn rolniczych
|
V
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
-
|
29
|
Konserwator urządzeń i instalacji
|
V
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
3
|
30
|
Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, elektryk, malarz, mechanik warsztatowy, monter, murarz, poligraf, rymarz, spawacz, stolarz, ślusarz, tokarz)
|
V
|
-
|
średnie, średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
|
3
|
31
|
Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz
|
V
|
5
|
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
|
-
|
32
|
Robotnik szklarniowy, polowy
|
III
|
-
|
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
|
-
|
33
|
Recepcjonistka/recepcjonista
|
IV
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
34
|
Szef kuchni
|
VII
|
5
|
średnie zawodowe, średnie branżowe lub zasadnicze i tytuł mistrza, zasadnicze branżowe
|
4
|
35
|
Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec
|
II
|
-
|
średnie, średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
|
1
|
36
|
Palacz c.o.
|
III
|
-
|
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
|
2
|
37
|
Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna
|
II
|
-
|
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
|
-
|
38
|
Sprzątaczka laboratoryjna
|
II
|
-
|
podstawowe
|
-
|
39
|
Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka
|
I
|
-
|
podstawowe
|
-
* Dotyczy osób wpisanych na listy, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z późn. zm.), lub osób, które uzyskały specjalizacje, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających, egzaminów podstawowych i egzaminów uzupełniających oraz uzyskiwania specjalizacji przez doradców rolniczych (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.).
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1608), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2024 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1287), które weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 stycznia 2005 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
- Data ogłoszenia: 2026-05-28
- Data wejścia w życie: 2026-05-28
- Data obowiązywania: 2026-05-28
