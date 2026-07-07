§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1648) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dopuszcza się przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1 i 2, przez:

1) przekazanie tych danych w postaci elektronicznej, w tym na nośniku elektronicznym;

2) przekazanie fotokodu (w tym kodu QR lub Data Matrix) zawierającego hiperłącze lub adresu internetowego, kierujących do prowadzonej przez podmiot odpowiedzialny lub podmiot działający na jego zlecenie, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, strony internetowej lub platformy wykorzystującej rozwiązania cyfrowe, na których podmiot ten udostępnił te dane.”.