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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 935
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 932
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 927
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 935
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 924
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 929
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2026 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 922
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 931
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – „Pracownie Kompas Jutra”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 926
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2026
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 923
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 928
USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 914
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 920
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 910
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 20 listopada 2022 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 930
USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 925
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 899
USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 919
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 lipca 2026 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 906