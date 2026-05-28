Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 20 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 696)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2024 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego, zwanemu dalej „pracownikiem”, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kierowania zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.

§ 4. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. W razie gdy praca w jednostkach doradztwa rolniczego stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w czasie trwania miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 5. 1. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) po 20 latach pracy - 75 % miesięcznego wynagrodzenia;

2) po 25 latach pracy - 100 % miesięcznego wynagrodzenia;

3) po 30 latach pracy - 150 % miesięcznego wynagrodzenia;

4) po 35 latach pracy - 200 % miesięcznego wynagrodzenia;

5) po 40 latach pracy - 300 % miesięcznego wynagrodzenia;

6) po 45 latach pracy - 400 % miesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik powinien udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest dokumentacji w tym zakresie.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 6. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

§ 7. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 8.2) W ramach dostępnych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, pozostający w dyspozycji pracodawcy, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 9. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 10. Pracownikowi wykonującemu pracę w zakresie doradztwa, wdrażania postępu rolniczego, upowszechniania i szkolenia rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz jednostkach organizacyjnych związanych z rolnictwem, którego czas pracy poza jednostką doradztwa rolniczego wynosi co najmniej 12 dni roboczych w miesiącu, może być przyznany dodatek w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11.3) Wysokość wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dla dyrektora i zastępcy dyrektora jednostki doradztwa rolniczego ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

§ 12. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań co do wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.

§ 13. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 696)

Załącznik nr 15)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wynagrodzenie zasadnicze w złotych (od-do) 1 2 3 4 1 Dyrektor według odrębnych przepisów 2 Zastępca dyrektora, główny księgowy według odrębnych przepisów 3 Dyrektor oddziału jednostki XIII 4900-16 600 4 Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu, kierownik zespołu księgowości, kierownik terenowego zespołu doradczego XII 4800-13 200 5 Analityk biznesowy XII 4800-13 200 6 Radca prawny XI 4600-11 600 7 Główny specjalista, zastępca kierownika działu, główny doradca, kierownik zespołu, z wyjątkiem kierownika zespołu księgowości, zastępca kierownika zespołu, kierownik zespołu doradczego, zastępca kierownika zespołu doradczego, zastępca kierownika terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa XI 4700-11 600 8 Koordynator, broker X 4600-9900 9 Starszy specjalista, starszy doradca X 4600-9900 10 Specjalista, doradca IX 4500-9100 11 Stażysta specjalista, stażysta doradca V 4300-8100 12 Technik doradca V 4300-8100 13 Informatyk, programista, administrator sieci XII 4700-13 200 14 Główny specjalista do spraw BHP XI 4700-11 600 15 Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych X 4600-9900 16 Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością VIII 4500-8800 17 Specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnych VIII 4500-8800 18 Starszy księgowy IX 4500-9100 19 Starszy referent, sekretarka VI 4300-8300 20 Księgowy, kasjer, referent V 4300-8100 21 Starszy magazynier, starszy laborant V 4300-8100 22 Magazynier, laborant IV 4300-7400 23 Pomoc laboratoryjna II 4300-6600 24 Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego V 4300-8100 25 Operator ciągników i maszyn rolniczych V 4300-8100 26 Konserwator urządzeń i instalacji V 4300-8100 27 Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, elektryk, malarz, mechanik warsztatowy, monter, murarz, poligraf, rymarz, spawacz, stolarz, ślusarz, tokarz) V 4300-8100 28 Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz V 4300-8100 29 Robotnik szklarniowy, polowy III 4300-7000 30 Recepcjonistka/recepcjonista IV 4300-7400 31 Szef kuchni VII 4500-8400 32 Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec II 4300-6800 33 Palacz c.o. III 4300-7000 34 Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna II 4300-6600 35 Sprzątaczka laboratoryjna II 4300-6600 36 Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka I 4300-6100

Załącznik nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego 1 do 15 2 do 30 3 do 45 4 do 60 5 do 75 6 do 90 7 do 105 8 do 120 9 do 135

Załącznik nr 36)

