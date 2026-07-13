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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 934
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 7 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych2), 3)
Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).”;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części „1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P” w tabeli:
- lp. 96 otrzymuje brzmienie:
|
96
|
Tetrahydrokannabinole, następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:
|
- Δ6a,10a-tetrahydrokannabinol,
|
- 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,
|
- Δ6a,7-tetrahydrokannabinol,
|
- (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,
|
- Δ7-tetrahydrokannabinol,
|
- (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,
|
- Δ8-tetrahydrokannabinol,
- Δ10-tetrahydrokannabinol,
- Δ9,11-tetrahydrokannabinol,
|
- (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,
- 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
- (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9-metyleno-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
- uchyla się lp. 99,
b) w części „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P” w tabeli dodaje się lp. 83-85 w brzmieniu:
|
83
|
HHC
|
Heksahydrokannabinol
|
6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
|
84
|
2-MMC
|
2-metylometkatynon
|
2-(metyloamino)-1-(2-metylofenylo)propan-1-on
|
85
|
NEP
|
alfaetyloaminopentiofenon,
|
2-(etyloamino)-1-fenylopentan-1-on
c) w części „4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P” w tabeli dodaje się lp. 81 w brzmieniu:
|
81
|
KARYZOPRODOL
|
1-metyloetylokarbaminian (RS)-2-[(karbamoi-loksy)metylo]-2-metylopentylu
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części „1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N” w tabeli dodaje się lp. 212-216 w brzmieniu:
|
212
|
PROTONITAZEN
|
N,N-dietylo-5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)me-tylo]-1H-benzimidazolo-1-etanoamina
|
213
|
PROTONITAZEPINA
|
N-pirolidynoprotonitazen
|
5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)metylo]-1-(2-piro-lidyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol
|
214
|
METONITAZEPINA
|
N-pirolidynometonitazen
|
2-[(4-metoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-piro-lidyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol
|
215
|
ETONITAZEPIPEN
|
N-piperydynoetonitazen
|
2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-pipery-dyn-1-yloetylo)-1H-benzimidazol
|
216
|
N-DESETYLOIZOTO-NITAZEN
|
Norizotonitazen
|
N-etylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoamina
4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w części „1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych” w tabeli:
- uchyla się lp. 13,
- dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:
|
67
|
Δ8-THCP
|
Δ8-tetrahydrokannabiforol, JWH-091
|
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
|
68
|
Δ9-THCP-O
|
octan Δ9-tetrahydrokannabifo-rolu
|
octan (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olu
b) w części „2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy - grupa I-NPS” w pkt 2.2:
- w lit. a wyrazy „Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6).” zastępuje się wyrazami „Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6).”,
- w lit. b wyrazy „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej” zastępuje się wyrazami „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej”,
c) w części „3. Pochodne katynonu (2-amino-1-fenylopropan-1-onu) - grupa II-NPS” w pkt 3.2:
- w lit. a wyrazy „Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4).” zastępuje się wyrazami „Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4).”,
- w lit. b wyrazy „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej” zastępuje się wyrazami „lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2026 r. pod numerem 2026/299/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).
- Data ogłoszenia: 2026-07-13
- Data wejścia w życie: 2026-07-28
- Data obowiązywania: 2026-07-28
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