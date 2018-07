Podaje się do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 2104) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 stycznia 2018 r. ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Konwencji wchodzi ona w życie dnia 1 lipca 2018 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Austrii, Jersey, Republiki Słowenii i Wyspy Man1).

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rzeczpospolita Polska, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 3 ust. 6, art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 10, art. 5 ust. 10 lit. c), art. 6 ust. 5, art. 7 ust. 17 lit. a), art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 16 ust. 6 lit. b) pkt i), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 16 ust. 6 lit. c) pkt i), art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii), art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i) oraz art. 16 ust. 6 lit. d) pkt ii),

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 8 ust. 3 lit. b) pkt i), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 5 lit. a) oraz art. 17 ust. 3 lit. a),

3) oświadczenie zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji, zastrzeżeń oraz oświadczenia zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że informacja o związaniu się Konwencją każdego z 78 państw wskazanych w notyfikacji zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji, wraz z dotyczącymi tego państwa zastrzeżeniami, notyfikacjami oraz oświadczeniami dotyczącymi stosowania postanowień Konwencji w relacji do umowy dwustronnej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a tym państwem, będzie każdorazowo ogłaszana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w osobnym oświadczeniu rządowym2).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Rzeczpospolita Polska planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr Tytuł Druga Umawiająca się Jurysdykcja Tekst pierwotny/Instrument zmieniający Data podpisania Data wejścia w życie 1 2 3 4 5 6 1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Albania Tekst pierwotny (Dz. U. z 1994 r. poz. 492 oraz z 2010 r. poz. 11) 05.03.1993 27.06.1994 2 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Arabia Saudyjska Tekst pierwotny (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) 22.02.2011 01.06.2012 3 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Armenia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2005 r. poz. 576) 14.07.1999 27.02.2005 4 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Australia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1992 r. poz. 177 oraz z 2007 r. poz. 1278) 07.05.1991 04.03.1992 5 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku Austria Tekst pierwotny (Dz. U. z 2005 r. poz. 1921) 13.01.2004 01.04.2005 Instrument zmieniający (a)3) (Dz. U. z 2008 r. poz. 1450) 04.02.2008 10.10.2008 6 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Azerbejdżan Tekst pierwotny (Dz. U. z 2008 r. poz. 52) 26.08.1997 20.01.2005 7 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Bangladesz Tekst pierwotny (Dz. U. z 2000 r. poz. 1121) 08.07.1997 28.01.1999 8 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Belgia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2004 r. poz. 2139) 20.08.2001 29.04.2004 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1094) 14.04.2014 02.05.2018 9 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Białoruś Tekst pierwotny (Dz. U. z 1993 r. poz. 534) 18.11.1992 31.07.19934) 10 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Bośnia i Hercegowina Tekst pierwotny (Dz. U. z 2016 r. poz. 590) 04.06.2014 07.03.2016 11 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Bułgaria Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 679) 11.04.1994 10.05.1995 12 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku Chile Tekst pierwotny (Dz. U. z 2004 r. poz. 1976) 10.03.2000 30.12.2003 13 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Chiny Tekst pierwotny (Dz. U. z 1989 r. poz. 65) 07.06.1988 07.01.1989 14 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Chorwacja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 370 oraz z 2016 r. poz. 1083) 19.10.1994 11.02.1996 15 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Cypr Tekst pierwotny (Dz. U. z 1993 r. poz. 523) 04.06.1992 07.07.1993 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1383) 22.03.2012 09.11.2012 16 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Czechy Tekst pierwotny (Dz. U. z 2012 r. poz. 991 oraz z 2015 r. poz. 1976) 13.09.2011 11.06.2012 17 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Dania Tekst pierwotny (Dz. U. z 2003 r. poz. 368) 06.12. 2001 31.12.2002 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2010 r. poz. 1613) 07.12. 2009 25.11.2010 18 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Egipt Tekst pierwotny (Dz. U. z 2003 r. poz. 690) 24.06.1996 16.07.2001 19 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Estonia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 388) 09.05.1994 09.12.1994 20 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Etiopia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2018 r. poz. 329) 13.07.2015 14.02.2018 21 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Filipiny Tekst pierwotny (Dz. U. z 1997 r. poz. 817) 09.09.1992 07.04.1997 22 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Finlandia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2010 r. poz. 205) 08.06.2009 11.03.2010 23 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku Francja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1977 r. poz. 5) 20.06.1975 12.09.1976 24 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Grecja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1991 r. poz. 524) 20.11.1987 28.09.1991 25 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Hiszpania Tekst pierwotny (Dz. U. z 1982 r. poz. 127) 15.11.1979 06.05.1982 26 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Holandia5) Tekst pierwotny (Dz. U. z 2003 r. poz. 2120) 13.02.2002 18.03.2003 27 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Indie Tekst pierwotny (Dz. U. z 1990 r. poz. 46) 21.06.1989 26.10.1989 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1336) 29.01.2013 01.06.2014 28 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Indonezja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1994 r. poz. 187) 06.10.1992 25.08.1993 29 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Iran Tekst pierwotny (Dz. U. z 2006 r. poz. 1770) 02.10.1998 01.12.2006 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2006 r. poz. 1772) 15.12.2004 01.12.2006 30 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Irlandia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 129 oraz z 2000 r. poz. 650) 13.11.1995 22.12.1995 31 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Islandia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1999 r. poz. 890) 19.06.1998 20.06.1999 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1353) 16.05.2012 23.08.2013 32 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Izrael Tekst pierwotny (Dz. U. z 1992 r. poz. 124) 22.05.1991 30.12.1991 33 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Japonia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1983 