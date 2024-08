Makbet - test z lektury

"Makbet" Williama Szekspira to dramat pełen intryg, ambicji i mrocznych proroctw. Historia opowiada o tytułowym bohaterze, którego żądza władzy prowadzi do zguby. Kluczowe wydarzenia, zawiłe relacje i motywy postaci skłaniają do refleksji nad moralnością i przeznaczeniem. Test z lektury sprawdzi Twoją znajomość treści, charakterystykę postaci oraz główne motywy utworu. Przygotuj się, aby lepiej zrozumieć ten klasyczny dramat. Powodzenia!