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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 923
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 149) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
6
|
Promowanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych
|
2021-2026
|
MSW oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MSW lub podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez MSW lub
|
zadanie własne,
zadanie powierzane w trybie wnioskowym,
zadanie powierzane w trybie konkursowym,
|
PIM MSWiA w ramach umowy z MSW zawartej na wniosek danego podmiotu,
|
zadanie powierzane w trybie wnioskowym,
|
WIML w ramach umowy z MON zawartej na wniosek WIML,
|
zadanie powierzane w trybie wnioskowym,
|
CZSW w ramach umowy z MS zawartej na wniosek CZSW,
|
zadanie powierzane w trybie wnioskowym,
|
KIF
|
zadanie własne
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-07-09
- Data wejścia w życie: 2026-07-10
- Data obowiązywania: 2026-07-10
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2026 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2026
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – „Pracownie Kompas Jutra”
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