r. poz. 60) 20.02.1980 23.12.1982 34 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Jordania Tekst pierwotny (Dz. U. z 1999 r. poz. 654) 04.10.1997 22.04.1999 35 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Kanada Tekst pierwotny (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371) 14.05.2012 30.10.2013 36 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Katar Tekst pierwotny (Dz. U. z 2010 r. poz. 93) 18.11.2008 28.12.2009 37 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Kazachstan Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 586) 21.09.1994 13.05.1995 38 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Kirgistan Tekst pierwotny (Dz. U. z 2004 r. poz. 2304) 19.11.1998 22.06.2004 39 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Korea Południowa Tekst pierwotny (Dz. U. z 1992 r. poz. 126) 21.06.1991 21.02.1992 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1977) 22.10.2013 15.10.2016 40 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Kuwejt Tekst pierwotny (Dz. U. z 2000 r. poz. 811) 16.11.1996 25.04.2000 41 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku Liban Tekst pierwotny (Dz. U. z 2004 r. poz. 2445) 26.07.1999 07.11.2003 42 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Litwa Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 277 oraz z 2008 r. poz. 483) 20.01.1994 19.07.1994 43 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Luksemburg Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 527) 14.06.1995 31.07.1996 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2013 r. poz. 964) 07.06.2012 25.07.2013 44 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Łotwa Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 285 oraz z 2009 r. poz. 750) 17.11.1993 30.11.1994 45 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Macedonia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2002 r. poz. 1744) 28.11.1996 17.12.1999 46 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Malezja Tekst pierwotny 08.07.2013 jeszcze nie weszła w życie 47 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Malta Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 256) 07.01.1994 24.11.1994 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2011 r. poz. 1661) 06.04.2011 22.11.2011 48 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Maroko Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 529) 24.10.1994 23.08.1996 49 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Meksyk Tekst pierwotny (Dz. U. z 2003 r. poz. 131 oraz z 2011 r. poz. 865) 30.11.1998 06.09.2002 50 Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Mołdawia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 166) 16.11.1994 27.10.1995 51 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku Mongolia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2002 r. poz. 1746) 18.04.1997 21.07.2001 52 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Norwegia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2010 r. poz. 899) 09.09.2009 25.05.2010 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2013 r. poz. 680) 05.07.2012 02.04.2013 53 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Nowa Zelandia Tekst pierwotny (Dz. U. z 2006 r. poz. 1822) 21.04.2005 16.08.2006 54 Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu Pakistan Tekst pierwotny (Dz. U. z 1976 r. poz. 47) 25.10.1974 24.11.1975 55 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Portugalia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1998 r. poz. 304 oraz z 2017 r. poz. 1101) 09.05.1995 04.02.1998 56 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Republika Południowej Afryki Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 124) 10.11.1993 05.12.1995 57 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rosja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1993 r. poz. 569 oraz z 2008 r. poz. 997) 22.05.1992 22.02.1993 58 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rumunia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 530) 23.06.1994 15.09.1995 59 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Jugosławia (Serbia)6) Tekst pierwotny (Dz. U. z 2001 r. poz. 1137) 12.06.1997 17.06.1998 60 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Singapur Tekst pierwotny (Dz. U. z 2014 r. poz. 443) 04.11.2012 06.02.2014 61 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Słowacja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1996 r. poz. 131) 18.08.1994 21.12.1995 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1046) 01.08.2013 01.08.2014 62 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Słowenia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1998 r. poz. 198) 28.06.1996 10.03.1998 63 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Sri Lanka Tekst pierwotny 06.10.2015 jeszcze nie weszła w życie 64 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Syria Tekst pierwotny (Dz. U. z 2004 r. poz. 1972) 15.08.2001 23.12.2003 65 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Szwajcaria Tekst pierwotny (Dz. U. z 1993 r. poz. 92) 02.09.1991 25.09.1992 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2011 r. poz. 1533) 20.04.2010 17.10.2011 66 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Szwecja Tekst pierwotny (Dz. U. z 2006 r. poz. 193 oraz z 2017 r. poz. 2177) 19.11.2004 15.10.2005 67 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Tadżykistan Tekst pierwotny (Dz. U. z 2005 r. poz. 92) 27.05.2003 24.06.2004 68 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Tajlandia Tekst pierwotny (Dz. U. z 1983 r. poz. 170) 08.12.1978 13.05.1983 69 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Tunezja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1994 r. poz. 357) 29.03.1993 15.11.1993 70 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Turcja Tekst pierwotny (Dz. U. z 1997 r. poz. 58) 03.11.1993 01.10.1996 71 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Ukraina Tekst pierwotny (Dz. U. z 1994 r. poz. 269 oraz z 2008 r. poz. 1025) 12.01.1993 11.03.1994 72 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Uzbekistan Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 559) 11.01.1995 29.04.1995 73 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Węgry Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 602) 23.09.1992 10.09.1995 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2002 r. poz. 946) 27.06.2000 01.05.2002 74 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych Wielka Brytania Tekst pierwotny (Dz. U. z 2006 r. poz. 1840) 20.07.2006 27.12.2006 75 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Wietnam Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 258) 31.08.1994 20.01.1995 76 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania Włochy Tekst pierwotny (Dz. U. z 1989 r. poz. 374) 21.06.1985 26.09.1989 77 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Zimbabwe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, majątku i zysków majątkowych Zimbabwe Tekst pierwotny (Dz. U. z 1995 r. poz. 318) 09.07.1993 28.11.1994 78 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Zjednoczone Emiraty Arabskie Tekst pierwotny (Dz. U. z 1994 r. poz. 373) 31.01.1993 21.04.1994 Instrument zmieniający (a) (Dz. U. z 2015 r. poz. 312) 11.12.2013 01.05.2015

