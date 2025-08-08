Afera z dofinansowaniami z KPO – o co chodzi? PARP zapowiada kontrole, premier: nie zaakceptuję marnowania środków, opozycja mówi o gigantycznym skandalu i podaje kolejne przykłady

Wiele kontrowersji wzbudziła interaktywna mapa projektów, które uzyskały dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, którą opublikowano na kpo.gov.pl. Co ciekawe od rana 8 sierpnia 2025 r. cała strona kpo.gov.pl nie jest dostępna (występują problemy techniczne z jej wyświetleniem). Szeroko krytykuje się zasadność wydatkowania tych środków zwłaszcza w branży HoReCa. PARP zapowiedział kontrolę w tym sektorze. Premier Tusk powiedział, że nie zaakceptuje żadnego marnotrawienia środków z KPO. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał całą sprawę gigantycznym skandalem

Kpo.gov.pl – interaktywna mapa projektów z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Na stronie Krajowego Planu Odbudowy (kpo.gov.pl) opublikowana została mapa projektów, które uzyskały dofinansowanie. Wiele z tych projektów wzbudziło krytykę. Politycy i komentatorzy krytykują sposób wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o to, że z pieniędzy, które Polska pozyskała w formie kredytu z UE (a więc do spłacenia przez podatników), część projektów ma charakter — w ocenie krytyków — mało istotny dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.



Przykłady krytykowanych dofinansowań:

- 539 tys. zł dofinansowania na czarter jachtu żaglowego z napędem elektrycznym nad Jeziorem Włocławskim,

- 509 tys. zł dofinansowania dla firmy robiącej ciasta na JACHT, jako rozszerzenie oferty.

- 526 tys. zł dofinansowania na zdalne treningi personalne dla siłowni,

- 521 tys. zł dofinansowania na ośmioosobową łódź dla firmy z branży gastronomicznej,

- 489 tys. zł dofinansowania dla Muzeum Ziemniaka w Warszawie,

- 532 tys. zł dofinansowania na aplikację do układania planu treningowego,

- 226 tys. zł dofinansowania dla firmy cateringowej na domek letniskowy,

- 261 tys. zł dofinansowania na rozszerzenie oferty pizzerii o solarium,

- 500 tys. zł dofinansowania na rozwój pośrednictwa finansowego o segment kredytów krótkoterminowych („kredyt na kredyt”).

W komentarzach do ww. posta na platformie X znajduje się wiele innych przykładów dofinansowań.

Główne zarzuty krytyków to:

1. Marnotrawstwo środków publicznych – w ocenie krytyków projekty są błahe i nie mają kluczowego znaczenia dla rozwoju kraju.

2. Brak inwestycji strategicznych – zwłaszcza brak finansowania np. fabryk leków czy dużych linii produkcyjnych, które mogłyby zwiększyć niezależność gospodarczą.

3. Obciążenie przyszłych pokoleń – środki z KPO w tej części są pożyczką, więc podatnicy będą je spłacać.

4. Narracja o „kolonialnym” mechanizmie – pojawia się teza, że Niemcy i inne kraje zyskują, bo Polska zadłuża się u nich, a wydaje pieniądze w sposób nieefektywny.

Co ciekawe od rana 8 sierpnia 2025 r. cała strona kpo.gov.pl nie jest dostępna (występują problemy techniczne z jej wyświetleniem).

PARP zapowiada kontrolę w branży HoReCa – wyniki do końca września 2025 r.

Szczególnie dużo kontrowersji wzbudziły dofinansowania przyznane firmom z sektora HoReCa (branża hoteli, restauracji i cateringu).



Wstępne wyniki rozszerzonych kontroli projektów HoReCa finansowanych z KPO mogą być dostępne do końca września - poinformował 8 sierpnia 2025 r. dziennikarzy p.o. prezesa PARP Krzysztofa Gulda. Wiceminister funduszy Jan Szyszko poinformował, że informacje o możliwych nieprawidłowościach były przyczyną odwołania szefowej PARP. "Takie wydałem już polecenia, żeby wstępne wyniki tych kontroli były możliwe jak najszybciej, być może będziemy mogli je zaprezentować już do końca września, a na pewno w III kwartale, gdzie będziemy mieli już pełen obraz sytuacji na znacznie powiększonych próbkach z grup projektów objętych wsparciem" - powiedział na briefingu Krzysztof Gulda.

"Gdybyśmy uznali w wyniku kontroli (...), że wystąpiły nieprawidłowości, a pieniądze publiczne zostały wykorzystane nieprawidłowo, w pierwszej kolejności istnieje możliwość rozwiązania umowy z beneficjentem, konieczność zwrotu środków" - dodał.



Wiceminister funduszy i polityki Jan Szyszko regionalnej zaznaczył tego samego dnia podczas briefingu, że program był skierowany do przedsiębiorców branży HORECA, którzy chcieli rozszerzyć działalność.

"Mamy do czynienia z sytuacją, w której projekty, które zostały wybrane do dofinansowania nie spełniają jego celów, sprawiają wrażenie szczerze mówiąc dość cwaniackich. Mówimy o inwestycji HORECA w ramach Krajowego Planu Odbudowy, której łączny budżet to 1,2 mld zł. Stanowi to mniej niż pół procenta wartości KPO. Ta inwestycja była kierowana do polskich restauratorów, hotelarzy, firm cateringowych, by pomóc im w poszerzeniu skali działalności" - powiedział Szyszko.



