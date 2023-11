"Opowieść wigilijna" Dickensa była wielokrotnie wznawiana, tłumaczona i ekranizowana. Od wielu lat to jedna z najpopularniejszych historii świątecznych i lektura obowiązkowa. Sprawdź, jak dobrze ją znasz.

QUIZ z lektury "Boska komedia" Dantego Alighieri. 7/10 to dobry wynik

Quiz z lektury. Po "Lalce", "Dziadach" czy "Mistrzu i Małgorzacie" nie mogło zabraknąć i tej lektury. "Chłopi" to powieść społeczno-obyczajowa, która dzięki ostatniej ekranizacji przeżywa swój renesans nie tylko wśród młodzieży. Sprawdź, jak dobrze ją pamiętasz!

"Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa jest lekturą na poziomie rozszerzonym, jednak sporo osób uważa, że to książka, którą każdy powinien przeczytać. Sprawdź, jak dobrze ją pamiętasz.

"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z najwybitniejszych i najważniejszych lektur, a zarazem najsłynniejsza powieść autora. Początkowo publikowana w odcinkach w "Kurierze Codziennym", następnie wydana w 1890 r. Jest czytana chętnie po dziś dzień. Co pamiętasz z tej lektury?

"Romeo i Julia" - test wiedzy o dramacie Szekspira!

"Romeo i Julia" to jedno z najbardziej znanych i poruszających dzieł Wiliama Szekspira, które od wieków fascynuje czytelników na całym świecie. Akcja tego dramatu rozgrywa się w malowniczej Weronie, gdzie dwie skłócone rodziny, Montekich i Kapuletich, stają się tłem dla burzliwej i zakazanej miłości dwojga młodych ludzi. Romeo i Julia, mimo przeciwności losu, decydują się na potajemny ślub, co prowadzi do serii tragicznych wydarzeń. Ich miłość, choć pełna namiętności i poezji, jest skazana na klęskę w świecie pełnym nienawiści i konfliktów. Ta opowieść o młodzieńczej miłości, buncie przeciwko tradycji i tragicznym losie stała się uniwersalnym symbolem miłości przekraczającej wszelkie bariery. Czy znasz wszystkie szczegóły tej opowieści? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!