Notyfikacja zgodnie z art. 3 ust. 6

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następująca umowa zawiera postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 4, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 3 ust. 5 lit. c) do e). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 49 Meksyk ust. 1 Protokołu do Konwencji

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 1 2 3 1 Albania art. 4 ust. 3 2 Arabia Saudyjska art. 4 ust. 3 3 Armenia art. 4 ust. 3 4 Australia art. 4 ust. 4 5 Austria art. 4 ust. 3 6 Azerbejdżan art. 4 ust. 3 7 Bangladesz art. 4 ust. 3 8 Belgia art. 4 ust. 3 9 Białoruś art. 4 ust. 3 10 Bośnia i Hercegowina art. 4 ust. 3 11 Bułgaria art. 4 ust. 3 12 Chile art. 4 ust. 3 13 Chiny art. 4 ust. 3 14 Chorwacja art. 4 ust. 3 15 Cypr art. 4 ust. 3 16 Czechy art. 4 ust. 3 17 Dania art. 4 ust. 3 18 Egipt art. 4 ust. 3 19 Estonia art. 4 ust. 3 20 Etiopia art. 4 ust. 3 21 Filipiny art. 4 ust. 3 22 Finlandia art. 4 ust. 3 23 Francja art. 4 ust. 3 24 Grecja art. 4 ust. 3 25 Hiszpania art. 4 ust. 3 26 Holandia art. 4 ust. 3 27 Indie art. 4 ust. 3 28 Indonezja art. 4 ust. 3 29 Iran art. 4 ust. 3 30 Irlandia art. 4 ust. 3 31 Islandia art. 4 ust. 3 32 Izrael art. 4 ust. 3 33 Japonia art. 4 ust. 3 34 Jordania art. 4 ust. 3 35 Kanada art. 4 ust. 3 i 4 36 Katar art. 4 ust. 3 37 Kazachstan art. 4 ust. 3 38 Kirgistan art. 4 ust. 3 39 Korea Południowa art. 4 ust. 3 40 Kuwejt art. 4 ust. 4 41 Liban art. 4 ust. 3 42 Litwa art. 4 ust. 3 43 Luksemburg art. 4 ust. 3 44 Łotwa art. 4 ust. 3 45 Macedonia art. 4 ust. 3 46 Malezja art. 4 ust. 3 47 Malta art. 4 ust. 3 48 Maroko art. 4 ust. 3 49 Meksyk art. 4 ust. 3 50 Mołdawia art. 4 ust. 3 51 Mongolia art. 4 ust. 3 52 Norwegia art. 4 ust. 3 53 Nowa Zelandia art. 4 ust. 4 54 Pakistan art. 4 ust. 3 55 Portugalia art. 4 ust. 3 56 Republika Południowej Afryki art. 4 ust. 3 57 Rosja art. 1 ust. 3 58 Rumunia art. 4 ust. 3 59 Serbia art. 4 ust. 3 60 Singapur art. 4 ust. 3 61 Słowacja art. 4 ust. 3 62 Słowenia art. 4 ust. 3 63 Sri Lanka art. 4 ust. 3 64 Syria art. 4 ust. 3 65 Szwajcaria art. 4 ust. 3 66 Szwecja art. 4 ust. 3 67 Tadżykistan art. 4 ust. 3 68 Tajlandia art. 4 ust. 3 69 Tunezja art. 4 ust. 3 70 Turcja art. 4 ust. 3 71 Ukraina art. 4 ust. 3 72 Uzbekistan art. 4 ust. 3 73 Węgry art. 4 ust. 3 74 Wielka Brytania art. 4 ust. 3 75 Wietnam art. 4 ust. 3 76 Włochy art. 4 ust. 3 77 Zimbabwe art. 4 ust. 3 78 Zjednoczone Emiraty Arabskie art. 4 ust. 4

