§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1139 oraz z 2025 r. poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P” w tabeli:

- lp. 96 otrzymuje brzmienie:

96 Tetrahydrokannabinole, nastę­pujące izomery i ich warianty stereochemiczne: - Δ6a,10a-tetrahydrokannabinol,

Δ6a,10a-THC, - 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - Δ6a,7-tetrahydrokannabinol,

Δ6a,7-THC, - (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - Δ7-tetrahydrokannabinol,

Δ7-THC, - (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - Δ8-tetrahydrokannabinol,

Δ8-THC, - Δ10-tetrahydrokannabinol,

Δ10-THC, - Δ9,11-tetrahydrokannabinol,

Δ9,11-THC, exo-THC - (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, - 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol - (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9-metyleno-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

- uchyla się lp. 99,

b) w części „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P” w tabeli dodaje się lp. 83-85 w brzmieniu:

83 HHC Heksahydrokannabinol 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 84 2-MMC 2-metylometkatynon 2-(metyloamino)-1-(2-metylofenylo)propan-1-on 85 NEP alfaetyloaminopentiofenon,

N-etylonorpentedron, alfaetyloaminowalerofenon,

alfa-EAPP 2-(etyloamino)-1-fenylopentan-1-on

c) w części „4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P” w tabeli dodaje się lp. 81 w brzmieniu:

81 KARYZOPRODOL 1-metyloetylokarbaminian (RS)-2-[(karbamoi-loksy)metylo]-2-metylopentylu

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części „1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N” w tabeli dodaje się lp. 212-216 w brzmieniu:

212 PROTONITAZEN N,N-dietylo-5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)me-tylo]-1H-benzimidazolo-1-etanoamina 213 PROTONITAZEPINA N-pirolidynoprotonitazen 5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)metylo]-1-(2-piro-lidyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol 214 METONITAZEPINA N-pirolidynometonitazen 2-[(4-metoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-piro-lidyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol 215 ETONITAZEPIPEN N-piperydynoetonitazen 2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-pipery-dyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol 216 N-DESETYLOIZOTO-NITAZEN Norizotonitazen N-etylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoamina

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części „1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych” w tabeli:

- uchyla się lp. 13,

- dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:

67 Δ8-THCP Δ8-tetrahydrokannabiforol, JWH-091 (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 68 Δ9-THCP-O octan Δ9-tetrahydrokannabifo-rolu octan (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olu

b) w części „2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy - grupa I-NPS” w pkt 2.2:

- w lit. a wyrazy „Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6).” zastępuje się wyrazami „Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6).”,

- w lit. b wyrazy „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej” zastępuje się wyrazami „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej”,

c) w części „3. Pochodne katynonu (2-amino-1-fenylopropan-1-onu) - grupa II-NPS” w pkt 3.2:

- w lit. a wyrazy „Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4).” zastępuje się wyrazami „Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4).”,

- w lit. b wyrazy „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej” zastępuje się wyrazami „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej”.