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje wykształcenie staż pracy w latach 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor - - według odrębnych przepisów 2 Zastępca dyrektora - - wyższe 5, w tym 3 na stanowiskach kierowniczych 3 Główny księgowy - - według odrębnych przepisów 4 Dyrektor oddziału jednostki XIII 9 wyższe 5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych 5 Zastępca dyrektora oddziału jednostki XII 8 wyższe 4 6 Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik Działu Księgowości, kierownik Działu Finansowo-Księgowego, kierownik zespołu księgowości XII 8 ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe 3 na stanowisku księgowego, starszego księgowego średnie, średnie branżowe, policealne lub pomaturalne ekonomiczne 6 na stanowisku księgowego, starszego księgowego 7 Analityk biznesowy XII 8 wyższe 5, w tym 2 w realizowaniu projektów IT 8 Radca prawny XI 7 według odrębnych przepisów 9 Kierownik działu, z wyjątkiem kierownika Działu Księgowości, kierownika Działu Finansowo-Księgowego, kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy, kierownika Działu Organizacyjnego, kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownika Działu Teleinformatyki, kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki XII 8 wyższe 4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy, kierownik Działu Organizacyjnego, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownik Działu Teleinformatyki, kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki XII 8 wyższe 4 Kierownik terenowego zespołu doradczego XII 8 wyższe 4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy Kierownik zespołu doradczego XI 7 wyższe 4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy Kierownik zespołu, kierownik gospodarstwa XI 7 wyższe 4 Zastępca kierownika działu, z wyjątkiem zastępcy kierownika Działu Księgowości, zastępcy kierownika Działu Finansowo-Księgowego, zastępcy kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy, zastępcy kierownika Działu Organizacyjnego, zastępcy kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, zastępcy kierownika Działu Teleinformatyki, zastępcy kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki XI 7 wyższe 4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy Zastępca kierownika Działu Księgowości, zastępca kierownika Działu Finansowo-Księgowego, zastępca kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy, zastępca kierownika Działu Organizacyjnego, zastępca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, zastępca kierownika Działu Teleinformatyki, zastępca kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki, zastępca kierownika zespołu XI 7 wyższe 4 Zastępca kierownika zespołu doradczego, zastępca kierownika terenowego zespołu doradczego XI 7 wyższe 4, w tym 2 na stanowisku co najmniej starszego specjalisty, starszego doradcy Główny specjalista, główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolniczy ze specjalizacją*, główny doradca - ekspert przyrodniczy* XI 7 wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji* 4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy, albo posiadanie stopnia naukowego lub tytułu profesora 10 Starszy specjalista, starszy doradca, starszy doradca rolniczy*, starszy doradca rolniczy ze specjalizacją*, starszy doradca - ekspert przyrodniczy* X 6 wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji* 3 na stanowisku specjalisty, doradcy 11 Koordynator, broker X 6 wyższe 2 na stanowisku specjalisty, doradcy 12 Specjalista, doradca, doradca rolniczy*, doradca rolniczy ze specjalizacją*, doradca - ekspert przyrodniczy* IX - wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji* 0,5 13 Stażysta specjalista, stażysta doradca V - wyższe - 14 Technik doradca V - średnie, średnie branżowe - 15 Informatyk XII 8 wyższe lub średnie informatyczne 2 16 Programista XII 8 wyższe z dyscypliny nauk informatycznych lub matematycznych lub z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych 2 17 Administrator sieci XII 8 wyższe 2 18 Główny specjalista do spraw BHP XI - według odrębnych przepisów 5 19 Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych X - wyższe 3 20 Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnych VIII - wyższe 1 21 Starszy księgowy IX - średnie, średnie branżowe 2 22 Starszy referent, sekretarka VI - średnie, średnie branżowe 2 23 Księgowy, kasjer, referent V - średnie, średnie branżowe 1 24 Starszy magazynier, starszy laborant V - średnie, średnie branżowe - 25 Magazynier, laborant IV - średnie, średnie branżowe - 26 Pomoc laboratoryjna II - średnie, średnie branżowe - 27 Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego V - według odrębnych przepisów 2 28 Operator ciągników i maszyn rolniczych V - według odrębnych przepisów - 29 Konserwator urządzeń i instalacji V - średnie, średnie branżowe 3 30 Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, elektryk, malarz, mechanik warsztatowy, monter, murarz, poligraf, rymarz, spawacz, stolarz, ślusarz, tokarz) V - średnie, średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe 3 31 Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz V 5 zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe - 32 Robotnik szklarniowy, polowy III - zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe - 33 Recepcjonistka/recepcjonista IV - średnie, średnie branżowe - 34 Szef kuchni VII 5 średnie zawodowe, średnie branżowe lub zasadnicze i tytuł mistrza, zasadnicze branżowe 4 35 Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec II - średnie, średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe 1 36 Palacz c.o. III - zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe 2 37 Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna II - zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe - 38 Sprzątaczka laboratoryjna II - podstawowe - 39 Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka I - podstawowe -

* Dotyczy osób wpisanych na listy, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z późn. zm.), lub osób, które uzyskały specjalizacje, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających, egzaminów podstawowych i egzaminów uzupełniających oraz uzyskiwania specjalizacji przez doradców rolniczych (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1608), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2024 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1287), które weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 stycznia 2005 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.