Notyfikacja zgodnie z art. 5 ust. 10

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 10 Konwencji Rzeczpospolita Polska, na podstawie art. 5 ust. 1, dokonuje wyboru stosowania Opcji C przewidzianej w tym artykule.

Notyfikacja zgodnie z art. 5 ust. 10 lit. c)

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja wyboru postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 5 ust. 10 lit. c) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 5 ust. 7. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 1 2 3 1 Albania art. 24 ust. 1 lit. a 5 Austria art. 24 ust. 1 lit. a 6 Azerbejdżan art. 24 ust. 1 7 Bangladesz art. 23 ust. 1 lit. a 8 Belgia art. 23 ust. 2 lit. a (po zmianie przez art. VI (a)7)) 9 Białoruś art. 23 ust. 1 10 Bośnia i Hercegowina art. 22 ust. 2 lit. a i d 11 Bułgaria art. 24 ust. 1 13 Chiny art. 23 ust. 1 lit. a 14 Chorwacja art. 23 ust. 1 lit. a 15 Cypr art. 24 ust. 1 lit. a 16 Czechy art. 21 ust. 1 lit. a 17 Dania art. 22 ust. 1 lit. a 19 Estonia art. 24 ust. 1 lit. a 21 Filipiny art. 23 ust. 1 lit. a 22 Finlandia art. 21 ust. 2 lit. a 23 Francja art. 23 ust. 1 lit. a 24 Grecja art. 24 ust. 1 pkt 1 25 Hiszpania art. 23 ust. 1 lit. a polskiego alternatu 28 Indonezja art. 22 ust. 1 lit. a 30 Irlandia art. 24 ust. 2 lit. a w angielskiej wersji językowej/art. 24 ust. 1 lit. a w polskiej wersji językowej 31 Islandia art. 23 ust. 1 lit. a 32 Izrael art. 23 ust. 1 lit. a w angielskiej wersji językowej/art. 23 ust. 2 lit. a w polskiej wersji językowej 33 Japonia art. 23 ust. 1 lit. a polskiego alternatu/art. 23 ust. 2 lit. a japońskiego alternatu 34 Jordania art. 22 ust. 1 lit. a 35 Kanada art. 21 ust. 1 lit. a 40 Kuwejt art. 24 ust. 3 lit. a pkt 1 41 Liban art. 24 ust. 1 lit. a 42 Litwa art. 25 ust. 1 lit. a 43 Luksemburg art. 24 ust. 2 lit. a i c 44 Łotwa art. 24 ust. 1 lit. a 47 Malta art. 23 ust. 1 lit. a 48 Maroko art. 24 ust. 1 49 Meksyk art. 23 ust. 1 lit. a 51 Mongolia art. 24 ust. 1 lit. a 52 Norwegia art. 22 ust. 1 lit. a i d 53 Nowa Zelandia art. 21 ust. 2 lit. a 54 Pakistan art. 22 ust. 1 55 Portugalia art. 23 lit. a pkt i 56 Republika Południowej Afryki art. 23 ust. 1 lit. a 58 Rumunia art. 25 ust. 1 lit. a 59 Serbia art. 24 ust. 1 pkt 1 61 Słowacja art. 24 ust. 1 lit. a i c 62 Słowenia art. 24 ust. 1 lit. a w polskiej i angielskiej wersji językowej polskiego alternatu/art. 24 ust. 2 lit. a w słoweńskiej i angielskiej wersji językowej słoweńskiego alternatu 65 Szwajcaria art. 23 ust. 1 lit. a 66 Szwecja art. 22 ust. 1 lit. a 68 Tajlandia art. 21 ust. 1 69 Tunezja art. 22 ust. 1 pkt 1 70 Turcja art. 23 ust. 1 lit. a 71 Ukraina art. 24 ust. 2 lit. a 73 Węgry art. 24 ust. 1 74 Wielka Brytania art. 22 ust. 2 lit. a 75 Wietnam art. 23 ust. 1 lit. a 76 Włochy art. 23 ust. 2 lit. a 77 Zimbabwe art. 24 ust. 1 lit. a

