Reklama biznesu w kilku krokach: poradnik dla początkujących

W 2023 roku 1,2 mln osób będzie musiało dopłacić brakujący podatek do zeznania PIT. W sumie będzie to kwota 7 mld zł. Średnio na każdego dopłacającego podatnika to prawie 6 tys. zł (5833 zł). Dla wielu osób znalezienie takiej kwoty to spory kłopot. W takiej sytuacji możliwe jest wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) przyspieszenie przelewów od kontrahentów.