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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 934

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych2), 3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1139 oraz z 2025 r. poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P” w tabeli:

- lp. 96 otrzymuje brzmienie:

96

Tetrahydrokannabinole, nastę­pujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

- Δ6a,10a-tetrahydrokannabinol,
Δ6a,10a-THC,

- 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- Δ6a,7-tetrahydrokannabinol,
Δ6a,7-THC,

- (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- Δ7-tetrahydrokannabinol,
Δ7-THC,

- (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- Δ8-tetrahydrokannabinol,
Δ8-THC,

- Δ10-tetrahydrokannabinol,
Δ10-THC,

- Δ9,11-tetrahydrokannabinol,
Δ9,11-THC, exo-THC

- (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

- (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9-metyleno-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

- uchyla się lp. 99,

b) w części „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P” w tabeli dodaje się lp. 83-85 w brzmieniu:

83

HHC

Heksahydrokannabinol

6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

84

2-MMC

2-metylometkatynon

2-(metyloamino)-1-(2-metylofenylo)propan-1-on

85

NEP

alfaetyloaminopentiofenon,
N-etylonorpentedron, alfaetyloaminowalerofenon,
alfa-EAPP

2-(etyloamino)-1-fenylopentan-1-on

c) w części „4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P” w tabeli dodaje się lp. 81 w brzmieniu:

81

KARYZOPRODOL

1-metyloetylokarbaminian (RS)-2-[(karbamoi-loksy)metylo]-2-metylopentylu

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części „1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N” w tabeli dodaje się lp. 212-216 w brzmieniu:

212

PROTONITAZEN

N,N-dietylo-5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)me-tylo]-1H-benzimidazolo-1-etanoamina

213

PROTONITAZEPINA

N-pirolidynoprotonitazen

5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)metylo]-1-(2-piro-lidyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol

214

METONITAZEPINA

N-pirolidynometonitazen

2-[(4-metoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-piro-lidyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol

215

ETONITAZEPIPEN

N-piperydynoetonitazen

2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-pipery-dyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol

216

N-DESETYLOIZOTO-NITAZEN

Norizotonitazen

N-etylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoamina

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części „1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych” w tabeli:

- uchyla się lp. 13,

- dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:

67

Δ8-THCP

Δ8-tetrahydrokannabiforol, JWH-091

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

68

Δ9-THCP-O

octan Δ9-tetrahydrokannabifo-rolu

octan (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olu

b) w części „2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy - grupa I-NPS” w pkt 2.2:

- w lit. a wyrazy „Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6).” zastępuje się wyrazami „Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6).”,

- w lit. b wyrazy „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej” zastępuje się wyrazami „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej”,

c) w części „3. Pochodne katynonu (2-amino-1-fenylopropan-1-onu) - grupa II-NPS” w pkt 3.2:

- w lit. a wyrazy „Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4).” zastępuje się wyrazami „Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4).”,

- w lit. b wyrazy „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej” zastępuje się wyrazami „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2026 r. pod numerem 2026/299/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-13
  • Data wejścia w życie: 2026-07-28
  • Data obowiązywania: 2026-07-28
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