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły przewidziany w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Tekst preambuły 1 2 3 1 Albania Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 2 Arabia Saudyjska Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 5 Austria Pragnąc zawrzeć umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, 7 Bangladesz Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 8 Belgia Pragnąc zawrzeć nową Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 10 Bośnia i Hercegowina Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 12 Chile Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, 13 Chiny Dążąc do zawarcia Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu; 15 Cypr Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania od dochodu i majątku <oraz pragnąc rozwijać ich wzajemne więzi gospodarcze poprzez eliminowanie przeszkód podatkowych> 16 Czechy Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 17 Dania Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 18 Egipt Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 20 Etiopia Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 22 Finlandia Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 24 Grecja Powodowane chęcią zawarcia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 25 Hiszpania <Biorąc pod uwagę zasady i postanowienia Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i powodując się chęcią dalszego rozwijania i ułatwiania wzajemnych stosunków gospodarczych,> postanowiły zawrzeć Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 26 Holandia Pragnąc zawrzeć nową konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między obu Państwami 28 Indonezja Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 29 Iran Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 30 Irlandia Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 31 Islandia Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 32 Izrael Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 35 Kanada Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 36 Katar Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 39 Korea Południowa Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, <i w celu dalszego rozwijania i ułatwiania wzajemnych stosunków gospodarczych,> 41 Liban <Pragnąc popierać i wzmacniać obustronną współpracę gospodarczą> przez zawarcie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 42 Litwa Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 43 Luksemburg Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 44 Łotwa Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 45 Macedonia Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 46 Malezja Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 47 Malta Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu; 48 Maroko Pragnąc zawrzeć konwencję w celu unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od podatków od dochodu i majątku, 49 Meksyk Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 52 Norwegia Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu; 53 Nowa Zelandia Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 55 Portugalia <Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Portugalskiej,> pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od podatków od dochodu, <uzgodniły, co następuje:> 57 Rosja <Kierując się dążeniem do rozwijania i umacniania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między obydwoma Państwami, oraz> w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 59 Serbia Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, <w celu ustanowienia stabilnych warunków do wszechstronnego rozwoju współpracy gospodarczej i w innych dziedzinach między obydwoma państwami, w szczególności w dziedzinie długoterminowych form wzajemnej współpracy i inwestycji,> 60 Singapur Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 61 Słowacja <Pragnąc popierać wzajemne więzi gospodarcze poprzez eliminowanie przeszkód podatkowych> oraz pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 62 Słowenia Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 63 Sri Lanka Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od podatków od dochodu w zakresie podatków od dochodu, 64 Syria Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 65 Szwajcaria Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 68 Tajlandia Powodowane chęcią zawarcia Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 69 Tunezja Pragnąc zawrzeć Konwencję w celu unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 70 Turcja Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku 73 Węgry Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku <i dążąc do rozwoju i ułatwiania wzajemnych stosunków gospodarczych> 74 Wielka Brytania Pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych; 75 Wietnam Pragnąc zawrzeć umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 76 Włochy Pragnąc zawrzeć Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 77 Zimbabwe Pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, majątku i zysków majątkowych,

Oświadczenie zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Oświadczenie w zakresie stosowania klauzuli PPT (Principal Purpose Test - klauzuli głównego celu) jako środka o charakterze tymczasowym

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska niniejszym składa oświadczenie, iż akceptuje stosowanie art. 7 ust. 1 samodzielnie jako środka o charakterze tymczasowym, jednakże zamierza, tam gdzie to możliwe, przyjąć w drodze bilateralnych negocjacji postanowienia o ograniczeniu przyznania korzyści umownych: jako dodatkowych uregulowań albo w miejsce ustępu 1.

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 1 2 3 2 Arabia Saudyjska art. 27 6 Azerbejdżan art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 7 10 Bośnia i Hercegowina art. 26 ust. 1 12 Chile art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 7 20 Etiopia art. 28 24 Grecja art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 7 27 Indie art. 28A 35 Kanada art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 8 i art. 12 ust. 8 37 Kazachstan art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 6 39 Korea Południowa art. 22A ust. 1 41 Liban art. 11 ust. 8 i art. 12 ust. 7 46 Malezja art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 7 i art. 13 ust. 7 47 Malta art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 8 i art. 12 ust. 7 49 Meksyk art. 11 ust. 8 i art. 12 ust. 7 50 Mołdawia art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 6 60 Singapur art. 10 ust. 8, art. 11 ust. 8 i art. 12 ust. 7 63 Sri Lanka art. 27 71 Ukraina art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 6 72 Uzbekistan art. 12 ust. 7 74 Wielka Brytania art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 7 i art. 21 ust. 4 78 Zjednoczone Emiraty Arabskie art. 23A

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) pkt i)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) pkt i) Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w zakresie, w jakim przepisy, o których mowa w art. 8 ust. 1, przewidują już minimalny okres posiadania. Umowy objęte zakresem niniejszego zastrzeżenia są wymienione poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 8 Belgia art. 10 ust. 2 lit. a (po zmianie przez art. II (a)7): art. 10 ust. 2 zd. 2 lit. a (a)) 15 Cypr art. 10 ust. 2 lit. a 17 Dania art. 10 ust. 2 lit. a 43 Luksemburg art. 10 ust. 2 lit. a 47 Malta art. 10 ust. 2 lit. a 52 Norwegia art. 10 ust. 2 lit. a 55 Portugalia art. 10 ust. 3 60 Singapur art. 10 ust. 2 lit. a 61 Słowacja art. 10 ust. 2 lit. a 65 Szwajcaria art. 10 ust. 2a lit. a 74 Wielka Brytania art. 10 ust. 2 lit. a

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 1 2 3 1 Albania art. 10 ust. 2 lit. a 5 Austria art. 10 ust. 2 lit. a 7 Bangladesz art. 10 ust. 2 lit. a 9 Białoruś art. 10 ust. 2 lit. a 10 Bośnia i Hercegowina art. 10 ust. 2 lit. a 12 Chile art. 10 ust. 2 lit. a 14 Chorwacja art. 10 ust. 2 lit. a 19 Estonia art. 10 ust. 2 lit. a 21 Filipiny art. 10 ust. 2 lit. a 22 Finlandia art. 10 ust. 2 lit. a 23 Francja art. 10 ust. 2 lit. a 25 Hiszpania art. 10 ust. 2 lit. a 26 Holandia art. 10 ust. 2 lit. a 28 Indonezja art. 10 ust. 2 lit. a 30 Irlandia art. 10 ust. 3 31 Islandia art. 10 ust. 2 lit. a 32 Izrael art. 10 ust. 2 lit. a 35 Kanada art. 10 ust. 2 lit. a 37 Kazachstan art. 10 ust. 2 lit. a 39 Korea Południowa art. 10 ust. 2 lit. a 42 Litwa art. 10 ust. 2 lit. a 44 Łotwa art. 10 ust. 2 lit. a 45 Macedonia art. 10 ust. 2 lit. a 48 Maroko art. 10 ust. 2 lit. a 49 Meksyk art. 10 ust. 2 lit. a 50 Mołdawia art. 10 ust. 2 lit. a 54 Pakistan art. 10 ust. 1 i 2 56 Republika Południowej Afryki art. 10 ust. 2 lit. a 58 Rumunia art. 10 ust. 2 lit. a 59 Serbia art. 10 ust. 2 pkt 1 angielskiej i serbskiej wersji językowej/art. 10 ust. 2 lit. a polskiej wersji językowej 62 Słowenia art. 10 ust. 2 lit. a 66 Szwecja art. 10 ust. 2 lit. a 67 Tadżykistan art. 10 ust. 2 tiret pierwsze 68 Tajlandia art. 10 ust. 2 69 Tunezja art. 10 ust. 2 tiret pierwsze 70 Turcja art. 10 ust. 2 lit. a 71 Ukraina art. 10 ust. 2 lit. a 72 Uzbekistan art. 10 ust. 2 lit. a 75 Wietnam art. 10 ust. 2 lit. a 77 Zimbabwe art. 10 ust. 2 lit. a

