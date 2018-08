Na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039 i 1356) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2181) w § 1 w pkt 3, w § 2 w pkt 4, w § 3 w pkt 4, w § 4 w pkt 4, w § 5 w pkt 4 oraz w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 4 oraz w ust. 3 wyrazy "inną niż stawka zerowa" zastępuje się wyrazami "inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich".