Absentem in criminibus damnari non oportet.

Nie zdajemy sobie sprawy (w większości) jak dużo osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny. To przeszło 1 mln osób na zasiłku pielęgnacyjnym. 1 000 000 uprawnionych osób niepełnosprawnych! Obecna wartość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł. Uwzględniając inflację za ostatnie 5 lat, to za mało dla osoby otrzymującej zasiłek pielęgnacyjny (sam dodatek nie był waloryzowany od 2019 r.). Natomiast 216 000 000 zł miesięcznie na zasiłek pielęgnacyjny to bardzo dużo dla budżetu. Rząd podjął więc decyzję, że zasiłek pielęgnacyjny będzie marginalizowany poprzez brak podwyżki. Uderza to w interesy osób niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem otrzymywać mają świadczenie wspierające więc one nie stracą na braku podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego.