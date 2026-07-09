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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 923

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 149) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026 (Dz. U. poz. 642 oraz z 2025 r. poz. 1886) w załączniku do rozporządzenia w części V lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Promowanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych

2021-2026

MSW oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MSW lub podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez MSW lub

zadanie własne,

zadanie powierzane w trybie wnioskowym,

zadanie powierzane w trybie konkursowym,

PIM MSWiA w ramach umowy z MSW zawartej na wniosek danego podmiotu,

zadanie powierzane w trybie wnioskowym,

WIML w ramach umowy z MON zawartej na wniosek WIML,

zadanie powierzane w trybie wnioskowym,

CZSW w ramach umowy z MS zawartej na wniosek CZSW,

zadanie powierzane w trybie wnioskowym,

KIF

zadanie własne

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-09
  • Data wejścia w życie: 2026-07-10
  • Data obowiązywania: 2026-07-10
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