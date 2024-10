Czy potrafisz poprawnie zapisać skróty od takich wyrazów jak doktor, złoty czy tysiąc? Wiesz, jaki skrót ma ulica albo minuta? Jeśli tak, to quiz rozwiążesz bez problemu.

"Potop" Henryka Sienkiewicza to monumentalna powieść historyczna będąca drugą częścią Trylogii. Przenosi nas w burzliwe czasy najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą w XVII wieku. Główny bohater, Andrzej Kmicic, przechodzi dramatyczną przemianę – z awanturnika i zdrajcy staje się bohaterem narodowym. Jak dobrze pamiętasz przygody Kmicica, obronę Jasnej Góry oraz inne kluczowe wydarzenia tej powieści? Sprawdź swoją wiedzę w naszym teście!

Czy jesteś w stanie dopasować cytaty do autorów?

Bardzo trudny QUIZ ortograficzny. Co pamiętasz ze szkoły

Test z lektury "Makbet" Williama Szekspira

"Makbet" Williama Szekspira to dramat pełen intryg, ambicji i mrocznych proroctw. Historia opowiada o tytułowym bohaterze, którego żądza władzy prowadzi do zguby. Kluczowe wydarzenia, zawiłe relacje i motywy postaci skłaniają do refleksji nad moralnością i przeznaczeniem. Test z lektury sprawdzi Twoją znajomość treści, charakterystykę postaci oraz główne motywy utworu. Przygotuj się, aby lepiej zrozumieć ten klasyczny dramat. Powodzenia!