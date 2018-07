Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 lipca 2018 r. (poz. 1425)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1, zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu.

Między warstwami poliwęglanu znajdują się elementy graficzne i zabezpieczające.

Karta jest dostosowana do personalizacji przy użyciu techniki grawerowania laserowego.

Awers

Objaśnienia:

1. Szaro-niebieskie tło giloszowe, z wyłączeniem pola zdjęciowego, wykonane techniką offsetową z zastosowaniem druku irysowego w układzie A-B-A. W części górnej tła występują linie giloszowe tworzące napisy w kształcie liter "SM".

2. W górnej części dokumentu widnieją naniesione techniką offsetową: godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz napisy w kolorze czarnym "RZECZPOSPOLITA POLSKA", "THE REPUBLIC OF POLAND", "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" oraz "MARSHAL`S GUARD".

3. Pod napisem "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" znajdują się litery "Nr" wraz z czterocyfrowym numerem, grawerowane laserowo.

4. W górnej części dokumentu jest umieszczony napis "STRAŻ MARSZAŁKOWSKA", naniesiony w technice sitodruku farbą optycznie zmienną o zmienności kolorystycznej od koloru zielonego do czerwonego.

5. Po lewej stronie środkowej części legitymacji znajduje się pole zdjęcia z liniami giloszowymi wykonanymi w technice druku offsetowego. W prawym dolnym rogu pola zdjęcia umiejscowiono element w formie liter "SM", wykonany farbą irydyscentną w technice sitodruku.

6. Po prawej stronie środkowej części legitymacji jest umieszczony symbol graficzny zawierający wzór odznaki identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, jako element reliefowy wykonany techniką offsetową.

7. Pod symbolem graficznym zawierającym wzór odznaki identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej jest umieszczony napis w kolorze czarnym "WAŻNA DO".

8. W dolnej części legitymacji, pod polem zdjęciowym są umieszczone napisy rubryk wykonane techniką offsetową w kolorze czarnym: "STOPIEŃ SŁUŻBOWY", "IMIĘ I NAZWISKO".

9. Na powierzchni awersu umieszczono wyczuwalne w dotyku elementy graficzne wykonane w technice transparentnego grawerowania laserowego (TLE).

Rewers

Objaśnienia:

1. Szaro-niebieskie tło giloszowe, wykonane techniką offsetową z zastosowaniem druku irysowego w układzie A-B-A. W części górnej tła, powyżej białego paska, linie giloszowe tworzą napisy w kształcie liter "SM".

2. W górnej części legitymacji jest umieszczony element graficzny tworzący biało-czerwony pasek, wykonany przy pomocy specjalnego rastra w postaci liter "RP" z zastosowaniem mikrodruku, techniką offsetową.

3. Nad górną i pod dolną krawędzią biało-czerwonego paska są umieszczone mikroteksty "STRAŻ MARSZAŁKOWSKA".

4. W środkowej części legitymacji jest umieszczony tekst w kolorze czarnym "ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE SĄ OBOWIĄZANE, W ZAKRESIE SWOJEGO DZIAŁANIA, DO WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MARSZAŁKOWSKĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIELENIA POMOCY W REALIZACJI JEJ ZADAŃ" oraz z prawej strony poniżej "SZEF KANCELARII SEJMU", "CHIEF OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND".

5. W lewym dolnym rogu legitymacji znajduje się miejsce na pomniejszony powtórzony wizerunek funkcjonariusza nanoszony techniką grawerowania laserowego.