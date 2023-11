QUIZ Na pewno wiesz, kiedy wypadają te święta? 8/10 jest w zasięgu

Pewne daty wypada znać. Niektóre święta obchodzimy sami, inne obchodzą nasi bliscy. Warto wiedzieć, które dni dobrze jest zaznaczyć w kalendarzu. Zapraszamy na quiz.

QUIZ wiedzy o pieczywie, nie tylko dla fanów glutenu. Znasz odpowiedź na 7. pytanie?

Z jakiego ciasta robi się croissanty? Co jest w środku rogala świętomarcińskiego? Jakie pieczywo jest popularne w kuchni indyjskiej, a jakie we włoskiej? Jeśli kochasz gluten, ten quiz jest dla Ciebie. A jeśli nie, to warto poznać kilka ciekawostek.

QUIZ Co to za napój? Wcale nie taki oczywisty quiz!

Jak nazywa się popularny turecki napój, czym jest dwójniak i co pije się po treningu? Znasz te napoje? To może uda Ci się rozwiązać quiz bezbłędnie.

Świąteczne wspomnienia. Quiz o Bożym Narodzeniu w PRL

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen magii, rodzinnych spotkań i tradycji. Każda epoka wnosiła coś wyjątkowego do sposobu ich obchodzenia, a okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) był w tym względzie szczególnie charakterystyczny. Wspomnienia Świąt w PRL-u to podróż do czasów, kiedy prostota mieszała się z niedostatkiem, a radość ze świątecznych chwil była często okupiona długimi godzinami oczekiwania w kolejkach po podstawowe produkty. W PRL-u, mimo oficjalnej areligijności państwa, Wigilia była obchodzona z dużym przywiązaniem do tradycji. Zapraszam do udziału w quizie, który pozwoli lepiej zrozumieć, jak wyglądało świętowanie w latach Polski Ludowej. Czy jesteście gotowi na podróż w czasie?

Dźwięki historii. Quiz o hymnie narodowym Polski

W sercu każdego narodu bije rytm jego historii, a nic nie oddaje tego lepiej niż słowa i melodia hymnu narodowego. Hymn Polski, nie tylko jest symbolem narodowym, ale również świadectwem przeszłości, odzwierciedleniem ducha ludzi i ich dążenia do wolności. To muzyczne dzieło, które przetrwało najcięższe próby czasu, stając się nieodłącznym elementem polskiej tożsamości narodowej. Hymn Polski, znany pod tytułem "Mazurek Dąbrowskiego", ma swoje korzenie w burzliwych czasach, kiedy to Polska walczyła o swoją niepodległość. Jego słowa, pełne patriotycznego zapału i nadziei, były inspiracją dla wielu pokoleń Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Melodia, która towarzyszyła bohaterom narodowym w ich drodze do wolności, jest dziś śpiewana z taką samą czcią, jak wiele lat temu. Czy jednak znamy dokładnie historię naszego hymnu? Czy potrafimy odnaleźć w jego słowach i nutach odniesienia do wydarzeń, które ukształtowały nasz kraj? Czy wiemy, kto jest autorem tej nieśmiertelnej kompozycji i w jakich okolicznościach powstała? Ten quiz to nie tylko test wiedzy, ale również podróż przez czas, która przybliży nam historię "Mazurka Dąbrowskiego" i pozwoli lepiej zrozumieć jego znaczenie dla polskiej duszy. Oto kilka pytań, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę i być może odkryć nowe fakty o hymnie Polski.

QUIZ o Warszawie. Co wiesz o stolicy? Nieoczywiste pytania - 12/12 tylko dla znawców

Myślisz, że o Warszawie wiesz wszystko? Znasz topografię, ciekawostki i fakty historyczne? Sprawdź się w naszym quizie. 12/12 punktów zdobędą tylko mistrzowie.

QUIZ Wiesz wszystko o jesieni? Komplet punktów jest w zasięgu!

Kiedy właściwie zaczyna się jesień? Które ptaki odlatują na zimę? Jakie drzewo nie gubi liści i z czego powinniśmy nosić swetry jesienią? Kochasz te porę roku? Ten quiz jest dla Ciebie. Nie przepadasz? Rozwiąż i tak, i baw się dobrze!

QUIZ Rozmówki zagraniczne. Znasz te podstawowe zwroty w językach obcych?

Wiesz, jak powiedzieć "cześć" po włosku? A jak się mówi "przepraszam" w innych językach? Jak po hiszpańsku jest "do widzenia"? Quiz z 10 pytaniami z podstawowymi zwrotami w obcych językach już czeka. Good luck!

Straszny quiz na Halloween. Znasz te horrory?

W wieczór 31 października w wielu krajach obchodzone jest Halloween. To dobry moment, aby przypomnieć sobie najbardziej znane, a według niektórych, najstraszniejsze horrory w historii kina.

QUIZ Najsłynniejsze musicale. Na pewno je znasz?

Klasyki gatunku. Z którego musicalu pochodzi piosenka "Gdybym był bogaczem"?. Który musical to autobiografia reżysera i gdzie "zagrały" Alpy? Quiz o najsłynniejszych musicalach już czeka!