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidziane w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 1 2 3 2 Arabia Saudyjska art. 13 ust. 4 3 Armenia art. 13 ust. 4 4 Australia art. 13 ust. 4 5 Austria art. 13 ust. 2 6 Azerbejdżan art. 13 ust. 2 7 Bangladesz fragment art. 13 ust. 1 8 Belgia art. 13 ust. 4 10 Bośnia i Hercegowina art. 13 ust. 4 14 Chorwacja art. 13 ust. 4 17 Dania art. 13 ust. 5 18 Egipt art. 13 ust. 4 19 Estonia fragment art. 13 ust. 1 20 Etiopia art. 14 ust. 4 21 Filipiny art. 13 ust. 3 22 Finlandia art. 13 ust. 2 23 Francja fragment art. 13 ust. 1 25 Hiszpania fragment art. 13 ust. 1 27 Indie art. 14 ust. 4 29 Iran art. 13 ust. 4 30 Irlandia art. 13 ust. 2 31 Islandia art. 13 ust. 3 32 Izrael fragment art. 13 ust. 1 35 Kanada art. 13 ust. 4 37 Kazachstan art. 13 ust. 2 38 Kirgistan art. 13 ust. 4 39 Korea Południowa art. 13 ust. 4 42 Litwa fragment art. 13 ust. 1 43 Luksemburg art. 13 ust. 4 44 Łotwa fragment art. 13 ust. 1 46 Malezja art. 14 ust. 4 47 Malta art. 13 ust. 2 48 Maroko art. 13 ust. 4 49 Meksyk art. 13 ust. 2 50 Mołdawia art. 13 ust. 2 51 Mongolia art. 13 ust. 4 52 Norwegia art. 13 ust. 4 53 Nowa Zelandia art. 13 ust. 4 60 Singapur art. 13 ust. 4 61 Słowacja art. 13 ust. 4 63 Sri Lanka art. 13 ust. 4 65 Szwajcaria art. 13 ust. 3a 66 Szwecja fragment art. 13 ust. 1 67 Tadżykistan art. 13 ust. 4 71 Ukraina art. 13 ust. 2 74 Wielka Brytania art. 13 ust. 2 77 Zimbabwe art. 13 ust. 4 78 Zjednoczone Emiraty Arabskie art. 13 ust. 4

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Rzeczpospolita Polska dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączenia określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 15 w całości do Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do której zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) oraz art. 14 ust. 3 lit. a).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 16 ust. 1 zd. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że zamierza spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów stosownie do Pakietu OECD/G20 BEPS przez zapewnienie, że na podstawie każdej z zawartych Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja (wyłączając Umowę Podatkową, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, która pozwala osobie na przedstawienie swojej sprawy właściwemu organowi którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji), w przypadku gdy osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Jurysdykcji powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Umawiających się Jurysdykcji, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji, na terytorium której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę lub - w przypadku gdy do sprawy przedstawionej przez tę osobę ma zastosowanie postanowienie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczące równego traktowania z uwagi na obywatelstwo - właściwemu organowi tej z Umawiających się Jurysdykcji, której osoba ta jest obywatelem; wówczas właściwy organ tej Umawiającej się Jurysdykcji dokona dwustronnej notyfikacji lub uzgodnienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w sprawach, w których właściwy organ, któremu przedstawiono sprawę w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, nie uznaje zarzutu podatnika za uzasadniony.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt i)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt i) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie krótszym niż trzy lata, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 28 Indonezja art. 24 ust. 1 zd. 2 36 Katar art. 24 ust. 1 zd. 2 40 Kuwejt art. 26 ust. 1 zd. 2 41 Liban art. 26 ust. 1 zd. 2 76 Włochy art. 25 ust. 1 zd. 2

