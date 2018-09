§ 10.

1. Okres używalności przedmiotów wchodzących w skład ubioru:

1) służbowego lub wyjściowego - liczy się od dnia, o którym mowa w § 7;

2) polowego - liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało wydane, do roku, w którym mija okres używalności. Należność realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego.

2. Okres używalności umundurowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

3. Okres używalności oznak stopni służbowych jest równy okresowi używalności umundurowania, do którego zostały one wydane.