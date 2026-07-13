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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 933

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367, 646, 815, 821 i 864) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie kontroli granicznej (Dz. U. poz. 1336) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Potwierdzeniem przekroczenia granicy zewnętrznej, o której mowa w art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen, w przypadku osób podlegających rejestracji w Systemie Wjazdu/Wyjazdu jest elektroniczny wpis dokonywany na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającym system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającym warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającym konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, z późn. zm.).

2. Potwierdzenie przekroczenia granicy zewnętrznej w przypadku osób przekraczających granice:

1) na podstawie polskiej wizy długoterminowej,

2) na podstawie zezwolenia na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, o którym mowa w:

a) art. 25a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203),

b) art. 32 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- polega na zamieszczeniu w dokumencie podróży odbitki stempla kontroli granicznej.

3. W przypadku gdy osoby, o których mowa w ust. 2, nie posiadają wolnych stron w dokumencie uprawniającym do przekraczania granicy, potwierdzenie przekroczenia granicy zewnętrznej odnotowuje się na osobnym arkuszu.

4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nieposiadających ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, których tożsamość została potwierdzona, przekroczenie granicy zewnętrznej odnotowuje się na osobnym arkuszu.

5. Wzór arkusza, o którym mowa w ust. 3 i 4, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6. Potwierdzenie przekroczenia granicy zewnętrznej na osobnym arkuszu, o którym mowa w ust. 3 i 4, odnotowuje się w dokumentacji służbowej, a arkusz ten wręcza się osobie, której potwierdzenie przekroczenia granicy dotyczy.

7. Jeżeli w dokumencie podróży osoby, o której mowa w ust. 2, nie zamieszczono odbitki stempla kontroli granicznej, przyjmuje się, że osoba ta nie spełnia warunków dotyczących dozwolonego pobytu lub przestała je spełniać. Jeżeli osoba ta wykaże za pomocą wiarygodnych dowodów, że spełnia warunki dotyczące czasu trwania dozwolonego pobytu, funkcjonariusz zamieszcza w dokumencie podróży odbitkę pieczęci z datą i miejscem przekroczenia granicy zewnętrznej. Wzór pieczęci jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

8. Zamieszczenie odbitki pieczęci, o którym mowa w ust. 7, odnotowuje się w dokumentacji służbowej.

9. W przypadku odbitki stempla kontroli granicznej błędnie odciśniętej, nieczytelnej lub w przypadku, gdy osoba po dokonaniu odprawy granicznej nie opuściła strefy Schengen, odbitkę stempla kontroli granicznej anuluje funkcjonariusz Straży Granicznej przez przekreślenie jej dwiema wykonanymi czarnym nieusuwalnym tuszem równoległymi liniami, które przecinają lewy górny narożnik odbitki stempla.

10. Anulowanie odbitki stempla kontroli granicznej, o którym mowa w ust. 9, odnotowuje się w dokumentacji służbowej.”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) środków transportu przewożących:

a) krew, osocze i materiały biologiczne,

b) pomoc humanitarną;”,

- dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) środków transportu w ruchu towarowym przewożących:

a) żywe zwierzęta,

b) towary niebezpieczne,

c) kwiaty cięte;

6) specjalnych środków transportu przewożących szybko psujące się artykuły żywnościowe, o których mowa w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 667 oraz z 2022 r. poz. 1824).”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontroli granicznej poza kolejnością można dokonać również w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę osoby zainteresowanej, za zgodą wyrażoną ustnie lub pisemnie, każdorazowo, przez właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza. Udzielenie zgody odnotowuje się w dokumentacji służbowej.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Załącznik 1. [WZÓR – ARKUSZ POTWIERDZAJĄCY PRZEKROCZENIE GRANICY ZEWNĘTRZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 933)

WZÓR - ARKUSZ POTWIERDZAJĄCY PRZEKROCZENIE GRANICY ZEWNĘTRZNEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-13
  • Data wejścia w życie: 2026-07-14
  • Data obowiązywania: 2026-07-14
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