Zaznaczył, że to branża, która szczególnie ucierpiała w czasie pandemii - dotknęła ona bezpośrednio 65 proc. przedsiębiorców z tej branży.



"Pierwsze informacje o tym, że w tej inwestycji mogą pojawiać się jakieś nieprawidłowości mające charakter systemowy dotarły do kierownictwa ministerstwa kilka tygodni temu i niezwłocznie zaczęliśmy temat badać, a po zbadaniu podejmować stosowne decyzje" - powiedział wiceminister, zaznaczając, że jedną z tych decyzji było odwołanie z końcem lipca prezes PARP Katarzyny Duber-Stachurskiej i zlecenie kontroli u jednego z operatorów programu.



"Ta kontrola będzie w najbliższych dniach poszerzona o wszystkich partnerów tej inwestycji" - powiedział Szyszko. Dodał, że PARP wybrał w otwartym konkursie 5 operatorów regionalnych, którzy odpowiadali za wybór ostatecznych beneficjentów tych środków i którzy nie są podmiotami rządowymi.

Ważne Z informacji PARP wynika, że na dzień 31 lipca podpisano w programie HORECA nieco ponad 3 tys. umów na 1.240 mln, a w finansowaniu zastosowano system refundacji, a nie zaliczek.

Premier Tusk: nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO

Premier Donald Tusk poinformował w piątek 8 sierpnia 2025 r., że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Dodał, że jeśli kontrole wykażą, iż jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków. Do sprawy pomocy z KPO dla branży HoReCa premier odniósł się podczas swojego wystąpienia w Łebie.



– Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO – zadeklarował premier. Poinformował, że w drodze do Łeby rozmawiał z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, odpowiedzialną za realizację KPO.

– Dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności czy czasami głupio rozdawanych środkach, ministerstwo pani Pełczyńskiej-Nałęcz wiedziało już od pewnego czasu – powiedział Tusk.



Zaznaczył, że przeprowadzana jest kontrola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarską i restauracyjno-cateringową.



– Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał, jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki z tytułu tego projektu. Tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będę oczekiwał szybkich decyzji włącznie z odebraniem środków, tam, gdzie one zostały ewidentnie nadużyte – dodał szef rządu.



– Zero tolerancji dla tego typu praktyk – podkreślił. (PAP)



Gawkowski o środkach z KPO: wszystko zostanie sprawdzone

Przy skali środków wydawanych z Krajowego Planu Odbudowy mogły zdarzyć się sytuacje, że ktoś je źle wydał; wszystko zostanie sprawdzone - powiedział w piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica), odnosząc się do doniesień medialnych nt. dofinansowań z KPO.



Pytany 8 sierpnia 2025 r. na briefingu w Częstochowie o doniesienia, zgodnie z którymi fundusze z Krajowego Planu Odbudowy miały finansować w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności Gawkowski podkreślił, że KPO zapewnia w Polsce dziesiątki miliardów złotych, m.in. na transformację energetyczną, cyfrową, inwestycje kolejowe czy zdrowotne.



- To są miliardy złotych na lepsze życie obywateli, na normalność, jeżeli chodzi o budowę przekonania, że wszyscy będą z tych pieniędzy korzystali. Czy mogą zdarzyć się sytuacje, w których ktoś źle wydał środki? Oczywiście. Ja ufam w to, co powiedział pan minister (wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan - PAP) Szyszko, że wszystko zostanie zweryfikowane, sprawdzone - wskazał.



Dodał, że „jeżeli zdarzały się błędy, będą z tego konsekwencje”, zostanie to „szybko ukrócone, a winni zostaną ukarani”, natomiast jak to będzie wyglądało, niech decyduje resort funduszy. Podkreślił zarazem, że wydawane w Polsce pieniądze z KPO „dzisiaj z wielką mocą pracują nad rozpędzeniem polskiej gospodarki”, co pokazują wskaźniki i czują obywatele.



- Mam wrażenie, że gdybyśmy połączyli to, co jest wydawane w sposób taki, który usprawniania życie, z tym, co może się zawsze zdarzyć, czyli z jakąś mikroskalą tego, że ktoś gdzieś czegoś nadużył, to możemy powiedzieć, że pieniądze z KPO służą Polsce. A jeżeli są jakieś rzeczy do rozliczenia, do wykorzystania ponownego albo do stwierdzenia, że coś było nielegalnie, to na pewno to zostanie szybko wyjaśnione - powtórzył wicepremier.

Kaczyński o środkach z KPO: zamiast ekonomicznego impulsu, gigantyczny skandal

Zamiast ekonomicznego impulsu, gigantyczny skandal - tak doniesienia dotyczące dofinansowań z Krajowego Planu Odbudowy skomentował w piątek 8 sierpnia 2025 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pieniądze dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele - dodał. Szef PiS odniósł się do doniesień, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy miały finansować w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności, a informacje o tym było można znaleźć na mapie inwestycji, która pojawiła się na stronie KPO.

„Zrujnowali finanse państwa, nie potrafią zapewnić wpływów do budżetu, a teraz zobaczcie, co robią z pieniędzmi z KPO, które miały być przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki” – napisał Kaczyński we wpisie na platformie X odnosząc się do rządzących obecnie.



Jak dodał „zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne. „Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele. Miały być pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe, a nie ma na nic” - napisał Kaczyński. Według niego, „brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach”.



„Wielka część Polaków przejrzała na oczy. Mam nadzieję, że także inni zrozumieją, czym jest ta władza” – dodał.