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis 1 2 3 1 Albania art. 26 ust. 1 zd. 2 2 Arabia Saudyjska art. 24 ust. 1 zd. 2 3 Armenia art. 26 ust. 1 zd. 2 4 Australia art. 25 ust. 1 zd. 2 5 Austria art. 26 ust. 1 zd. 2 7 Bangladesz art. 25 ust. 1 zd. 2 8 Belgia art. 25 ust. 1 zd. 2 9 Białoruś art. 25 ust. 1 zd. 2 10 Bośnia i Hercegowina art. 24 ust. 1 zd. 2 11 Bułgaria art. 26 ust. 1 zd. 2 13 Chiny art. 25 ust. 1 zd. 2 14 Chorwacja art. 25 ust. 1 zd. 2 15 Cypr art. 26 ust. 1 zd. 2 16 Czechy art. 23 ust. 1 zd. 2 17 Dania art. 24 ust. 1 zd. 2 18 Egipt art. 26 ust. 1 zd. 2 19 Estonia art. 26 ust. 1 zd. 2 20 Etiopia art. 26 ust. 1 zd. 2 21 Filipiny art. 25 ust. 1 zd. 2 22 Finlandia art. 23 ust. 1 zd. 2 23 Francja art. 25 ust. 1 zd. 2 24 Grecja art. 26 ust. 1 zd. 2 25 Hiszpania art. 25 ust. 1 zd. 2 26 Holandia art. 26 ust. 1 zd. 2 27 Indie art. 26 ust. 1 zd. 2 29 Iran art. 24 ust. 1 zd. 2 30 Irlandia art. 26 ust. 1 zd. 2 31 Islandia art. 25 ust. 1 zd. 2 32 Izrael art. 26 ust. 1 zd. 2 33 Japonia art. 25 ust. 1 zd. 2 34 Jordania art. 24 ust. 1 zd. 2 35 Kanada art. 23 ust. 1 zd. 2 37 Kazachstan art. 25 ust. 1 zd. 2 38 Kirgistan art. 25 ust. 1 zd. 2 39 Korea Południowa art. 25 ust. 1 zd. 2 42 Litwa art. 27 ust. 1 zd. 2 43 Luksemburg art. 26 ust. 1 zd. 2 44 Łotwa art. 26 ust. 1 zd. 2 45 Macedonia art. 26 ust. 1 zd. 2 46 Malezja art. 25 ust. 1 zd. 2 47 Malta art. 25 ust. 1 zd. 2 48 Maroko art. 26 ust. 1 zd. 2 50 Mołdawia art. 25 ust. 1 zd. 3 51 Mongolia art. 26 ust. 1 zd. 2 52 Norwegia art. 24 ust. 1 zd. 2 53 Nowa Zelandia art. 23 ust. 1 zd. 2 55 Portugalia art. 25 ust. 1 zd. 2 56 Republika Południowej Afryki art. 25 ust. 1 zd. 2 57 Rosja art. 24 ust. 1 zd. 2 58 Rumunia art. 27 ust. 1 zd. 2 59 Serbia art. 26 ust. 1 zd. 2 60 Singapur art. 24 ust. 1 zd. 2 61 Słowacja art. 26 ust. 1 zd. 2 62 Słowenia art. 26 ust. 1 zd. 2 63 Sri Lanka art. 25 ust. 1 zd. 2 64 Syria art. 24 ust. 1 zd. 2 65 Szwajcaria art. 25 ust. 1 zd. 2 66 Szwecja art. 24 ust. 1 zd. 2 67 Tadżykistan art. 25 ust. 1 zd. 2 69 Tunezja art. 24 ust. 1 zd. 2 71 Ukraina art. 26 ust. 1 zd. 3 72 Uzbekistan art. 25 ust. 1 zd. 2 73 Węgry art. 26 ust. 1 zd. 2 74 Wielka Brytania art. 25 ust. 1 zd. 2 75 Wietnam art. 25 ust. 1 zd. 2 77 Zimbabwe art. 26 ust. 1 zd. 2 78 Zjednoczone Emiraty Arabskie art. 26 ust. 1 zd. 2

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt i)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt i) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następująca umowa nie zawiera postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt i):

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja 49 Meksyk

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt ii):

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja 1 2 6 Azerbejdżan 9 Białoruś 11 Bułgaria 12 Chile 18 Egipt 25 Hiszpania 28 Indonezja 29 Iran 36 Katar 45 Macedonia 49 Meksyk 50 Mołdawia 54 Pakistan 56 Republika Południowej Afryki 58 Rumunia 61 Słowacja 65 Szwajcaria 68 Tajlandia 69 Tunezja 70 Turcja 71 Ukraina 74 Wielka Brytania 76 Włochy 78 Zjednoczone Emiraty Arabskie

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c) pkt i):

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja 4 Australia 23 Francja

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt ii) Konwencji Rzeczpospolita Polska wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c) pkt ii):

Numer wymienionej Umowy/Konwencji Druga Umawiająca się Jurysdykcja 1 2 4 Australia 8 Belgia 12 Chile 30 Irlandia 37 Kazachstan 38 Kirgistan 50 Mołdawia 53 Nowa Zelandia 67 Tadżykistan 71 Ukraina 74 Wielka Brytania 76 Włochy

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Umowy objęte zakresem niniejszego zastrzeżenia są wymienione poniżej.